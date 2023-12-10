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Kazakistan’da üretime başlayacağız

Dört kıtada organik gıda ürünlerine ilişkin tedarik zincirini yöneten Tiryaki Agro, Anadolu 500 Araştırması’nda en büyük ikinci şirket oldu.

10 Aralık 2023
Kazakistan’da üretime başlayacağız

Dört kıtada organik gıda ürünlerine ilişkin tedarik zincirini yöneten Tiryaki Agro, Anadolu 500 Araştırması’nda en büyük ikinci şirket oldu. 

Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, Kazakistan’da organik bezelye proteini, buğday gluteni ve nişasta üretimi yapacaklarını söylüyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın ise önde gelen tarım ürünleri tedarik zinciri şirketlerinden Tiryaki Agro, dört kıta, 11 ülkedeki faaliyet noktaları ile bakliyat, tahıl, yem, yağlı tohumlar, kuruyemiş ve organik gıda ürünlerine ilişkin tedarik zincirini şekilde yönetiyor. 

Tiryaki Agro, Anadolu 500 Araştırması’nda 2022 verilerine göre en büyük ikinci şirket oldu. 2023 yılında 56 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, toplamda 2 milyar dolar ciroya ulaştı. Tiryaki Agro’nun yurtdışı şirketlerinin cirosu ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

25 yıl önce başladıkları organik tarım tedarikinde dünyanın en büyük şirketi haline geldiklerini söyleyen Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, Ortadoğu ve Afrika’daki yatırımlarının dışında Kazakistan’da dünyanın en büyük ölçekli tesisinde, organik bezelye proteini, organik buğday gluteni ve bunların yan ürünü olan nişasta ve nişasta bazlı şeker üretimi yapacaklarını belirtiyor. 

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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