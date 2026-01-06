Zamlı memur maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödeme tarihleri

Memur ve memur emeklilerinin maaş sistemi "peşin ödeme" esasına dayandığı için, yeni zam oranları 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde hesaplara yatırılıyor. Ancak maaş dönemi 15 Aralık’ta başladığı için, 1 Ocak ile 15 Ocak arasındaki 14 günlük sürenin farkı adaylara ek ödeme olarak verilecek.

Ödeme Takvimi Nasıl İşleyecek?

Zamlı Tam Maaş (15 Ocak): Tüm memurlar ve sözleşmeli personel, unvanlarına göre belirlenen %18,6 zamlı yeni maaşlarını 15 Ocak sabahı ATM'lerden çekebilecek.

14 Günlük Maaş Farkı: 1 Ocak - 14 Ocak tarihleri arasındaki zamlı dönemi kapsayan farklar, bazı kurumlarda 15 Ocak maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise Ocak ayının sonuna kadar ayrıca yatırılacak.

Memur Emeklileri: Ocak ayı başında zamsız maaş alan emekliler, oluşan %18,6'lık farkı SGK tarafından ilan edilecek ek takvimle (genellikle Ocak ayının son haftası) alacaklar.