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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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İngiltere’de şirket almaya hazırlanıyor

Banka şubelerinden ATM’lere, metrobüslerden kamu kuruluşlarına kadar Türkiye genelinde 14 bin noktada endüstriyel temizlik hizmeti veren Wilco Grup, yurt dışına açılıyor. Wilco Group CEO’su Mehmet Avcı, “2025’te İngiltere’de bir şirket alarak Körfez ülkelerine açılacağız” diyor.

07 Ekim 2024 | 11:08
İngiltere’de şirket almaya hazırlanıyor

Pandemi ile birlikte tüm dünyada kent temizliği ve kişisel hijyenin önemi giderek arttı. Van’da 1991 yılında temelleri atılan Wilco Group da bu alanda kurumsal hizmet veren şirketlerden biri olarak Türkiye’de endüstriyel temizlik sektöründe faaliyet gösteriyor. Grup ofis temizliği, toplu taşıma araçları temizliği, alışveriş merkezi temizliği, hastane temizliği ve hijyeni, okul temizliği, katı atıkların toplanması, geri dönüştürülmesinin sağlanması ve açık alanların genel temizliği konusunda hizmet veriyor.

2023 yılında 850 milyon TL olan cirolarını 2024 sonu itibarıyla 1,5 milyar TL’ye çıkarmaya hazırlandıklarını kaydeden şirketin ikinci nesil patronu Wilco Group CEO’su Mehmet Avcı, “Yeni dönemde hedefimizde dünyaya açılmak var. Bunun için İngiltere’de bir şirket satın almak için görüşüyoruz. Bu şirketle öncelikle Körfez ülkelerinde endüstriyel temizlik pazarına gireceğiz” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (4 Ekim)
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 2 şirket
KARDEMİR'den rekor açıklaması
Borsa, altın, fon, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada derin kayıp
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
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GERİ
İLERİ
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