Bir şirket daha halka arz yolunda: “Sivil havacılık sektörüne gireceğiz”

1955’te İzmir Kızlarağası Hanı’ndaki küçük bir atölyede Hüseyin Özyavuz tarafından temelleri atılan Cevher Grubu; bugün 70’inci yılını, otomotiv endüstrisinde Türkiye’nin ve dünyanın önemli alüminyum döküm parçaları ve jant üreticilerinden biri olarak kutluyor. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını ikinci kuşak Haluk Özyavuz üstlenirken, Haluk Özyavuz’un kızı Cevher Özyavuz da üçüncü kuşak ve icra kurulu üyesi olarak yönetimde aktif bir rol oynuyor. Haluk ve Cevher Özyavuz ile İzmir’deki fabrikada bir araya gelerek grubun gelecek vizyonunu konuştuk.
Kuruluştan bugüne, yolculuğunuzdan bahseder misiniz?
Cevher, babam teknik öğretmen Hüseyin Özyavuz tarafından 1955’te kuruldu. 1975’te Türkiye’nin ilk alüminyum silindir kapağı ve manifoldunu ürettik. 1983’te Bornova’da sektörün ilk Çıraklık Okulu’nu kurduk. 1984’te Türkiye’nin ilk alüminyum döküm jantını yine biz ürettik. 1985’te ise Ege otomotiv sanayisinin ilk ihracatını gerçekleştirerek dünyaya açıldık. Bugün İzmir’deki 80 bin metrekarelik alanda kurulu iki modern tesisimizde yıllık yaklaşık 3 milyon jant üretim kapasitesine sahibiz. Dışa bağımlılığımız ‘sıfır’ diyebiliriz. Toplam üretimimizin yüzde 85’ini ‘tek tedarikçi’ ve ‘geliştirici tedarikçi’ olarak üretiyoruz. Binden fazla çalışanımız var.
Türkiye, jantta nasıl bir konuma sahip?
Bildiğimiz kadarıyla; Türkiye’nin otomotiv alt ürün gruplarında en güçlü olduğu alan jant. Türkiye’nin Avrupa’da jantta yaklaşık yüzde 20 pazar payı var. Bu da ‘Avrupa’daki her beş otomobilden birinin jantları Türkiye’den tedarik ediliyor’ demek. Dünya ölçeğinde ise jantta payımız yüzde 7’lerde. Ayrıca Türkiye, yıllık yaklaşık 11-12 milyon adetlik jant ihracatıyla Avrupa’nın en büyük jant ihracatçısı konumunda.
Sizin ihracat karneniz nasıl?
Yüzde 99’a ulaşan ihracat başarımız, Almanya ve İspanya’daki ofislerimiz ve Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz gibi global markalarla geliştirdiğimiz mühendislik ortaklıkları sayesinde global otomotiv sektöründe stratejik bir konumdayız. Bu yılı yaklaşık 2,4 milyon adet jant ihracatıyla tamamlayacağız. Türkiye’den Avrupa’ya jant ihracatında yaklaşık yüzde 25 pazar payına sahibiz. Yani Avrupa’ya ihraç edilen her dört alüminyum janttan birinde ‘Cevher’ imzası var. Hedefimiz; yurt dışı pazarlarda markalı ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle bu oranı daha da yukarı taşımak.
Bilançonuz hakkında bilgi verebilir misiniz?
31 Aralık 2022’de 2,6 milyar TL olan aktif büyüklüğümüz, 2023’te 4,1 milyar TL’yi, 2024’te 5,5 milyar TL’yi, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,2 milyar TL’yi aştı. Son beş yılda aktif büyüklüğümüzün yaklaşık beş kat büyümesinde 2020 öncesinde tamamladığımız yaklaşık 50 milyon Euro’luk yatırımın katkısı büyük. Bu yatırımın ana omurgasını ikinci fabrikamız oluştururken, ilk fabrikamıza da yaklaşık 10-12 milyon Euro’luk modernizasyon ve ilave kapasite artışı için yatırım yaptık. Bu yatırımların sonucunda beş yıl önceye göre üretim kapasitemiz yaklaşık yüzde 100 arttı. Artan iş hacmimizin karşılığı olan işletme sermayesindeki büyümeyle de aktiflerde önemli bir rakama ulaştık.
Cirosal büyüklüğünüz nedir?
