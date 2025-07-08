Kadın girişimcilere destek yağmuru: 15 kurumun verdiği destekler

TÜİK’in 2024’ün dördüncü çeyreğine ait verilerine göre, Türkiye’de 33,38 milyon kadın nüfusunun yalnızca 12,3 milyonu iş gücüne katılıyor ve bunların sadece 192 bini işveren. İşveren ve kendi hesabına çalışan kadınları da eklediğimiz zaman, kadınların oranı yüzde 18,8’e çıkmış durumda.

Ekonomist’in 25 Mayıs - 7 Haziran 2025 tarihli sayısından

Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında hala oldukça düşük seviyelerde olan Türkiye’de kadın girişimciliğini teşvik eden eğitim programları, finansman, mentorluk olanağı ve networking imkânları sunan destekler büyük önem taşıyor. Bankalardan STK’lara, özel kurumlardan perakende zincirlerine kadar birçok kurum kadın girişimciliğinin teşviki için özel destekler sunuyor. Haberimizde bu kurumların sunduğu destekleri ve yeni dönem projelerini araştırdık.

ESRA BEZİRCİOĞLU / KAGİDER

YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Boyner ile yürüttüğü ‘İyi İşler’, Sanofi ile yürüttüğü ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ ve Migros ile yürüttüğü ‘Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’ gibi projelerle girişimci kadınların sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, kadınların ekonomik hayatta eşit fırsatlara erişmesi için karar alıcılarla iş birliği içerisinde savunuculuk faaliyetleri yürütüyor. Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm, teknoloji ve finansal okuryazarlık alanlarına odaklanacaklarını söyleyen KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, kadınların e-ticaret, dijital pazarlama ve yenilikçi iş modelleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayarak rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Bezircioğlu, “Yeni bir projeye imza atıyoruz, bu projede hedefimiz önümüzdeki iki yıl içinde 2 bin kadın girişimciye ulaşarak onlara eğitim, mentorluk ve finansal destek imkânları sunmak. Ayrıca, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak farklı şehirlerde kadın girişimci ağlarını genişletmeyi planlıyoruz” diyor.

CAHİT ERDOĞAN / YAPI KREDİ BANKASI

AVANTAJLI FİNANSMAN OLANAKLARI

Özellikle e-ihracat alanında kadın girişimcilerin uluslararası pazarlara açılmaları adına ‘Sınırları Kaldıran Kadınlar’ programının üçüncü dönemini tamamlayan Yapı Kredi, 2024 yılı boyunca, bu program kapsamında yaklaşık 600 kadın girişimciye uçtan uca ücretsiz e-ihracat eğitimi verdi. Katılımcılar, online eğitimler aracılığıyla yurt dışı pazaryerlerinde satış, şirket kurulumu, online ödeme sistemleri, ürün listeleme ve lojistik süreçler gibi konularda kapsamlı bilgi edindi. Ayrıca, kadın girişimcilere bankacılık ürün ve hizmetlerinde çeşitli avantajlar sunan Kadın Girişimci Paketi’nden faydalanma imkânı sağladı. 2024 yılında, yaklaşık 10 bin kadın girişimciye yaklaşık 35 milyar TL finansman imkânı sunduklarını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, bu yıl da kadın girişimcilere yönelik finansal ve finans dışı desteklerini daha da artıracaklarını ifade ediyor. Erdoğan, “2025 yılında da avantajlı finansman imkânları, danışmanlık hizmetleri ve işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak programlarla desteğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu yıl 15 binin üzerinde kadın girişimcimize destek vermeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.

