Moskova’daki deneyimi dünyaya yayacak

Mobilya ve uyku sektörünün önemli oyuncularından Yataş Grup, lokomotif markası Enza Home’la yurt dışı büyümesini hızlandırmaya hazırlanıyor. Küresel büyümesini güçlendirmek için yurt dışına özel mağaza konsepti geliştiren grup, ilk örneğini Enza Home markasıyla Moskova’da açtığı konsepti farklı pazarlara taşıyacak.

Ekonomist’in 16 Şubat - 1 Mart 2025 tarihli sayısından

Moskova mağazasını, klasik bir mobilya mağazasının çok ötesinde, yaşam alanlarını dönüştürmek için tasarlanmış bir deneyim merkezi olarak kurguladıklarını söyleyen Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Yaklaşık 2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki Moskova mağazamıza yaptığımız toplam yatırım tutarı, bugüne kadar bir mağazaya yaptığımız en büyük yatırım oldu. Global konsept mağazamız, Enza Home’un Rusya’da birinci ithal mobilya markası haline getirilmesi yönündeki hedefimizin en önemli ayağını oluşturuyor” diyor.

YURT DIŞI OPERASYONLAR BÜYÜYECEK

Sadece Moskova’da değil, Rusya genelinde açacağı mağazalar ile pazardaki bilinirliğini artırmayı planlayan grup, buradaki deneyimini diğer ülkelere taşımayı hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İsviçre, Fildişi, Almanya, Kanada, Moğolistan gibi ülkeler de grubun büyüme rotasında yer alıyor. Enza Home özelinde yurt dışında 75 mağazaya ve 30 corner’a ulaşan grup, 2025 yılı içinde yurt dışında 10 yeni Enza Home mağazası açmayı hedefliyor. Şu aşamada gelirlerinin yaklaşık yüzde 10’u yurt dışı operasyonlarından gelen şirket, yeni pazar açılımları, mağaza açılışları, stratejik pazarlardaki büyüme adımları ve iş birliklerle bu oranı yüzde 30’lara çıkarmayı hedefliyor. 2024 yılını yüzde 30-35 büyümeyle kapatmaya hazırlanan Yataş Grup, 2025 yılı için enflasyonun üzerinde 10-12 puanlık büyüme hedefi koydu.

AÇILIŞ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sünger, döşeme, panel, tekstil ve yatak üretimlerinin yapıldığı beş fabrikasıyla aktif olarak üretime devam eden grup, inşaatına 2023 yılında başladığı sünger fabrikası yatırımını da tamamlamaya hazırlanıyor. İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde 217 bin açık alan üzerinde kurulan sünger fabrikası için 35 milyon Euro’luk yatırım yapılacak. İlk aşamada 50 bin metrekare kapalı alan olarak kurulan fabrikanın diğer alanları kademeli olarak üretim alanı olarak değerlendirilecek. 2024 yıl sonunda yüzde 95’lik kısmı tamamlanan fabrikayla üretim maliyetlerini düşürmeyi ve iç tedarik kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Nuri Öztaşkın, yeni tesisi 2025’in son çeyreğinde üretime geçireceklerini belirtiyor. Grubun 2024 yılında fabrika dışındaki toplam yatırım tutarı yaklaşık 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı zamanda AR-GE çalışmalarına ağırlık veren şirket, 2024 yılında AR-GE ve tasarıma 143 milyon TL bütçe ayırdı. AR-GE’ye ayrılan bütçeyi her yıl artırarak, yeni ürünlerin, süreçlerin ve teknolojilerin geliştirilmesini sağladıklarını belirten Öztaşkın, bu yeniliklerin şirketin rekabet avantajını güçlendirerek pazarda öne çıkmasına katkıda bulunduğunu söylüyor.