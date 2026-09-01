Eylül ayı kira artış oranı 2026: Eylül Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Eylül ayında yapılacak kira artışlarında, ağustos ayına ilişkin 12 aylık ortalama TÜFE oranı esas alınacak. Bu oran, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek zammın yasal üst sınırını belirleyecek.

Yasal olarak uygulanabilecek üst sınır üzerinden zam miktarı hesaplanarak mevcut kira tutarına ekleniyor. Böylece kiracının ödeyeceği yeni kira bedeli belirleniyor.

Örnek kira artışı hesaplaması:

Ağustos ayında geçerli olan yüzde 31,90’lık kira artış oranına göre örnek hesaplama şöyle:

Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

Kira artış oranı: Yüzde 31,90

Kira artış tutarı: 6.380 TL

Yeni kira bedeli: 26.380 TL