Tüketiciye ‘Gel-Gel’ tuzağı kuran işletmelere kötü haber: Teşhir oyununa ağır fatura: Rekor cezalar yolda

Saha gözlemlerine ve tüketici şikâyetlerine göre satıştan kaçınma vakaları en çok rekabetin yoğun olduğu beş ana sektörde yaşanıyor:



Mobilya: Showroom’larda sergilenen indirimli ürünler için ‘sadece teşhir’, ‘üretimi bitti’ denilerek müşteri hazır stoktaki pahalı modellere yönlendiriliyor. Üzerinde açıkça ‘satılık değildir’ ibaresi bulunmayan teşhir ürünlerinin satılması yasal zorunluluk taşıyor.



Elektronik: Kampanyalı telefon, televizyon ve beyaz eşyalarda ‘stok ilk dakikada bitti’ gerekçesi öne sürülüyor. Stok sınırı ve kampanya şartları önceden şeffaf şekilde duyurulmadığı sürece bu durum ihlal sayılıyor.



Otomotiv: Reklamı yapılan uygun fiyatlı giriş versiyonu araçların bayide ‘satıldığı’ iddia edilerek müşteriler üst donanım paketlerine yönlendiriliyor. Bu durum aldatıcı ticari uygulama kapsamında değerlendiriliyor.



Giyim: Vitrindeki indirimli ürünler kasada veya mağaza içinde ‘son üründü satıldı’ gerekçesiyle sunulmuyor. Etiket ile kasa arasındaki fiyat farklarında ise tüketicinin lehine olan etiket fiyatı geçerliliğini koruyor.

Emlak: İnternet ilanlarında piyasa altı fiyatlarla yayınlanan ‘olta ilanlar’ ile müşteri çekilip, arandığında ‘daire kiralandı/satıldı’ denilerek daha yüksek fiyatlı portföyler sunuluyor.