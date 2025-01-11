PC pazarında 2025’te toparlanma bekleniyor

Dünya bilgi teknolojileri pazarı 2020’den 2023 yılına kadar yüzde 36 büyüyerek 2.5 trilyon dolara ulaştı. Pazarın, 2024 yılında da yaklaşık yüzde 2 büyüyerek 2.8 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

Türkiye bilgi teknolojileri pazarı ise 2020’den 2023 yılına kadar yüzde 72 büyüyerek 17 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu alandaki ihracat ise 2020’den 2023’e kadar yüzde 60 büyüyerek 2.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Bu alanın önemli kategorilerinin başında ise PC pazarı geliyor.

Dünya PC pazarının 2024 yılında yaklaşık 260 milyon adede ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise 2023 yılında 3 milyon adetlerde gerçekleşen PC pazarının 2024 yılında yüzde 14 küçülerek yaklaşık 2.5 milyon adetleri bulacağı tahmin ediliyor. Bunda; kamunun tasarrufa odaklanmasının, yüksek faizler ve finansmana erişimdeki zorluklar nedeniyle özel sektörün de yatırımlarının azalmasının etkisi olduğu düşünülüyor.

BEŞ YILDIR PC’DE LİDER

Bu alanın öncü şirketlerinden Lenovo’nın yüzde 24’lük Pazar payı ile son beş yıldır bilgisayar pazarının lideri olduğunu söyleyen Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, şirketin 2024 yılı performansında da adet olarak yüzde 2, ciroda da yaklaşık yüzde 8 büyümeye ulaşmasını beklediklerini belirtiyor. Döviz kuru nedeniyle bilgisayar fiyatlarının Türkiye’de dünya fiyatlarının çok altında kaldığını ifade eden Hantaloğlu, “Şu anda bilgisayarın ucuz olduğu birkaç ülkeden biriyiz. Herkesin kötümser olduğu yılların daha iyi geçtiğini deneyimledik. O nedenle 2025 yılının daha iyi geçeceğini düşünüyorum” diyor.

45 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Dünyada yapay zeka pazarının yaklaşık 45 milyar dolar olduğunu ve 2030 yılında yapay zeka pazarının 207 milyar dolar olmasının beklendiğini vurgulayan Hantaloğlu, “Lenovo olarak AI teknolojilerine ciddi bir yatırım yapıyoruz. 2025, yapay zekanın artık gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu bir yıl olacak. Biz de Lenovo olarak buna liderlik etmeyi hedefliyoruz. Öncelikle, insan odaklı teknoloji inovasyonunu önceliklendirerek, daha akıllı teknolojileri hayata geçirme vizyonumuzla topluma daha da faydalı olma isteğimizle yapay zeka çözümlerini her segmentte erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Bunun bir parçası olarak, global çapta yapay zeka araştırma merkezlerimize yaptığımız yatırımları artırıyoruz. Türkiye de bu stratejinin önemli bir ayağı. Yerel iş ortaklarımızla birlikte geliştirdiğimiz projelerle hem kurumsal hem bireysel kullanıcılara yapay zekayı daha ulaşılabilir kılmayı planlıyoruz” diye anlatıyor.

2025 yılında yatırımlarını yapay zeka ve veri odaklı çözümler, sürdürülebilirlik, ülke ekonomisine ve inovasyona katkı olmak üzere üç ana başlıkta topladıklarını dile getiren Hantaloğlu, “2025 yılına kadar, karbon nötr hedeflerimize ulaşmak için ürün tasarımından üretime, lojistikten geri dönüşüme kadar tüm süreçlerimizi çevre dostu hale getirmek için yatırımlar yapıyoruz. Türkiye’de de bu hedef doğrultusunda müşterilerimize enerji verimliliği yüksek, sürdürülebilir ürünler sunmayı amaçlıyoruz” diyor.

TÜRKİYE’NİN SÜPER BİGİSAYARI

“Haziran ayında, MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi'nin açılışı ve Lenovo iş birliği ile hayata geçirilen ARF Süper Bilgisayar’ın tanıtımı dolayısıyla TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla tören düzenlendi.

Türkiye’nin en büyük Yapay Zeka Süper Bilgisayarı olan ARF’nin sıralama sonuçları ise henüz açıklandı. Sadece genel sıralamada dünyada Top500 süper bilgisayar listesinde 313’üncülükten 229’unculuğa çıkmakla kalmayıp, inanılmaz bir rekor kırarak Green 500 listesinde de 360’incilikten 26’ıncı sıraya çıkmış olduk” diye anlatan Hantaloğlu, bu iş birliğinde ARF süper bilgisayar ile Türkiye’nin araştırma ekosistemine hizmet sağlanacağının altını çiziyor.