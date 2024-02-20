Gündemine halka arzı alan holding, kahve sektörüne giriyor

Cirosu 4,2 milyar TL’ye ulaşan Efor Holding, yeni alanlara giriyor. ‘Efor Coffee’ markasıyla kahve sektörüne gireceklerini söyleyen Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Yeni yatırımlarımızın etkisiyle ciromuzda yüzde 35’lik büyüme bekliyoruz” diyor.

Temelleri 45 yıl önce Rize’de atılan Efor Holding, çay başta olmak üzere gübre, enerji ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Büyük zincirlere private label çay üretimiyle büyüyen grup, kendi markası ‘Efor’la da hedef büyütmüş durumda.

Grubun lokomotif şirketi Efor Çay bugün 29 bin tonluk çay satışıyla Türkiye’nin toplam çay satışının yüzde 10,8’ini karşılıyor. Şirketin bu yılki planları arasında ise ‘Efor Coffee’ markasıyla kahve kategorisine girmek var.

Bunun için Tokat Erbaa’da yaklaşık 12 milyon dolarlık bir yatırımı devreye alacaklarını söyleyen Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Geçen yıl 4,2 milyar TL’ye ulaşan ciromuzda bu yıl yeni yatırımların etkisiyle yüzde 35’lik artış bekliyoruz” diyor.

Gündemlerinde halka arzın da yer aldığını belirten Akkuş, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.