Hurda araç ve ÖTV’siz otomobil teşvikinde son gelişmeler: Konuya dair neler biliniyor?

Konu, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından geçen sene TBMM'ye sunulmuştu. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, düzenleme TBMM gündeminde yer alsa da netlik kazanmış değil.

Gazeteci Emre Özpeynirci de konuya dair yaptığı bir paylaşımda, mevcut vergi yapısı, bütçe dengeleri ve piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda, ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.