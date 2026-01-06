ARA
AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için Güz Dönemi final maratonuna yaklaşık 11 gün kaldı. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?


Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) sınavları bu ay gerçekleştirilecek. Öğrenciler, mezuniyet ya da üst sınıfa geçiş yolunda en kritik sınavlar için gün sayıyor.

1 AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF final sınavları ne zaman?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi final (dönem sonu) sınavları iki gün boyunca, toplamda 4 oturum halinde gerçekleştirilecek:

17 Ocak 2026 Cumartesi

18 Ocak 2026 Pazar

2 AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Anadolu Üniversitesi genellikle sınav giriş yerlerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ilan etmektedir.

Beklenen Tarih: Giriş belgelerinin 7-10 Ocak tarihleri arasında (bu hafta sonuna kadar) yayımlanması bekleniyor.

Sorgulama Ekranı: Belgeler yayımlandığında AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak "Sınav İşlemleri" menüsünden görüntülenebilecek.

Sınav Günü İçin Önemli Notlar

Giriş Belgesi Çıktısı: Sınava girebilmek için belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısının yanınızda olması zorunludur. Belge üzerinde fotoğrafınızın görünür olduğundan emin olun.

Kimlik Şartı: Fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport yanınızda olmalıdır. (Sürücü belgesi sınav girişinde geçerli kabul edilmemektedir.)

Etki Oranı: Final sınavının başarı notuna etkisi %70'tir. Ara sınavın (vize) etkisi ise %30 olarak hesaplanmaktadır.

1. Bahar Dönemi Sınavları (Nisan - Mayıs)

Bahar dönemi derslerinden sorumlu olan öğrenciler için sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 04 – 05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 09 – 10 Mayıs 2026

2. Yaz Okulu Sınavı (Ağustos)

Üstten ders almak veya kalan derslerini temizlemek isteyen öğrenciler için düzenlenen Yaz Okulu sınavı, tek gün ve tek oturum şeklinde yapılacak:

Yaz Okulu Sınav Tarihi: 22 Ağustos 2026 (Cumartesi)
