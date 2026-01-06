ARA
En düşük emekli aylığı toplantısı için tarih netleşti mi?

En düşük emekli aylığına yönelik düzenlemenin görüşüleceği toplantının bu hafta yapılması öngörülüyor.


Son Güncellenme:
En düşük emekli aylığı toplantısı için tarih netleşti mi?

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin ele alınacağı toplantının bu hafta yapılması bekleniyor.

Ekonomik koşullar ve bütçe olanaklarının ele alınacağı toplantıda, emekli aylıklarına ilişkin muhtemel artış seçeneklerinin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Toplantının ardından netlik kazanacak

CNN Türk'te yer alan habere göre, hükümet en düşük emekli aylığı için yarın ya da Perşembe günü bir toplantı yapılacak.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler’in katılması bekleniyor.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, en düşük emekli aylığına yönelik atılacak adımların netlik kazanmasının beklendiği belirtiliyor.

 

