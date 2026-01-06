1. Bahar Dönemi Sınavları (Nisan - Mayıs)

Bahar dönemi derslerinden sorumlu olan öğrenciler için sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 04 – 05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 09 – 10 Mayıs 2026

2. Yaz Okulu Sınavı (Ağustos)

Üstten ders almak veya kalan derslerini temizlemek isteyen öğrenciler için düzenlenen Yaz Okulu sınavı, tek gün ve tek oturum şeklinde yapılacak:

Yaz Okulu Sınav Tarihi: 22 Ağustos 2026 (Cumartesi)