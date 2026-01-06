Zamlı memur maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödeme tarihleri

TÜİK’in dün (5 Ocak) açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisi için beklenen o büyük rakamlar netleşti. Ancak maaş ödeme dönemleri ile zam açıklama tarihleri arasındaki fark, "zam farkı" ödemelerini gündeme getirdi.
1 Memur ve memur emekli zammı ne kadar oldu?
2026 yılının ilk "ekonomi müjdesi" kamu çalışanlarına geldi. Enflasyon verilerine göre oluşan %6,84’lük farkın üzerine, toplu sözleşme gereği uygulanan %11’lik artış eklendi. Böylece memur ve emeklisinin Ocak-Haziran dönemi maaş artışı kümülatif olarak %18,6 olarak tescillendi.
2026 Ocak Emekli Maaş Tablosu (Netleşen Rakamlar)
|Emekli Grubu
|Eski Maaş (2025 Temmuz)
|Yeni Maaş (2026 Ocak)
|En Düşük SSK / Bağ-Kur
|16.881 TL
|18.938 TL
|En Düşük Memur Emeklisi
|23.415 TL
|27.772 TL
|Kök Maaşı 15.000 TL Olan
|16.881 TL (Tamamlanan)
|18.938 TL (Tamamlanan)
Memur ve memur emeklilerinin maaş sistemi "peşin ödeme" esasına dayandığı için, yeni zam oranları 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde hesaplara yatırılıyor. Ancak maaş dönemi 15 Aralık’ta başladığı için, 1 Ocak ile 15 Ocak arasındaki 14 günlük sürenin farkı adaylara ek ödeme olarak verilecek.
Ödeme Takvimi Nasıl İşleyecek?
Zamlı Tam Maaş (15 Ocak): Tüm memurlar ve sözleşmeli personel, unvanlarına göre belirlenen %18,6 zamlı yeni maaşlarını 15 Ocak sabahı ATM'lerden çekebilecek.
14 Günlük Maaş Farkı: 1 Ocak - 14 Ocak tarihleri arasındaki zamlı dönemi kapsayan farklar, bazı kurumlarda 15 Ocak maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise Ocak ayının sonuna kadar ayrıca yatırılacak.
Memur Emeklileri: Ocak ayı başında zamsız maaş alan emekliler, oluşan %18,6'lık farkı SGK tarafından ilan edilecek ek takvimle (genellikle Ocak ayının son haftası) alacaklar.