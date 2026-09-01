Türkiye'den Dünyaya Hospitality Yolculuğu

Bir restoranı yalnızca iyi yemek yenilen bir mekan olarak görmek artık hospitality sektörünü anlamak için yeterli değil. Bugünün dünyasında misafir, yemeklerin lezzeti kadar mekanın hikayesini, atmosferini, müziğini, tasarımını ve hatta o gece kendisini nasıl hissettiğini satın alıyor. SWOT Hospitality CEO’su Mouhamad Hadla da yarattığı konseptleri bu dönüşümün üzerine kuruyor.

Lübnan’da büyüyen, hayatının ilerleyen döneminde Türkiye’ye gelen Hadla’nın hospitality sektörüne bakışı, iki farklı kültürün kesişiminden besleniyor. Ona göre yemeğin, sofranın ve misafirperverliğin sosyal hayatın merkezinde olduğu Lübnan kültürü ile Türkiye’nin benzer paylaşım ve sıcaklık anlayışı, mesleki yolculuğunun temel taşlarını oluşturmuş. İstanbul’un çok kültürlü yapısı ve gastronomi potansiyeli ise bu hikayeyi daha da güçlendirmiş. Hadla, kendisini bu sektörde tutan temel motivasyonun, insanlarda iz bırakacak deneyimlere imza atmak olduğunu söylüyor.



Restorandan önce hikaye

SWOT Hospitality’nin çatısı altında Asil, Nemo, MykOrini, Piazzetta Italiana, Zasya ve Candy Candy gibi birbirinden oldukça farklı dünyalar var. Her projenin merkezinde, güçlü bir fikir ve bu fikrin misafirde yaratacağı duygu var.

Bu anlayışta menü kadar mimari, müzik, servis, ışık, koku ve çalışanların misafirle kurduğu iletişim de markanın hikayesinin bir parçası. MykOrini’de Ege ve Yunan adalarının paylaşım kültürü, Nemo’da su altı dünyasının yarattığı keşif duygusu, Candy Candy’de ise eğlence ve mutluluk öne çıkıyor. Belki de SWOT’un büyüme stratejisindeki en kritik nokta burada yatıyor. Şirket, restoran sayısını artırmaktan çok marka dünyaları oluşturmayı hedefliyor.

Gastronomi dünyasının İstanbul’a ilgisi artıyor

Hadla’nın Türkiye değerlendirmesinde İstanbul'un özel bir yeri var. Ona göre İstanbul; tarih, kültür, coğrafya ve ürün çeşitliliğinin aynı noktada buluştuğu, küresel gastronomi açısından güçlü bir yükseliş yaşayan bir şehir. Uluslararası gastronomi dünyasının İstanbul’a ilgisinin giderek arttığını belirten Hadla, şeflerin, yatırımcıların ve işletmecilerin daha cesur projeler geliştirmesinin bu dönüşümü hızlandırdığı görüşünde. Daha önemlisi, İstanbul’un geleceğini yalnızca gastronomi üzerinden okumuyor. Ona göre şehrin asıl potansiyeli gastronomi, tasarım, eğlence, kültür ve deneyimin aynı potada buluşmasında.

Türkiye’de fine dining’in geleceğine ilişkin yaklaşımı da bu değişimin işaretlerini taşıyor. Hadla, yeni nesil misafirin yalnızca yüksek ürün kalitesi ve kusursuz servis aramadığını, kendisini özel hissettiren bir atmosfer ve hikaye beklediğini söylüyor ve ekliyor: “İnsanlar bir restorandan ayrıldıklarında yedikleri yemeğin yanında o akşam nasıl hissettiklerini de hatırlıyor.”

