Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) sınavları bu ay gerçekleştirilecek. Öğrenciler, mezuniyet ya da üst sınıfa geçiş yolunda en kritik sınavlar için gün sayıyor.
1 AÖF final sınavları ne zaman?
2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi final (dönem sonu) sınavları iki gün boyunca, toplamda 4 oturum halinde gerçekleştirilecek:
17 Ocak 2026 Cumartesi
18 Ocak 2026 Pazar
2 AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Anadolu Üniversitesi genellikle sınav giriş yerlerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ilan etmektedir.
Beklenen Tarih: Giriş belgelerinin 7-10 Ocak tarihleri arasında (bu hafta sonuna kadar) yayımlanması bekleniyor.
Sorgulama Ekranı: Belgeler yayımlandığında AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak "Sınav İşlemleri" menüsünden görüntülenebilecek.
Sınav Günü İçin Önemli Notlar
Giriş Belgesi Çıktısı: Sınava girebilmek için belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısının yanınızda olması zorunludur. Belge üzerinde fotoğrafınızın görünür olduğundan emin olun.
Kimlik Şartı: Fotoğraflı ve soğuk damgalı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport yanınızda olmalıdır. (Sürücü belgesi sınav girişinde geçerli kabul edilmemektedir.)
Etki Oranı: Final sınavının başarı notuna etkisi %70'tir. Ara sınavın (vize) etkisi ise %30 olarak hesaplanmaktadır.
1. Bahar Dönemi Sınavları (Nisan - Mayıs)
Bahar dönemi derslerinden sorumlu olan öğrenciler için sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:
Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 04 – 05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 09 – 10 Mayıs 2026
2. Yaz Okulu Sınavı (Ağustos)
Üstten ders almak veya kalan derslerini temizlemek isteyen öğrenciler için düzenlenen Yaz Okulu sınavı, tek gün ve tek oturum şeklinde yapılacak:
Yaz Okulu Sınav Tarihi: 22 Ağustos 2026 (Cumartesi)