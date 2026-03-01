Önce kırık basamaklar, sonra cam tavan

Bu sayımızda kapak haberimizi de Allianz Türkiye’nin katkılarıyla En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek araştırmasına ayırdık. Bu çalışmayı 14 yıldır yapıyoruz. Allianz Türkiye ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı ile yolculuğumuz ise ikinci yılında.

Yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocukları için ‘Bir Kız Gelecek’ programını başlatan Allianz Türkiye ile birlikte buradan yetişecek filizlerin gelecekte Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde, ülkesine katkı sunmasını umut ediyoruz. Bu anlamda En Güçlü 50 Kadın CEO araştırması ile Bir Kız Gelecek projesinin çok örtüştüğünü düşünüyoruz.

Geleceğin kadın liderlerine ilham veren En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek araştırması, bu anlamda bizim için çok değerli. Bu çalışmaya destek oldukları ve böyle bir mesaj verdikleri için Allianz Türkiye ailesine ayrıca teşekkür ederim. Araştırmaya imza atan editörümüz Özlem Bay Yılmaz’ın haberini keyifle okuyacağınızı düşünüyorum.

Burada bir not daha düşmek istiyorum. Bu araştırmada benim için önemli olan, listeye hangi ismin, hangi sırada girdiği değil. Bence önemli olan profesyonel hayatta, cam tavanları kıra kıra gelen kadın yöneticilerin, başta yönettikleri şirketlerde olmak üzere genç kızlarımız için rol model olmaları. Tüm isimleri ayrıca tebrik ediyorum.

Kadınların kariyer yolculuğunda dikkat çekmek istediğimiz bir diğer konu da kariyer basamaklarının başlarından itibaren yaşanan sorunlar. McKinsey ve Lean’in “İş Hayatında Kadınlar” raporu sorunun yalnızca üst kademelerde değil, çok daha erken bir noktada başladığını net biçimde ortaya koyuyor. Rapora göre kariyerin daha ilk basamakları kırık olduğunda yaşanan destek ve fırsat eşitsizliği, kadınların ilerleyen yıllarda liderlik pozisyonlarına ulaşma ihtimalini daha yolun başında sınırlıyor. Bu sorun ise “Kırık Basamak” olarak tanımlanıyor.

İşte bu kırık basamakları tırmanıp, cam tavanları kırarak gelen kadın liderlerin, kadın lider adaylarını daha yolun başında kırık basamakları çıkmaya çalışırken desteklemeleri büyük önem taşıyor. Yine Allianz’ın kariyer basamaklarına çıkmadan henüz eğitim sürecinde bu kızlara destek olması da ayrıca çok değerli.

İyi okumalar,

Sağlıkla kalın.