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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Perakendede yeşil dönüşüm hareketi

Tüm dünyada hızlanan yeşil dönüşüm hareketine perakende sektörü de katıldı. Üretimden lojistik sektörüne kadar her alanda sürdürülebilir projeler geliştiren perakende şirketleri, 2024’te yeşil dönüşüm yatırımlarına hız verecek.

09 Şubat 2024
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi

Tüm sektörlerin ajandasında ilk sıraya çıkan sürdürülebilirlik yatırımları, perakende sektöründe de hız kazandı. Yeşil dönüşüme uyum sağlamak isteyen perakende şirketleri üretimden lojistiğe kadar her alanda farklı projelere yatırım yapıyor. 

Deloitte’un 2023 CxO2023 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre perakendecilerin yüzde 59’u eskisine göre daha sürdürülebilir malzemeler kullanıyor, yüzde 49’u yeni iklim dostu ürün veya hizmetler geliştiriyor ve yüzde 50’si çalışanlara iklim değişikliği eylemleri ve etkileri konusunda eğitim veriyor. 

Sürdürülebilirlik yönetimi şirketi Altensis’in kurucu ortağı Dr. Emre Ilıcalı, “Ambalaj azaltma stratejileri ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı, tüketicilerin ve çevre bilincine sahip markaların tercihleri arasında yer alıyor” diyor.

Enerji verimliliğinin ise bir diğer önemli trend olduğunu kaydeden Ilıcalı, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji tasarruflu aydınlatma ve cihazlar enerji tüketimini düşürmeye ve karbon ayak izini azaltmaya yardımcı oluyor” diye konuşuyor.

Ilıcalı ayrıca, sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, atık yönetim sistemlerinin etkinliği ve yeşil alanların bina tasarımlarına entegre edilmesi gibi konuların perakende sektöründe bir standart haline geldiğini belirtiyor. Üretimden lojistiğe kadar her alanda sürdürülebilir projeler geliştiren perakende şirketleri, 2024’te de yeşil dönüşüm yatırımlarına devam edecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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