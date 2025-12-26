Hurda araç ve ÖTV’siz otomobil teşvikinde son gelişmeler: Konuya dair neler biliniyor?

ÖTV'siz araç ve hurda teşviki yasası özellikle sıfır araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklifle birlikte, birçok vatandaş için sıfır araç umudu olan program yeni ayrıntılarıyla yeniden gündeme geldi.
Bu gelişmelerle birlikte, İlk Arabam desteği başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Konu TBMM'ye de taşınmıştı. Peki, hurda araç teşviki ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi? Konuyla ilgili son gelişmeler neler? İşte tüm ayrıntılar...
1 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' neleri kapsıyor?
Trafikte bulunan 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya çıkarılmasını teşvik etmeye yönelik yeni bir yasa tasarısının hazırlandığı öne sürüldü.
"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile özellikle üç ve daha fazla çocuğa sahip geniş aileleri kapsaması öngörülüyor, yerli üretim şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) sıfırlanmasını hedefleniyordu.
2 Otomotiv sektörüne hareket kazandırması bekleniyordu
“ÖTV’siz ilk araç” projesiyle birlikte, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya çıkarılmasını da içeren düzenlemenin; otomotiv sektörüne hareket kazandırması ve dar gelirli ailelerin ilk kez sıfır kilometre araç edinmesini sağlaması da amaçlanıyordu.
Proje kapsamında, en az üç çocuğu bulunan ve adına kayıtlı herhangi bir otomobili olmayan vatandaşların, Türkiye’de üretilen araçların ÖTV'siz satın alınabilmesi öngörülüyordu.
3 Proje hayata geçecek mi?
Konu, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından geçen sene TBMM'ye sunulmuştu. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, düzenleme TBMM gündeminde yer alsa da netlik kazanmış değil.
Gazeteci Emre Özpeynirci de konuya dair yaptığı bir paylaşımda, mevcut vergi yapısı, bütçe dengeleri ve piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda, ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
4 TBMM'ye sunulması bekleniyor
Öte yandan, İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Ancak, konuyla ilgili resmi kaynaklardan gelen herhangi bir açıklama bulunmuyor.