Nemo İstanbul’a geliyor

SWOT Hospitality’nin Türkiye planlarının en somut başlıklarından biri ise Nemo. Antalya’da deneyim odaklı konseptiyle dikkat çeken Nemo, şimdi Tersane İstanbul’a taşınmaya hazırlanıyor. Hadla’ya göre bu kararın arkasında Antalya’daki misafirlerden alınan güçlü geri dönüşler bulunuyor. Ancak İstanbul’da Nemo için çıta daha yüksek. Çünkü hedef başarılı bir restoranı başka bir şehre taşımaktan öte; İstanbul’un yoğun rekabet ortamında menüsü kadar tasarımı ve atmosferiyle de ayrışan bir deneyim yaratmak. Tersane İstanbul’un tarihi dokusu ile Nemo’nun modern, su altından ilham alan karakterinin bir araya getirilmesi de bu stratejinin önemli parçalarından biri.

Türkiye tarafında İstanbul’un yanında Antalya da stratejik önemini koruyor. Hadla, önümüzdeki dönemde bu iki şehir başta olmak üzere güçlü potansiyel gördükleri destinasyonları değerlendirmeye devam edeceklerini söylüyor. Fakat SWOT’un yolculuğu artık Türkiye sınırları içerisinde kalmıyor.

Hedef, markaları dünyaya taşımak

Dubai, Dubrovnik ve Cidde…SWOT Hospitality’nin büyüme haritasında birbirinden farklı tüketici profillerine, kültürlere ve pazar dinamiklerine sahip şehirler bulunuyor. Şirket bir yandan mevcut markalarını uluslararası pazarlara taşırken, diğer yandan yeni konseptler üzerinde de çalışıyor. Örneğin; Rixos Jeddah ve Rixos Dubai Islands projelerinde yeni MykOrini restoranları hayata geçiriliyor. Dubai Islands’ta ise tamamen yeni iki konseptin daha misafirlerle buluşturulması planlanıyor. Burada dikkat çekici olan, uluslararasılaşmanın “aynı restoranı her yere kopyalamak” şeklinde ele alınmaması.

Hadla’ya göre bir marka başka bir ülkeye taşındığında temel karakteri ve deneyim vaadi korunmalı. Ancak menüden servis ritmine, çalışma saatlerinden iletişim diline kadar pek çok unsur yerel kültürün ve tüketici alışkanlıklarının ışığında yeniden değerlendirilmeli. “Global ölçekte başarılı hospitality markalarının gücünün, kimliğini korurken bulunduğu şehri anlayabilmesinden geldiğine inanıyorum” diyen Hadla, şirketin küresel büyüme modelini bu şekilde tanımlıyor.

"İnsanlar deneyim yaşamaya devam edecek"

Hospitality sektörünün önümüzdeki beş yılına ilişkin Hadla’nın öngörüsü ise dikkat çekici bir dengeye dayanıyor. Bir tarafta veri ve teknoloji var. Restoranlar, misafirlerini daha iyi tanıyacak; tercihlerini daha doğru öngörebilecek ve deneyimi kişiselleştirebilecek. Diğer tarafta ise teknolojiyle ikame edilmesi zor olan bir ihtiyaç bulunuyor: insan teması...

Hadla’ya göre insanlar fiziksel mekanlarda sosyalleşmeye ve gerçek deneyimler yaşamaya devam edecek. Teknoloji operasyonları kolaylaştırırken güçlü servis kültürü ve duygusal bağ, markalar arasındaki asıl ayrıştırıcı unsur olacak. Hadla, “Önümüzdeki beş yılda bu iki dünyanın çok daha güçlü şekilde birleştiğini göreceğiz” diye ekliyor.

Ve 10 yıl sonrası…

Hadla’nın on yıl sonra görmek istediği SWOT Hospitality, Türkiye’de doğmuş ancak farklı coğrafyalarda güçlü şekilde büyümüş markalara sahip, uluslararası hospitality dünyasında referans gösterilen bir grup. Haritanın bir ucunda İstanbul, diğer ucunda Dubai ve Cidde; devamında ise Avrupa’nın farklı şehirleri var.