Performansı ile bölgesel merkeze dönüşüyor

Bu global yapının içinde Türkiye, son beş yılda ciddi bir performans sergiliyor. Perakende yapılanması, servis ağı, lojistik kapasitesi, dijital altyapısı ve profesyonel segmentteki uzmanlığıyla Türkiye operasyonu, global ölçekte örnek gösterilen bir modele dönüşmüş durumda. Rakamlar bu dönüşümün en net göstergesi. Öyle ki 2020–2025 döneminde toplam yüzde 300 büyüme yakalayan şirket, 1,2 milyon ürünü de tüketiciyle buluşturmuş.

Ekonomist’in 04 - 17 Ocak 2026 tarihli sayısından

Bu performans, Türkiye’yi 2024’te Güney Avrupa bölgesinin lider ülkesi haline getirmiş bulunuyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla ise Türkiye, yeni kurulan Orta Avrasya bölgesine bilgi, deneyim ve operasyon kaslarını aktaran stratejik bir ‘referans ülke’ konumuna yükseliyor. 11 yıldır şirketin Türkiye genel müdürlüğü görevini yürüten Gökhan Gökmen’in de görevi yeni yıl itibarıyla; ‘Orta Avrasya Bölge Direktörlüğü‘ sorumluluğuyla genişletiliyor.

Yatırım tarafında da mesaj net. Aralık 2025 itibarıyla Türkiye sermayesinin Almanya merkezli yatırımla yüzde 35 artırılması, şirketin Türkiye’ye duyduğu uzun vadeli güvenin göstergesi. Türkiye artık Kärcher için bir operasyon ülkesinin ötesinde, büyümenin planlandığı ve yönetildiği bir merkez konumunda.

2026’DA 26 MAĞAZAYA ULAŞACAK

Kärcher’in Türkiye’deki büyümesini, uzun vadeli strateji ve Türkiye’ye özel iş modeliyle ilişkilendiren Gökmen, omni-channel yapının kritik rol oynadığını vurguluyor. Online kanallar, fiziksel mağazalar ve bayiler entegre çalışırken; deneyim odaklı mağazaların ise ürünlerin canlı performansla test edildiği merkezlere dönüştüğünü söyleyen Gökmen, “2026’da 25’in üzerinde mağazaya ulaşmayı ve 100 milyon Euro barajını aşmayı hedefliyoruz” diyor.

Öte yandan Türkiye e-ticaret pazarı dolar bazında yüzde 15 büyürken, Kärcher bu alanda pazarın beş katı büyümüş durumda. Globalde online’ın cirodaki payının yüzde 10, Türkiye’de ise yüzde 17 seviyesinde olduğuna da değinen Gökmen, “Sürdürülebilirliği merkeze alıyoruz. Basınçlı yıkama makinelerinde yüzde 90’a varan su tasarrufu, AF 50 hava temizleyicilerimizde yüzde 99,95 filtrasyon sağlıyoruz. Buharlı temizlikte kimyasal gerektirmeyen hijyen sunarken, enerji verimli otonom robotlar satıyoruz” diye konuşuyor.