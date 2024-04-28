Sirketler genç yetenek avında

Yetenek çekme ve elde tutma stratejilerini yeni kuşağa adapte etmek isteyen şirketler, insan kaynakları stratejilerini yeni dönemin şartlarına göre oluşturmaya başladı.

Genel olarak 1996 ve sonrasında doğanları kapsayan Z kuşağı Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. Genç yetenekleri çekmek isteyen şirketler de Z kuşağına özel projelere odaklanmaya başladı.

Üniversitelerin yanı sıra liseden başlayan özel staj ve tanıtım programları geliştiren şirketler tüm İK politikalarını gözden geçiriyor. Kendi sektörlerinde öne çıkan 45 şirket ve kurumun ‘genç yetenek avlama’ stratejilerini araştırdık.

2023 sonu verilerine göre 85,4 milyon olan Türkiye nüfusunun 15-24 yaşlarını kapsayan genç nüfusu 12,9 milyona ulaştı. Yani Türkiye’de genç

nüfusun oranı toplam nüfusun yüzde 15’ine karşılık geliyor.

Ancak uzun yıllardır genç nüfusu ile övünen Türkiye’de nüfus giderek yaşlanırken, gençler arasında nitelikli ve küresel trendleri takip eden gençlerin sayısı ise yeterli düzeyde değil. TÜİK verilerine göre, 2023 sonu itibarıyla 3,4 milyon genç ne okula gidiyor ne de bir işte çalışıyor. Bu durum, iş dünyasında bütün gözleri Z kuşağının nitelikli ve yetenekli fertlerine çevirmiş durumda.

Kurumlarının geleceğini sağlamlaştırmak isteyen şirketler, çalışma hayatının dengelerini değiştiren yeni nesli radarına aldı. Genç yetenekleri çekmek isteyen şirketler Z kuşağına özel projelere odaklanmaya başladı.

Üniversitelerin yanı sıra liseden başlayan özel staj ve tanıtım programları geliştiren şirketler tüm İK politikalarını gözden geçiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.