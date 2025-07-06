Bir zamanların deviydi: Küllerinden doğan marka ABD pazarına giriyor

Türkiye’nin ilk yatak markalarından biri olan İdaş, adeta küllerinden yeniden doğdu. Neredeyse bir asır önce, Trabzon’dan İstanbul’a gelen üç kardeşin yay ve tokmakla pamuğu kabartıp yastık doldurarak başlattığı serüven, bugün İstanbul ve Bozüyük’teki yüksek teknolojili üretim tesisinde, 650 çalışanı ve 24 ülkeye yayılan ihracatıyla devam ediyor. İdaş CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Şişman, bu dönüşüm süreci için “Yola bir yastıkla çıktık ama bugün bir yaşam markası haline geldik” diyor.

Hindistan cevizi liflerinden minderler yaparak tekstil yolculuğuna adım atan Şişman ailesi, 1960’larda Tofaş’a ilk araç minderlerini üretmeleriyle birlikte kurumsallaşmanın da ilk adımını atıyor. Eyüp’te ‘Şişman Kardeşler’ adı altında üretim yapan şirket, 1980 sonrasında Küçükköy’de ‘Şiteks’ olarak faaliyetine devam ediyor. 1986’da ise aile içinde ayrılıklar yaşanıyor. Babasının ‘Salteks’i kurarak ayrıldığını söyleyen Salih Şişman, “Fatura kestiğimiz ilk müşterimiz ise İdaş’tı. Büyümemizi sağlayan en büyük müşterimizi bir gün satın alacağımızı hiç düşünmemiştik.” diyor.

İdaş’ı satın aldıklarında 2 bin satış noktasından geriye sadece birkaç tabela ancak güçlü bir marka hafızası kaldığını vurgulayan Şişman, “Bugün 550 satış noktasına ulaştık. 2025 yıl sonuna kadar 650’yi hedefliyoruz. Grubumuzun 7 milyar TL’lik cirosunun yaklaşık yüzde 25’i İdaş’tan geliyor. İdaş’ta bu yılki ciro hedefimiz yaklaşık 2,5 milyar TL” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.