ÖZGE KÜLLAH KURTULUŞ / TÜRKİYE İŞ BANKASI

FİNANSMAN VE DANIŞMANLIK PROGRAMI

8 Mart 2023 tarihinde ‘Kadının Güçlenmesi Bildirgesi’ni yayınlayan İş Bankası, kadınlara ait işletmelere beş yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman desteği sağlayacağını taahhüt etti. Ayrıca finansal okuryazarlık konusunda beş yılda 15 bin girişimci kadına ulaşmayı hedefliyor. Girişimde Kadın Gücü Eğitim Portalı’nı da hayata geçiren İş Bankası, bunun yanı sıra pazarlama ile mağaza açan girişimci kadınlara komisyon avantajı, Anadolu Sigorta ile kritik hastalık sigortasına özel indirimler sunuyor. EBRD ile imzalanan protokol kapsamında Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı ile 76 milyon dolar kaynağa ilave 20 milyon dolar kaynağı da girişimci kadınlar için temin ettiklerini söyleyen İş Bankası KOBİ Bankacılığı ve Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, ‘İhracatta Kadını Destekleme Paketi’ kapsamında İGE kefaletiyle bu yılın sonuna kadar 200 milyon TL kaynak sunacaklarını belirtiyor. “‘Girişimde Kadın Gücü Projesi’nin 2024-2026 arasını içeren iki yıllık yeni döneminde gerek online gerek fiziki etkinliklerimizle 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşmayı hedefliyoruz” diyen Kurtuluş, 100 girişimci kadına da mentörlük desteği vereceklerini sözlerine ekliyor.

EZGİ YILDIZ KEFELİ / MERCEDES-BENZ

TOPLAM 1,5 MİLYON TL ÖDÜL

Mercedes-Benz, kadınların iş dünyasında güçlenmesine destek olmak amacıyla hayata geçridiği She’s Mercedes platformu, kadınları bir araya getirerek birbirlerinden ilham almalarını sağlıyor ve kültür, sanat, spor, moda ve girişimcilik gibi alanlarda projeler üretiyor. 2024 yılında She’s Mentoring programını başlatan Mercedes-Benz, genç kadınları alanlarında başarılı mentorlarla buluşturarak sürdürülebilirlik, inovasyon, teknoloji ve yaratıcı endüstriler gibi stratejik alanlarda rehberlik sunuyor. Üstelik bu eğitimlerden yalnızca seçilen mentiler değil, sürecin ileri aşamalarına ulaşan tüm adaylar da faydalanabiliyor. 2025 yılında programın kapsamını genişleterek daha fazla genç kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, “Sürecin ileri aşamalarına gelen adaylara da She’s Dreaming eğitimleri ve online oturumlar aracılığıyla rehberlik sunacağız. Ayrıca, program sonunda en başarılı mentiler arasından seçilen üç kadın girişimciye toplamda 1,5 milyon TL ödül vererek projelerini hayata geçirmelerine katkı sağlayacağız” şeklinde hedeflerini ifade ediyor.

GÖKÇE SAY / ING TÜRKİYE

DEPREM BÖLGESİNE TURUNCU DESTEK

ING Türkiye ise deprem sonrasında Kahramanmaraş’ın yeniden kalkınmasına katkı sağlamak ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle ‘Kadın Girişimcilere Turuncu Destek’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında depremden etkilenen Kahramanmaraşlı kadın üreticilere, girişimcilere ve girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk desteği sunarak iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmelerine katkıda bulunduklarını söyleyen ING Türkiye İletişim ve Marka Deneyimi Grup Direktörü Gökçe Say, “60 kadın girişimciye destek verdiğimiz projemizle, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyoruz” diyor.

ALPER ŞENGÜL / BSH TÜRKİYE

KADIN İŞİ GİRİŞİM PROJESİ

Girişimci kadınları destekleyerek daha fazla kadının iş gücüne katılmasını amaçlayan Profilo ise Habitat Derneği ile “Kadın İşi Girişim” projesini hayata geçirdi. İki yıl sürecek proje kapsamında bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Girişimci kadınlara iş modeli oluşturma ve geliştirme konularında eğitimler verilmesi planlanan projenin sonunda 20 girişimci kadına ise online mentorluk programı uygulanacak ve iş geliştirme desteği sağlanacak. Sürdürülebilirliğin insani boyutunda; adil, eşitlikçi, kapsayıcı ve sosyal olarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışırken, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik projelere imza attıklarını söyleyen BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, “Girişimci kadınları bir araya getirecek bu proje ile inanıyorum ki kendi işlerini kuran kadınlar, ülke ekonomisine de katkı sunacak. Kendi işini kurmak isteyen pek çok kadına cesaret verecek” diyor.

