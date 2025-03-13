Koç Finans 30’uncu yılında büyümeye odaklandı

Tüketicilere doğrudan finansman sağlamak amacıyla Türkiye’nin ilk finansman şirketi olarak kurulan sektörün öncü kurumu Koçfinans 30’uncu yılını kutluyor.

Bireysel ve ticari müşterilerinin kredi ihtiyaçlarını yenilikçi hizmetleriyle karşılayan şirketin genel müdürlük görevini Y. Pınar Kitapçı sürdürüyor. Aynı zamanda Koçfinans yönetim kurulu üyesi olan Kitapçı, Allianz sponsorluğunda 13’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz “Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO'su + 1 Kız Gelecek” araştırmamızda bu yıl da yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl 10.4 milyar TL ciroya ulaştıklarını ifade eden Kitapçı, “Teknolojimiz, saha gücümüz, inovatif yapımız ve 25 milyar TL’yi aşan kredi portföyümüz ile bireysel ve ticari taşıt kredileri, stok finansmanı, traktör kredileri gibi hizmetlerimizle, 30 yıldır finansman ekosisteminde değer yaratıyoruz” diyor.

2024 yılında iş ortakları olan otomotiv markalarının sayısını artırarak, düzenledikleri kredi kampanyaları ile araç kredilerinde yüksek büyüme oranlarına ulaştıklarını belirten Kitapçı, “Çeşitlendirme stratejimize paralel tarım kredileri tarafında da portföyümüzü genişleterek çiftçilere farklı kredi çözümleri ile hizmet vermeye başladık. İş ortaklarımızın satış süreçlerine tam entegre, benzersiz kredi deneyimleri tasarlayarak pazardaki konumumuzu güçlendireceğiz” diyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MODELLER

Koçfinans, iştiraki dijital acentesi ‘Sigola’ tarafında da kullanıcı dostu satın alma deneyimi sunarak müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarını konforlu bir şekilde karşılamayı ve yeni müşteri kazanımını hedefliyor. AR-GE merkezlerinin güçlendirdiği veri analitiği ve teknolojik yetkinlikleriyle, dijitalleşen iş modelleriyle uyumlu teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Kitapçı, “Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli karar modelleri müşterilere en iyi koşullarda kredi kullandırmamızı mümkün kılarken, kredi portföyümüzün sağlamlığını da garanti ediyor. Müşteri önyüzlerinde ve kredi kullandırım süreçlerimizde tamamladığımız teknolojik modernleşmeyi kredilerin yönetim süreçlerine de taşıyoruz.” diye ekliyor.

BEKLENTİ, 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Kitapçı, bu yıl faaliyet alanlarına yönelik beklentilerini ise şunları anlatıyor: “2025 yılında kredi faaliyetlerimizin yoğunlaştığı otomotiv piyasasında yine 1 milyon üzerinde bir pazar büyüklüğü bekliyoruz. Markalar tarafında kampanyaların yoğun kullanılacağı, finansman şirketlerinin butik çözümleriyle ön planda olacağı bir kredi ortamına girdik. Öte yandan müşterilerin daha seçici olacağı, alım için doğru zamanı kollayacakları bir yıl olacak. Geri ödeme performansında zayıflama davranışları gözlemleyebiliriz. Kredi politikalarımızı bu eğilimlere karşı kredi portföyümüzün sağlamlığını koruyacak şekilde belirliyoruz ve sık sık güncelliyoruz.”

PORTFÖYÜNÜ BÜYÜTMEYİ SÜRDÜRECEK

Makro ekonomik değişkenler ve bunların rekabet ortamında yaratacağı fırsatları ve riskleri birlikte değerlendirerek bir yandan ürün çeşitliliklerini genişletirken diğer yandan da kredi ve hareket edeceklerini söyleyen Kitapçı, “Yeni iş birlikleri ve yeni iş modellerimiz sayesinde taşıt finansmanı değer zincirinin her halkasına hitap ediyor olacağız. Genişleyen ve derinleşen kampanya ortaklıklarımızla müşterilerimiz için cazip finansman modelleri sunarak portföyümüzü büyütmeye devam ederken, izleme ve takip aşamasında veri analitiği ve yapay zeka yetkinliklerimizi kullanarak oluşturduğumuz erken uyarı sinyalleri sayesinde risk yönetiminde etkin bir politika izleyeceğiz” diye anlatıyor.