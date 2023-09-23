Lüks markalar Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırdı

Türkiye’de lüks tüketim, ekonomideki belirsizliğe ve yüksek enflasyona rağmen artıyor. Gerek yabancı turist sayısındaki artış gerekse yerli zenginlerin de lüks tüketime yönelmesi, pazarı hareketlendirdi. Potansiyeli gören global lüks markalar, Türkiye’deki yatırımlarına hız veriyor

Küresel ekonomik belirsizlik ve enflasyondaki artış pek çok sektörü olumsuz etkilerken, lüks pazarı ise atağa geçti. 2022’de küresel olarak 345 milyar Euro hacmi olan lüks pazarının 2023’te 360 ila 380 milyar Euro düzeyine çıkması

bekleniyor.

Pazarın 2030’a kadar 530-570 milyar Euro’ya ulaşarak, 2020’deki büyüklüğünün iki katından fazla bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bain & Company ile Altagamma’nın gerçekleştirdiği ‘2023 İlkbahar Küresel Lüks Tüketim Araştırması’ pazardaki bu büyümeyi; hiper enflasyondaki kademeli düşüş, Avrupa’da yerel tüketicilerin güvenlerini geri kazanmaları, Çin’in yeniden açılması, Japonya ve Güneydoğu Asya’da bölgelerarası turizm ile desteklenen pozitif momentum gibi birçok faktörle açıklıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.