AFAD, afet yönetimi süreçlerini güçlendirmek amacıyla 473 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, KPSS puan sıralaması esas alınarak ve ardından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.
AFAD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?
Başvuru Tarihleri: 5 Ocak 2026 – 12 Ocak 2026 (Saat 17:00'ye kadar)
Başvuru Kanalı: Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr)
Mülakat (Sözlü Sınav) Tarihleri: 16 Şubat – 6 Mart 2026
Sınav Yeri: AFAD Başkanlık Hizmet Binası, Ankara.
Kadrolara Göre KPSS Puan Şartları
Adayların başvuracakları pozisyona göre 2024 KPSS'den almaları gereken minimum taban puanlar şu şekildedir:
|Ünvan
|KPSS Puan Türü
|Minimum Puan
|Avukat / Mühendis
|KPSSP3 (Lisans)
|70 Puan
|Büro Personeli
|KPSSP93 (Önlisans)
|70 Puan
|Teknisyen / Destek Personeli
|KPSSP94 (Ortaöğretim)
|60 Puan
|Koruma ve Güvenlik
|KPSSP93 (Önlisans)
|65 Puan
Mülakat (Sözlü Sınav) Nasıl Yapılacak?
Sözlü sınava, her bir pozisyon için ilan edilen sayının 4 katı kadar aday (KPSS puanı en yüksekten başlanarak) çağrılacak. Değerlendirme toplam 100 puan üzerinden yapılacak:
Mesleki Bilgi Düzeyi: 50 Puan (Sınav konularına hakimiyet)
İfade Yeteneği ve Muhakeme: 10 Puan
Liyakat ve Temsil Kabiliyeti: 10 Puan
Özgüven ve İkna Kabiliyeti: 10 Puan
Genel Yetenek ve Genel Kültür: 10 Puan
Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Açıklık: 10 Puan
Başarı Notu: Sınavdan başarılı sayılmak için komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.