2021’de 62 milyon Euro, 2022’de 116 milyon Euro olan ciromuzu, 2023’te 133 milyon Euro’ya, 2024’te 144 milyon Euro’ya çıkardık. Bu yılı yaklaşık 170 milyon Euro’nun üzerinde ciroyla kapatacağız. 2021’den bu yana cirodaki yaklaşık yüzde 170’lik artışta; 2022’de devreye aldığımız ikinci tesisimizle üretim kapasitemizin artması ve daha katma değerli ürünler üretmemiz etkili oldu. 2026 sonunda da 180 milyon Euro’nun üzerinde ciro elde etmeyi hedefliyoruz. TL bazında ise 2022’yi 2 milyar TL, 2023’ü 3,4 milyar TL, 2024’ü 5 milyar TL’nin üzerinde ciroyla tamamladık. 2025 yıl sonu hedefimiz ise 8 milyar TL’yi aşmak.
Kârlılıkta nasıl bir görünüm söz konusu?
2022’de 348 milyon TL olan brüt kârımızı 2023’te 675 milyon TL’ye taşıdık. 2023’e göre yüzde 61 artışla brüt kârlılıkta 1 milyar TL eşiğini aştığımız 2024’te yaklaşık 103 milyon TL net kâr elde ettik. Bu yıl yalnızca ilk altı ayda aynı seviyede net kâra ulaştık, yıl sonunda bunu daha da yukarı çekeceğiz.
Yeni sektörlere girmeyi planlıyor musunuz?
Savunma sanayi, teknolojimizi ve know-how’ımızı değerlendirme ihtimalimizin yüksek olabileceği bir sektör ve radarımızda. Ancak mevcut ekipmanlarımızla girebileceğimiz sektör ilk aşamada sivil havacılık olacak gibi gözüküyor. Jant, havacılık için de önemli bir parça. Otomotive göre adetler daha düşük olsa da kâr marjları daha yüksek. Uçağın birçok ekipmanında hafiflik ihtiyacı olduğu için demir ve çelikten çok alüminyum, magnezyum gibi hafif alaşımlara eğilim var. Biz de alüminyumun yanına AR-GE’si devam eden magnezyum alaşımla ilgili bir ilave de yapabiliriz.
Yatırım bütçeniz nedir?
Her yıl tesis modenizasyonu, otomasyon gibi alanlar için en az 6-7 milyon Euro’luk yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki 2,5 yılda özellikle ilk fabrikamızın robotizasyonu ve otomasyonu için yaklaşık 13 milyon Euro’luk yatırım bütçesi planladık. Hedeflediğimiz AR-GE yatırımlarını ise biz de yapabiliriz, burada bir ortakla da ilerleyebiliriz; yurt dışında görüştüğümüz firmalar var. Bu tarafa ilişkin net bir yatırım rakamı verebilmemiz için bu projelerin biraz daha ilerlemesi gerekiyor.
“DOĞU PAZARLARINI DA STRATEJİMİZE DAHİL EDECEĞİZ”
- GELECEK VİZYONU Ürün portföyümüzü yalnızca otomobil ve ticari araç jantlarıyla sınırlamıyor, alüminyum döküm parçalarıyla yeni nesil teknolojilere de odaklanıyoruz. Tamamlanan flow forming yatırımlarımız sayesinde, premium segmentte yüksek katma değerli jant çözümleri sunarak sektördeki yeniliklere uyum sağlayabiliyoruz. Batı kadar Doğu pazarlarını da stratejimize dahil ederek Çinli üreticilerin Avrupa’daki büyüme planlarında güçlü bir tedarikçi ve know-how partneri olmayı hedefliyoruz.
- ÜÇ ANA HEDEF İlk hedefimiz, üretimimizi ve ihracatımızı domine eden alüminyum alaşımlı jantın yanına katma değeri yüksek ve benzer büyüklüğe ulaşacak stratejik bir ürün grubu daha eklemek. İkinci hedefimiz, Cevher’in marka değerini ve pazar payını artırmak. Türkiye’yi alüminyum döküm parçalarının mühendisliği, AR-GE’si ve üretimi konusunda bir ‘küresel merkez’ haline getirmek ise üçüncü ana hedefimiz.
“HALKA ARZDA SON AŞAMADAYIZ”
“Başvurumuzu Ekim 2023’te yaptık. TSKB ve Ziraat Yatırım ile yürüttüğümüz süreçte son aşamadayız. Halka arzla önemli oranda sermaye artışı olacak. Fonun kullanımının yönünü ise ürün grubu çeşitlendirmesiyle ilgili AR-GE çalışmalarımız belirleyecek. Fonun büyük bölümünü ciroyu ve aktifleri artıracak, jant dışındaki bir iş koluna aktarmayı, bu fonla ileri teknolojilere yatırım yapmayı ve işletme sermayemizi daha güçlü bir konuma getirmeyi hedefliyoruz.”