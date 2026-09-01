Eylül ayı kira artış oranı 2026: Eylül Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Kira sözleşmesini eylül ayında yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, yeni dönemde uygulanacak zam oranının açıklanmasını bekliyor. TÜİK’in enflasyon verilerinin ardından konut ve iş yerlerinde kira artışında esas alınacak oran belli olacak.
Peki, Eylül 2026 kira artış oranı ne zaman belli olacak? Yeni kira bedeli nasıl hesaplanacak?
1 Eylül 2026 kira artış oranı ne zaman belli olacak?
TÜİK, 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Verilerin yayımlanmasının ardından eylül ayında uygulanacak kira artış oranı da belli olacak.
Eylül ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek zam için üst sınır, TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak belirlenecek.
2 Ağustos 2026 kira artış oranı ne kadar oldu?
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte Ağustos 2026'da uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,90 olarak hesaplanmıştı.
3 Eylül 2026 kira artış oranı yüzde kaç olacak?
Ekonomistlerin tahminleri, ağustos ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 1,86 artacağı yönünde. Beklentinin gerçekleşmesi durumunda, 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirlenen Eylül 2026 kira artış oranının yüzde 31 dolaylarında gerçekleşeceği öngörülüyor.
Eylül ayında uygulanacak kesin oran ise TÜİK’in ağustos enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından belli olacak.
4 Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Eylül ayında yapılacak kira artışlarında, ağustos ayına ilişkin 12 aylık ortalama TÜFE oranı esas alınacak. Bu oran, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek zammın yasal üst sınırını belirleyecek.
Yasal olarak uygulanabilecek üst sınır üzerinden zam miktarı hesaplanarak mevcut kira tutarına ekleniyor. Böylece kiracının ödeyeceği yeni kira bedeli belirleniyor.
Örnek kira artışı hesaplaması:
Ağustos ayında geçerli olan yüzde 31,90’lık kira artış oranına göre örnek hesaplama şöyle:
Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
Kira artış oranı: Yüzde 31,90
Kira artış tutarı: 6.380 TL
Yeni kira bedeli: 26.380 TL