LEVENT ULUSOY / ÜNLÜ & CO

TEKNOLOJİ AKADEMİSİ KURDU

10 yıl önce Endeavor ve Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle Kadın Girişimciler Akademisi’ni hayata geçiren ÜNLÜ & Co, bu programı ‘Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’ne evirdi. Girişimcilerin yatırımcı buluşmaları, ileri seviye eğitimler ve bire bir mentorluk seansları ile girişimlerini büyütmelerine katkı sağlana bu akademi ile finansal okuryazarlık başta olmak üzere, dijital pazarlama, psikososyal destek ve iş geliştirme süreçlerine yönelik içerikler sunuluyor. Bugüne dek 150’den fazla kadın girişimciye destek olduklarını söyleyen ÜNLÜ & Co Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Direktörü Levent Ulusoy, akademinin 2024-2025 döneminde 18 takımın dokuz ay sürecek yoğun bir eğitim ve mentorluk sürecine katılmaya hak kazandığını belirtiyor. Ulusoy, katılımcıların uzman eğitmenler rehberliğinde teknik ve stratejik yetkinliklerini geliştirirken yatırımcılarla bir araya gelerek projelerini büyütme fırsatı bulacaklarını sözlerine ekliyor.

NAZLI DEMİREL / KADIN DOSTU MARKALAR PLATFORMU

MARKALARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ve kadınların iş dünyasında güçlenmesine katkıda bulunan markaları bir araya getirerek farkındalık yaratmayı hedefleyen Kadın Dostu Markalar Platformu, kadın istihdamını artırmayı teşvik eden projeler, eğitimler ve iş birlikleriyle önemli bir etki yaratıyor. Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri kapsamında, kadın istihdamına katkı sağlayan, kadın girişimcileri destekleyen ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturan markaları öne çıkararak, iş dünyasında bir dönüşüm yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Kadın Dostu Markalar Platformu Kurucusu Nazlı Demirel, “Bu proje aracılığıyla kadın odaklı projelerini destekliyor, projelerin görünürlüğünü artırarak ve marka ekosistemine katkı sağlıyoruz. Ödül programlarımız sayesinde, kadın girişimcilerin ilham veren çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırıyor ve sürdürülebilir başarılarını teşvik ediyoruz” diye konuşuyor.

SİBEL KAYA / GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“Beş yılda 200 milyar TL finansman sağladık”

“Kadın Girişimci Programı’mızın finansman sağlama ayağında son beş yılda kadın girişimcilere 200 milyar TL finansman sağladık. Bu yıl da kadın girişimci odağımızı koruyarak işlerini büyütmeleri yolunda aynı ivme ile finansman desteğini artırarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Banka olarak, Kadın Girişimci Programı’nı başlattığımızda toplam ekosistem içinde yüzde 5 olan kadın girişimci oranı şu an yüzde 11,5 seviyesine geldi. Verdiğimiz desteklerin de katkısıyla ülkemizde önce dünyadaki kadın girişimci oranı olan yüzde 36’yı yakalamayı sonra da kadın erkek eşitliği sağlamak amacıyla yüzde 50’ye ulaşmayı umut ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’yle birlikte Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimleri ile kadın girişimcilerle buluşuyoruz. Kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılmalarına ve yeni müşteriler kazanmalarına destek olmak amacıyla da KAGİDER’in hayata geçirdiği Ticaretin Kadınları Platformu’na destek veriyoruz. Bin 600’ü aşkın kadını burada satın almacılarla buluşturup yeni müşteri sağlamalarına destek oluyoruz. Yaptığımız çalışmalar içerisinde gönlümüzde çok değerli bir yeri olan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’yla 18’inci yılı geride bırakırken, bugüne kadar 48 bin başvuru aldık. Her geçen sene daha geniş kitlelere ulaşan yarışmamızın bu yıl da sadece kazanan değil çarpan etkisi ile cesaretlenen birçok kadına ulaştığına inanıyoruz.”

PROF. DR. YASEMİN AÇIK / TÜRKONFED İŞ DÜNYASINDA KADIN KOMİSYONU BAŞKANI

“6 bin 500 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz”

“Girişimde Kadın Gücü Projesi, TÜRKONFED yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla 2021 yılında hayata geçirildi. Çevrim içi eğitim portalı kurduk, aynı zamanda yüz yüze eğitimlere başladık. Şu anda projemizin 2024-2026 yıllarını kapsayan ikinci fazındayız. Bu fazda, yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitimlere katılan 100 girişimci kadına altı ay boyunca sektöründe başarılı kadınlar ve alanında uzman kişiler tarafından mentörlük desteği vereceğiz. Türkiye İş Bankası da 100 girişimci kadına iş geliştirme desteği sağlayacak. Ayrıca tasarım odaklı düşünme eğitimleri, podcast kayıtları, üretici kadınlar ile satın alma günleri ve girişimci kadınlar ile ilham buluşmaları organize ederek kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi destekliyoruz.”