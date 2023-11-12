Lojistik dünya liginde yükseliyor

Cumhuriyetle birlikte tüm demiryolları millileştirilen lojistik sektörü, bugün Dünya Bankası'nın Lojistik Performans Endeksi raporuna göre, dünyada 38'inci sıraya yükseldi. 2022'de lojistik hizmet üreten firmaların GSYH'ye katkısı 1 trilyon TL'ye yaklaştı.

29 Ekim -11 Kasım 2023 tarihli sayıdan

Türkiye'nin jeopolitik konumu, lojistik sektörünün gelişmesinde önemli bir yere sahip. Türkiye, lojistik sektöründe önemli bir geçiş ülkesi olarak kabul ediliyor.

1856 yılında Anadolu'daki ilk demiryolu inşaatı İzmir-Aydın Demiryolu ve İzmir Kasaba Demiryolu hatları ile başlatıldı. Cumhuriyetle birlikte tüm demiryolları millileştirildi.

1953 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) olarak son şeklini aldı. Cumhuriyet döneminde üretim merkezlerinin liman bağlantıları demiryolu ile sağlandı.

SON 20 YILDAKİ ATILIM

Ergani'den bakır, Ereğli'den kömür, Adana'dan pamuk demiryolu hatlarıyla limanlara ulaştırıldı. 1920-1940 yılları arasında Türkiye'de karayollarının altyapı çalışmaları önemli bir gelişme kat etti.

Ayrıca, Türkiye'de denizyolu taşımacılığında dönüm noktası olan Kabotaj Yasası, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren tarihsel adımlardan biri. Kabotaj Yasası ile Türkiye kıyılarında ve ülkemiz limanlarında her türlü denizcilik faaliyetleri, Türk Bayrağı asılmak suretiyle yerine getiriliyor.

GEMİ SAYISI 1700'E ULAŞTI

Türkiye'de de 1980'lerle 1990'lı yıllar arasında kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık alanlarındaki yatırımlarla alt yapısını oluşurken, 1990'lı yıllarda atılıma geçildi.

Lojistik sektörü, 2000 yılının başına gelindiğinde, emekleme devresini geride bırakarak, yerli ve uluslararası şirketlerde iş birliğine giden, yurtdışı bürolar açarak hizmetlerinin kalitesini sürekli artıran, dinamik bir sektör haline geldi.

Dünya Bankası'nın yayınladığı Lojistik Performans Endeksi raporuna göre, Türkiye sıralamada 2018 yılında 47'nci sıradayken, 2023 yılında 38'inci sıraya yükseldi. Gemi sayısı bin 700'e ulaşan Türk sahipli filo, küreselde 15'inci sıradan 14'üncü sıraya yükseldi.

İlk 10'a girme hedefine bir adım daha yaklaşan yerli armatörlere 2023'te Çin tersanelerinde yapımı devam eden 17 gemi olduğu ve Türk armatörlere teslim edilmek üzere inşa halindeki gemilerin toplam yatırım bedelinin 1 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor.

İKİNCİ YÜZYIL HEDEFLERİMİZİ BELİRLİYORUZ’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Ocak-Ekim 2022 döneminde taşımacılık hizmetlerinde yüzde 57,89’luk bir artış yaşandı. Yük gelirleri ise 10 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 15 trilyon TL olarak gerçekleşti ve 2022 verileri göz önünde bulundurulduğunda lojistik hizmet üreten firmaların GSYH'ye katkısı 1 trilyon TL'ye yaklaştı.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, Türkiye'nin 2023 yılı üretim ve özellikle ihracat hedefleri doğrultusunda lojistik sektörünün milli gelir içindeki payını arttırmayı hedeflediklerini söylüyor.

Ulusoy, “Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Ekonomik hayatın faaliyet ve canlılığı ancak ulaştırma vasıtalarının, yolların, trenlerin, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır' sözlerinin izinde 2'nci yüzyıl hedeflerimizi belirliyoruz. Sektörümüzün tüm paydaşları olarak ulaştırma imkanlarında iyi bir noktaya gelme hedefi ile ülkemizin büyümesine ve güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" diyor.

Türkiye'nin 2023 yılı üretim ve özellikle ihracat hedefleri doğrultusunda lojistik sektörünün milli gelir içindeki payını arttırmayı hedeflediklerini belirten Ulusoy, şöyle konuşuyor:, “Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Ekonomik hayatın faaliyet ve canlılığı ancak ulaştırma vasıtalarının, yolların, trenlerin, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır' sözlerinin izinde 2'nci yüzyıl hedeflerimizi belirliyoruz.

Ulaştırma imkanlarında iyi bir noktaya gelme hedefi ile ülkemizin büyümesine ve güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz"