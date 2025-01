İstanbul’da 4 projeye 5,5 milyar TL’lik yatırım yapacak

Kendi arazileri üzerine geliştirdiği AS Maslak, AS Concept ve AS Ofis Çekmeköy projeleriyle tanınan AS Yapı, modern mimariyi şehir dokusuyla uyumlu, yaşayan alanlara dönüştürme, güvenli konutlar üretme iddiasını taşıyan bir şirket.

AS Yapı, markalı konutlardan ofis ve otel projelerine, kamusal alanda kütüphanelerden hastanelere, eski eser restorasyonundan okullara kadar geniş bir yelpazede yapılar inşa ediyor. Bu yıl yeni projelerini hayata geçirmeye hazırlanan şirket, konut sahibi olmak isteyenlerin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, AS Concept ile değişen yaşam koşullarına uygun, kent dokusuna sahip çıkan ve katma değeri olan projeler geliştirdiklerini söyledi.

Bu projelerden AS Concept, 3 milyar TL yatırımla Basın Ekspres Yolu üzerinde konumlanan 605 konut ve 21 ticari üniteden oluşuyor. Metrekaresi 75.000 TL’den başlayan projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri bulunuyor. Haluk Sert, kendi arazileri üzerinde geliştirdikleri, mahalle konseptiyle tasarlanan ve titiz mimari detaylarla özgün bir yaşam alanı sunan AS Concept’i Haziran 2026’da teslim edeceklerini belirtti.

ÜÇ YENİ PROJE GELİYOR

Haluk Sert, AS Concept’in yanı sıra Sarıyer’de AS Uskumruköy, Beykoz’da AS Çubuklu ve Riva’da planlanan üç yeni projeyle birlikte AS Yapı’nın büyüme ivmesini daha da artıracağını vurguladı.

Sert, projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Şubat ayında 500 milyon TL yatırımla Uskumruköy’de 20 adet villa projesi, Haziran’da ise 350 milyon TL yatırımla Çubuklu’da 100 dairelik yeni bir proje çıkıyoruz. Üçüncü projemiz 1,5 milyar TL yatırımla Riva’da, 186 villadan oluşacak ve bu projeyi de Ağustos’ta duyuracağız. AS Uskumruköy projemiz şimdiden büyük bir ilgi görerek satış anlamında önemli bir başarı yakaladı. Tüm projelerin modern mimari ve doğal yaşamı birleştiren konseptleriyle sektörde dikkat çekeceğine inanıyoruz. Böylelikle yaklaşık 5,5 milyar TL yatırımla AS Yapı’nın büyüyen vizyonunu ortaya koyacağız. Markalı projelerimizi artırarak sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeyi ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu genişleterek çevre dostu projelerle sektöre öncülük etmeyi hedefliyoruz.”

‘2025 YILINDA SEKTÖR DAHA DA CANLANACAK’

Konutun güvenilir bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini belirterek doğru lokasyon ve zamanlamayı dikkate almanın yatırımcılar için önemini vurgulayan Sert, gayrimenkul sektörüne dair şu değerlendirmeleri yaptı: “Geçtiğimiz yıl, gayrimenkul sektörü için hem zorlukların hem de fırsatların yaşandığı bir yıl olmasına karşın bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artışla 1 milyon 478 bin 25 adet konut satıldı. Bu artışta ekonomik belirsizlikler ve yüksek faiz oranlarının etkisi olsa da sektör, yılın ikinci yarısında gelen istikrarla birlikte toparlandı. Bu yıl düşmeye başlayan faiz oranları ve enflasyonun kontrol altına alınmasıyla sektörün daha da canlanacağını öngörüyoruz. Kentsel dönüşüme odaklanılması gerektiğine inanıyoruz, bugün İstanbul’da dönüşmesi gereken 600 bin konut bulunuyor. Dönüşüme ihtiyacı olan konutlardaki insanların oturması gereken yeni yerlere, dönüşen binalarda da satılan daireler için de yeni finansmana ihtiyaç var. Dolayısıyla bankalar, kredileri açarsa yılın ikinci yarısı itibarıyla satışlarda ivmelenme gözlemleyebiliriz. Ayrıca satışlara ciddi ölçüde olumlu etki eden yabancıya satışlarda yaşanan tıkanıklık da çözülmeli.”

1990 YILINDA KURULDU

Proje mühendisliği, yapı ve taahhüt alanlarında hizmet veren AS Yapı, 1990 yılında inşaat yüksek mühendisi Haluk Sert tarafından kuruldu. AS Yapı, 33 yıllık geçmişinde tarihi eser yenileme, kamu, otel ve konut, AVM ve ofis inşaat projeleri ile yapı öne çıktı. Özel sektörün uluslararası markalarına, ülkenin önde gelen eğitim kurumlarına projeler üretti. Bu süreçte 450’nin üzerinde şantiyede çeşitli ölçeklerde inşaat projesi tamamladı. 2017 yılında, AS Grup ile birlikte yeniden yapılanan AS Yapı, 21. yüzyılın modern, fonksiyonel ve çevreci yapılarını tasarlarken, kent dokusuna sahip çıkarak insanın değişen yaşam koşullarına uyumlu, yaşanabilir mimari temelli, katma değer yaratan projelerle gelişmeyi hedefliyor.