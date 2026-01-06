ARA
AFAD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ne zaman?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 473 yeni personel alacak. Peki AFAD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ne zaman?


AFAD, afet yönetimi süreçlerini güçlendirmek amacıyla 473  personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, KPSS puan sıralaması esas alınarak ve ardından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?  

Başvuru Tarihleri: 5 Ocak 2026 – 12 Ocak 2026 (Saat 17:00'ye kadar)

Başvuru Kanalı: Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr)

Mülakat (Sözlü Sınav) Tarihleri: 16 Şubat – 6 Mart 2026

Sınav Yeri: AFAD Başkanlık Hizmet Binası, Ankara.

Kadrolara Göre KPSS Puan Şartları

Adayların başvuracakları pozisyona göre 2024 KPSS'den almaları gereken minimum taban puanlar şu şekildedir:

ÜnvanKPSS Puan TürüMinimum Puan
Avukat / MühendisKPSSP3 (Lisans)70 Puan
Büro PersoneliKPSSP93 (Önlisans)70 Puan
Teknisyen / Destek PersoneliKPSSP94 (Ortaöğretim)60 Puan
Koruma ve GüvenlikKPSSP93 (Önlisans)65 Puan

Mülakat (Sözlü Sınav) Nasıl Yapılacak?

Sözlü sınava, her bir pozisyon için ilan edilen sayının 4 katı kadar aday (KPSS puanı en yüksekten başlanarak) çağrılacak. Değerlendirme toplam 100 puan üzerinden yapılacak:

Mesleki Bilgi Düzeyi: 50 Puan (Sınav konularına hakimiyet)

İfade Yeteneği ve Muhakeme: 10 Puan

Liyakat ve Temsil Kabiliyeti: 10 Puan

Özgüven ve İkna Kabiliyeti: 10 Puan

Genel Yetenek ve Genel Kültür: 10 Puan

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Açıklık: 10 Puan

Başarı Notu: Sınavdan başarılı sayılmak için komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

 

