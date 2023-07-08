Kurumsal güvenlikte bölgenin ‘hub’ı olacak

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, "AR-GE ekibi kurarak MDR servislerini Türkiye'ye getirecek, buradan bulut hizmeti veren başlıca güvenlik çözümleri üreticisi olacağız" diyor. Global yönetimin hedefi ise Türkiye'yi 'bölgenin merkezi' yapmak.

11 - 24 Haziran 2023 tarihli sayıdan

Kaspersky, son yıllarda ürün eko-sistemini ve kurumsal güvenlik ürünleri portföyünü üstün tehdit zekasına dayalı entegre ve özel çözümlerle genişletmeye odaklandı. İş odağını 'siber güvenlik'ten 'siber bağı-şıklık'a çeviren şirketin ürün ve çözümleri 200'den fazla ülke ve bölgede 400 milyondan fazla kullanıcı ve 250 bine yakın kurumsal müşteri tarafından kullanılıyor.

AR-GE YATIRIMLAR! ARTACAK

2022'de IFSR geliri 752 milyon dolara ulaşan Kaspersky, Türkiye'de de satışlarını 2021'e göre yüzde 40 artırdı. Müşterileri arasında ağırlıklı olarak üretim, endüstri, sağlık, enerji, telekom şirketleri, bankalar, üniversiteler, hastaneler ile bakanlıklar ve belediyeler gibi kamu kurumlarının olduğu şirket, çeşitlendirilmiş portföyün katkısıyla 2022'de B2B satışlarında yüzde 64 büyüdü.

Bunun yanı sıra global yönetim, 2022'de Türkiye'deki konumunu güçlendirme stratejisini hayata geçirerek AR-GE yatırımlarını artırma ve siber güvenlik iş gücünü geliştirme kararı aldı. Bu kapsamda 2023 Mart'ta İlkem Özar, Kaspersky Türkiye Genel Müdürü oldu. Yaklaşık altı yıldır Türkiye'ye genel müdür atanmamıştı.

İlkem Özar; ihtiyaçlara hızlı ve doğru cevap vererek büyüme ve şirketin Türkiye'deki KOBİ ve kurumsal pazardaki gelişimini ileriye taşıma amacıyla göreve başladığını söylüyor. İhtiyaçları belirlemeye odaklanan ve pazara uygun yatırımların neler olması gerektiği üzerinde çalışan Özar, "Hedefim; Kaspersky Türkiye'yi 'kurumsal güvenlik' dendiğinde akla gelen ilk üç markadan biri ve Türkiye'den bulut hizmeti veren başlıca güvenlik çözümleri üreticisi haline getirmek" diyor.

"MDR SERVİSİNİ GETİRECEĞİZ"

Atılacak ilk adımlardan biri; müşteri sistemlerini tehditleri ve saldırıları tespit etmek için izleyen, 'Güvenlik zafiyeti var mı?' sorusuna yanıt veren ve verileri koruyan MDR (Yönetilen Tespit ve Müdahale) servisi alanında yatırım yapmak olacak.

"Sadece sunucuları Türkiye'de bulundurmak yeterli değil, bu servisin Türkiye'den verilmesi gerek" diyen İlkem Özar'ın 2023 hedeflerinden biri, MDR servislerini Türkiye'ye getirmek ve şirketlere bu hizmeti Türkiye'den vermek. Bunun için bir AR-GE ekibi kurulacak.

Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler gibi komşu ülkelerdeki şirketlere güvenlik servisini Türkiye'den sunmak da uzun vadeli planlar arasında.

Pek çok şirketin bu tarz yatırımlarını Dubai'ye kaydırdığından bahseden İlkem Özar, Kaspersky'nin bu konuda Dubai ile Türkiye'ye eşit ölçüde yatırım yaptığına dikkat çekiyor. Özar, "Bu stratejinin arkasında Türkiye'yi bu bölgede bir 'merkez' konumuna getirmek var. Beş yıllık vadede bu hedefe ulaşmamız mümkün" diyor.

“ŞEFFAFLIK MERKEZİNİ BU YIL AÇACAĞIZ”

“2018’de başlatılan küresel şeffaflık girişiminin parçası olarak Kasperksy, müşteri verilerinin depolanmasını ve işlenmesini İsviçre’ye taşımaya başladı ve Zürih’te ilk şeffaflık merkezini açtı.

İş ortaklarının şirketin kod incelemelerine, yazılım güncellemelerine, tehdit tespit kurallarına ve diğer faaliyetlerine erişmesini sağlayan şeffaflık merkezlerinin sayısı Avrupa, Asya Pasifik, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da olmak üzere dokuza yükseldi.

2023’te Türkiye’de de şeffaflık merkezimizi açacak, Türk müşterilerimizin kullandıkları ürünlerin kodlarını incelebilmelerini sağlayacağız. Dünyada bunu yapan tek şirketiz.”