ARA
Bist 100
9915,62
2,05%
Bist 100
Dolar/TL
32,4766
-0,1181%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7278
-0,7232%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0693
-0,3476%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2441,15
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

Sirketler genç yetenek avında

Çalışma hayatına yeni adım atan Z kuşağı, iş hayatındaki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

28 Nisan 2024
Sirketler genç yetenek avında

Yetenek çekme ve elde tutma stratejilerini yeni kuşağa adapte etmek isteyen şirketler, insan kaynakları stratejilerini yeni dönemin şartlarına göre oluşturmaya başladı. 

Genel olarak 1996 ve sonrasında doğanları kapsayan Z kuşağı Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. Genç yetenekleri çekmek isteyen şirketler de Z kuşağına özel projelere odaklanmaya başladı. 

Üniversitelerin yanı sıra liseden başlayan özel staj ve tanıtım programları geliştiren şirketler tüm İK politikalarını gözden geçiriyor. Kendi sektörlerinde öne çıkan 45 şirket ve kurumun ‘genç yetenek avlama’ stratejilerini araştırdık.

2023 sonu verilerine göre 85,4 milyon olan Türkiye nüfusunun 15-24 yaşlarını kapsayan genç nüfusu 12,9 milyona ulaştı. Yani Türkiye’de genç
nüfusun oranı toplam nüfusun yüzde 15’ine karşılık geliyor. 

Ancak uzun yıllardır genç nüfusu ile övünen Türkiye’de nüfus giderek yaşlanırken, gençler arasında nitelikli ve küresel trendleri takip eden gençlerin sayısı ise yeterli düzeyde değil. TÜİK verilerine göre, 2023 sonu itibarıyla 3,4 milyon genç ne okula gidiyor ne de bir işte çalışıyor. Bu durum, iş dünyasında bütün gözleri Z kuşağının nitelikli ve yetenekli fertlerine çevirmiş durumda. 

Kurumlarının geleceğini sağlamlaştırmak isteyen şirketler, çalışma hayatının dengelerini değiştiren yeni nesli radarına aldı. Genç yetenekleri çekmek isteyen şirketler Z kuşağına özel projelere odaklanmaya başladı. 

Üniversitelerin yanı sıra liseden başlayan özel staj ve tanıtım programları geliştiren şirketler tüm İK politikalarını gözden geçiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2441,15 0,13%
  • ALTIN ONS 2337,94 0,23%
  • BIST 100 9915,62 2,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 158,348 1,753%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36695 0,09116%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,88 -0,3603%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4766 -0,1181%
  • EURO/DOLAR 1,0693 -0,3476%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7278 -0,7232%
  • STERLIN/DOLAR 1,2493 -0,17539%
Günün En Çok Okunanları
İpragaz'ın kurucusu hayatını kaybetti
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Lokanta ve kafelere KDV düzenlemesi
Lokanta ve kafelere KDV düzenlemesi
Bakan Şimşek'ten lokanta ve restoranlara KDV düzenlemesi açıklaması: "Artış yapılmadı"
Bakan Şimşek'ten lokanta ve restoranlara KDV düzenlemesi açıklaması: "Artış yapılmadı"
İsveç eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt: Dünyanın küresel yönetişime ihtiyacı var
İsveç eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt: Dünyanın küresel yönetişime ihtiyacı var
Gayrimenkul sektörü temsilcilerinden 'kentsel dönüşüm' önerileri
Gayrimenkul sektörü temsilcilerinden 'kentsel dönüşüm' önerileri
Borsada dün temettü kararını açıklayan 10 şirket
Borsada dün temettü kararını açıklayan 10 şirket
ABD'de yılın ilk banka iflası
GERİ
İLERİ
İpragaz'ın kurucusu hayatını kaybetti
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Lokanta ve kafelere KDV düzenlemesi
Bakan Şimşek'ten lokanta ve restoranlara KDV düzenlemesi açıklaması: "Artış yapılmadı"
İsveç eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt: Dünyanın küresel yönetişime ihtiyacı var
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Lokanta ve kafelere KDV düzenlemesi
Bakan Şimşek'ten lokanta ve restoranlara KDV düzenlemesi açıklaması: "Artış yapılmadı"
İsveç eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt: Dünyanın küresel yönetişime ihtiyacı var
Gayrimenkul sektörü temsilcilerinden 'kentsel dönüşüm' önerileri
Lokanta ve kafelere KDV düzenlemesi
Bakan Şimşek'ten lokanta ve restoranlara KDV düzenlemesi açıklaması: "Artış yapılmadı"
İsveç eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt: Dünyanın küresel yönetişime ihtiyacı var
Gayrimenkul sektörü temsilcilerinden 'kentsel dönüşüm' önerileri
Borsada dün temettü kararını açıklayan 10 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL