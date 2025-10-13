Seramikte globalde ilk beşe girecek

Qua, Bien ve yeni hayata geçirdiği Biq Slab Maxton markalarıyla seramik pazarında yatırımlarını sürdüren Q Yatırım Holding, üretim kapasitesini üç yılda 200 milyon metrekareye çıkararak globaldeki beş büyük oyuncudan biri haline geliyor. Bugüne kadar seramik sektörüne 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını söyleyen Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, “Şu anda Türkiye’de bir sektörde globalde birinci olma hedefiyle yola çıktık.
Ekonomist’in 28 Eylül - 11 Ekim 2025 tarihli sayısından
Yatırım fazlarımız bittiğinde üretim kapasitesi anlamında ilk beş arasında yer alıyoruz. Bunun için büyük operasyonlar gerekiyor. Rakip satın almalarımız var, yeni marka ve şirket alımlarımız var” diyor.
20 MİLYAR TL SATIŞ YAPACAK
Teknik granitin ham maddesinin Türkiye’de olduğunu ve şu anda buna katma değer katarak sattıklarını ifade eden Ali Ercan, büyümelerinin süreceğini söylüyor. Aydın Söke’de iki, Bilecik-Bozüyük’te dört fabrikasıyla toplamda altı üretim tesisiyle Qua ve Bien markalarıyla 100’den fazla ülkeye ihracat yapan grup, şirketin yeni markası Biqslab Maxton ile de önemli slab üreticilerinden biri olarak globalde konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. 2024 yılında yurt içi ve yurt dışı gerçekleşen satışı Qua’da 4,9 milyar TL, Bien’de 4,7 milyar TL olan grubun yeni yatırımı Maxton’dan 5 milyar TL bir ek satış bekleniyor. Grubun 2025 yılında toplam hedefi 20 milyar TL’lik satış yapmak.
Türkiye’nin önde gelen seramik markalarından biri olan Bien &Qua, İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlenen dünya seramik sektörünün önemli fuarı Cersaie 2025’te bu yıl da 700 metrekarelik standıyla yerini aldı. Şirket, fuara özel hazırladığı 100’e yakın yeni ürününü sektör profesyonelleriyle paylaştı. Şirketin yeni markası Biqslab Maxton da global lansmanını gerçekleştirdi.
Aydın-Çine Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yaklaşık 10 milyar TL yatırımla hayata geçen yeni dev tesis, toplam 750 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük slab üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Yıllık 100 milyon metrekare üretim kapasitesi ile planlanan yeni tesisle grubun global pazardaki gücünü daha da pekiştirmesi hedefleniyor. Haziran ayında ilk slab hattını ve fırınını açan Maxton, haziranda üretime başladı. Şu anda iç pazarın üretim alanında yüzde 30’undan fazlasını Bien-Qua olarak yapan şirketin Maxton’da hedefi iç pazar payının yüzde 40’ını almak. Grupta 3 bin 600’den fazla çalışanı var ve üç yılda yeni yatırımlarla bin 500 ilave istihdam sağlanması hedefleniyor.
YENİ HEDEF PAZARLAR
Grup olarak yurt dışında kendilerine ait İngiltere’de, Amerika’da, Almanya’da ve İtalya’da dört tane iştiraki olan şirket, bunlara ilave olarak şu anda İngiltere’de 52 yıllık bir yapı marketi grubu olan Tileflair’i satın aldı. Qua’da toplam üretimin yüzde 42’si ihracata giderken, Bien’de ise bu oran yüzde 17 civarı. Şirket, Türkiye’den yapılan toplam seramik satışlarında ihracatın yüzde 30’unu grup olarak tek başına yapıyor. Hedef pazarları arasında son dönemde Suriye öne çıkarken ilk beş hedef pazarı arasına Fransa, Almanya, İngiltere, Irak, Amerika yer alıyor.
ÇİĞDEM ÇAKIR SUNA / BİEN&QUA&BIQ SLAP MAXTON İHRACATTAN SORUMLU GMY
"İhracatta yüzde 40’lara ulaşmayı hedefliyoruz"
“2024 yılında 2023 yılına oranla metrekare oranı sektör yüzde 27 artış gösterirken, biz grup olarak yüzde 137 artış gösterdik. Bu yılın ilk altı ayına baktığımızda, sektör metrekare bazında 2024 yılına göre yüzde 3 oranında küçülmüş. Ama biz ilk altı ayda grup çıkış metrekaresinde yüzde 58 büyüdük. İhracatta Qua tarafında yüzde 50-60’lara, Bien tarafında da yüzde 30-40’lara gelmeyi düşünüyoruz. Yani toplamda yüzde 40 beklentimiz var.”