“ING’nin Türkiye’de öncelikli hedefi büyüme”

Türk profesyoneller, dünyanın farklı ülkelerinde global şirketlerde üst düzey görevler üstleniyorlar. Bankacılık sektöründe Pınar Abay bu isimlerden biri. Abay, 2020 yılından bu yana Amsterdam'da ING Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Global Perakende Bankacılık Başkanı olarak görev alıyor.

Yine Pınar Abay'ın yanında ING Grubu Analitikten Sorumlu Global Başkan Bahadır Yılmaz, ING çatısı altında üst düzey görev üstlenen bir başka Türk isim. ING’nin toplam bilanço büyüklüğü 1.1 trilyon Euro. Grup ilk 9 ayda 7,1 milyar Euro vergi öncesi kâr etti. Toplam çalışan sayısı 60 bin ve 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Tabii burada not daha düşelim. ING çatısı altında orta üst kademede çok sayıda Türk vatandaşının da görevler üstlendiğini öğrendik.



ING Grubu, 11 Aralık tarihinde uluslararası basına 'ING 2026 Görünümü ve Medya Günü' sunumu gerçekleştirdi. Her iki isim de bu etkinlikte uluslararası basının karşısına çıktı. Etkinlikte 2026 yılına dair küresel ekonomik görünüm, yatırım trendleri ve bankacılığın geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu. Pınar Abay ve Bahadır Yılmaz, Türk basını ile de bir araya gelerek soruları yanıtlandırdı.



ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve ING Grubu Global Perakende Bankacılık Başkanı Pınar Abay:





ÖNCELİKLİ HEDEF BÜYÜME



Türkiye’deki pazar payımızdan memnun değiliz. Büyümenin önünde öncelikle regülasyonlar olmak üzere çok fazla engel var; Belli bir oranın üzerinde büyüyemiyorsunuz. Ekonomi yönetimi çok doğru adımlar atıyor. Tabii ki sıkı para politikasından vazgeçmeyelim. Ama ikisini birlikte yapıp daha adaletçi bir büyüme ortamı yaratılabilirdi. ING olarak biz 400 milyonluk bir nüfusta yer alıyoruz. Bunun içerisinde Türkiye'nin nüfusu da çok yüksek. Biz Türkiye'de daha büyük bir banka olalım, daha çok büyüyelim istiyoruz. Ama Türkiye'de hayatımız regülasyonları hayata geçirmekle geçiyor. Bunlar azaldıkça, hafifletildikçe orada daha çok büyüyeceğiz.



GAZA BASACAĞIZ



Regülasyonların etkisiyle büyüyemedik ancak bu süreçte Türkiye'de hazırlıklarımızı da yaptık. Bütün teknoloji altyapısını değiştirdik. Yatırımlar nedeniyle kârlılığımızdan memnun değiliz. Ama büyümeye de hazırız. Türkiye, kağıt üzerinde mükemmel bir yer. Çünkü genç nüfus var, dijital kullanım fazla. Normalleşme başladığında, nüfus ve dijitalleşmenin de etkisiyle Türkiye’de gaza basacak hazırlığımızı yaptık. ING Türkiye’nin pazar payı şu anda yüzde 2’nin altında. Bu oran bizim için üzücü. Bunu nüfus ve dijitalleşme dikkate alındığında çok hızlı bir şekilde yükseltebiliriz.



TEKNOLOJİYE YILLIK 2.2 MİLYAR EURO HARCIYORUZ



Banka olarak teknolojiye her yıl 2.2 milyar Euro yatırım yapıyoruz. Bankanın ana gündeminde son olarak yapay zeka var. İş yapış şekillerini gerçekten çok fazla değiştiriyor. Dolayısıyla, kendimizi bu duruma çok çabuk adapte etmemiz lazım. Diğer bir konu ise dünyadaki birçok geleneksel banka –biz de dahil- farklı teknoloji sistemleriyle kuruldu. Yeni dünyada neobanklar, tek bir teknoloji platformuyla piyasaya giriyorlar ve bir anda birçok ülkeye yayılabiliyorlar. Biz de önümüzdeki yıllarda değiştirmeli miyiz ona çalışıyoruz.



“TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR YETENEK HAVUZU”





Bahadır Yılmaz, Türkiye’nin parlak beyinlerinden, 38 yaşında genç kuşak bir yönetici. İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Bayadır Yılmaz ING Grubu’nda Analitikten Sorumlu Global Başkan. Türkiye’nin iyi üniversitelerinde, uluslararası düzeyde çok iyi eğitim verildiğini söyleyen Bahadır Yılmaz, “Bu anlamda Türkiye çok iyi bir yetenek havuzu. ING Grubu, bu nedenle 2023 yılı sonunda Hubs ağını İstanbul’da konumlanmak üzere Türkiye’de bir uzmanlık merkezi açarak genişletti. Teknopark'ta yer alan ING Hubs Türkiye, tüm ING ülkelerine dünya çapında yazılım ve veri analitiği hizmetleri sağlıyor” diyor.



Bu merkezler şu anda Polonya, Romanya, Slovakya, Filipinler ve Türkiye olmak üzere beş ülkede bulunuyor. Bahadır Yılmaz, İstanbul’daki merkezin tüm ING ülkelerine yazılım ve veri analitiği hizmetleri ihraç ettiğini belirtiyor. Yılmaz, "ING Hubs Türkiye, global düzeyde teknoloji alanındaki yetenek havuzu konumumuzu güçlendiren bir merkez olması nedeniyle ayrıca bir önem taşıyor. 2023 yılında bu işi globalde yaklaşık 180 kişilik bir ekiple yapıyorduk. Önümüzdeki sene sonunda bu rakam 600 kişinin üstünde olacak. Yani 3 yılda kişi sayısı 3 katına çıkmış olacak. Bu ekibin 150’si İstanbul Hub’daki arkadaşlarımızdan oluşacak” dedi.

Pinar Abay, Türk basınının sorularını ING Amsterdam merkez ofisinde yanıtladı.