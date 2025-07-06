ARA
DOLAR
39,87
0,13%
DOLAR
EURO
46,96
0,30%
EURO
GRAM ALTIN
4278,26
0,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
10275,75
0,46%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

Bir zamanların deviydi: Küllerinden doğan marka ABD pazarına giriyor

Bir zamanların unutulmaya yüz tutmuş yatak markası İdaş, küllerinden doğdu. Son 10 yıldır Şişman ailesinin yönetiminde olan ve bu yıl 2,5 milyar TL ciro hedefleyen marka, ABD pazarında büyümeye ve mağazalaşmaya hazırlanıyor.

06 Temmuz 2025 | 06:10
Bir zamanların deviydi: Küllerinden doğan marka ABD pazarına giriyor

Türkiye’nin ilk yatak markalarından biri olan İdaş, adeta küllerinden yeniden doğdu. Neredeyse bir asır önce, Trabzon’dan İstanbul’a gelen üç kardeşin yay ve tokmakla pamuğu kabartıp yastık doldurarak başlattığı serüven, bugün İstanbul ve Bozüyük’teki yüksek teknolojili üretim tesisinde, 650 çalışanı ve 24 ülkeye yayılan ihracatıyla devam ediyor. İdaş CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Şişman, bu dönüşüm süreci için “Yola bir yastıkla çıktık ama bugün bir yaşam markası haline geldik” diyor.

Hindistan cevizi liflerinden minderler yaparak tekstil yolculuğuna adım atan Şişman ailesi, 1960’larda Tofaş’a ilk araç minderlerini üretmeleriyle birlikte kurumsallaşmanın da ilk adımını atıyor. Eyüp’te ‘Şişman Kardeşler’ adı altında üretim yapan şirket, 1980 sonrasında Küçükköy’de ‘Şiteks’ olarak faaliyetine devam ediyor. 1986’da ise aile içinde ayrılıklar yaşanıyor. Babasının ‘Salteks’i kurarak ayrıldığını söyleyen Salih Şişman, “Fatura kestiğimiz ilk müşterimiz ise İdaş’tı. Büyümemizi sağlayan en büyük müşterimizi bir gün satın alacağımızı hiç düşünmemiştik.” diyor.

İdaş’ı satın aldıklarında 2 bin satış noktasından geriye sadece birkaç tabela ancak güçlü bir marka hafızası kaldığını vurgulayan Şişman, “Bugün 550 satış noktasına ulaştık. 2025 yıl sonuna kadar 650’yi hedefliyoruz. Grubumuzun 7 milyar TL’lik cirosunun yaklaşık yüzde 25’i İdaş’tan geliyor. İdaş’ta bu yılki ciro hedefimiz yaklaşık 2,5 milyar TL” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL