AFAD, afet yönetimi süreçlerini güçlendirmek amacıyla 473 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, KPSS puan sıralaması esas alınarak ve ardından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

Başvuru Tarihleri: 5 Ocak 2026 – 12 Ocak 2026 (Saat 17:00'ye kadar)

Başvuru Kanalı: Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr)

Mülakat (Sözlü Sınav) Tarihleri: 16 Şubat – 6 Mart 2026

Sınav Yeri: AFAD Başkanlık Hizmet Binası, Ankara.

Kadrolara Göre KPSS Puan Şartları

Adayların başvuracakları pozisyona göre 2024 KPSS'den almaları gereken minimum taban puanlar şu şekildedir:

Ünvan KPSS Puan Türü Minimum Puan Avukat / Mühendis KPSSP3 (Lisans) 70 Puan Büro Personeli KPSSP93 (Önlisans) 70 Puan Teknisyen / Destek Personeli KPSSP94 (Ortaöğretim) 60 Puan Koruma ve Güvenlik KPSSP93 (Önlisans) 65 Puan

Mülakat (Sözlü Sınav) Nasıl Yapılacak?

Sözlü sınava, her bir pozisyon için ilan edilen sayının 4 katı kadar aday (KPSS puanı en yüksekten başlanarak) çağrılacak. Değerlendirme toplam 100 puan üzerinden yapılacak:

Mesleki Bilgi Düzeyi: 50 Puan (Sınav konularına hakimiyet)

İfade Yeteneği ve Muhakeme: 10 Puan

Liyakat ve Temsil Kabiliyeti: 10 Puan

Özgüven ve İkna Kabiliyeti: 10 Puan

Genel Yetenek ve Genel Kültür: 10 Puan

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Açıklık: 10 Puan