Kıdem tazminatı tavanı belli oldu: 64 bin 948 lira

Memur maaş zamlarının %18,60 olarak kesinleşmesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla yayımlanan genelge, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanını ve yeni maaş katsayılarını resmileştirdi.


Ocak-Temmuz 2026 döneminde işten ayrılan veya emekli olan çalışanların alabileceği en yüksek tazminat tutarı, memur zammına paralel olarak güncellendi.  

Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı, yüksek maaşlı çalışanların işten ayrıldıklarında alabilecekleri yıllık maksimum tutarı belirler.

2025 (Temmuz-Aralık): 53.919,68 TL

2026 (Ocak-Haziran): 64.948,77 TL

Önemli: Brüt maaşı bu rakamın üzerinde olan çalışanlar (örneğin 80.000 TL brüt maaş alan biri), çalıştığı her yıl için 80.000 TL değil, tavan olan 64.948,77 TL üzerinden tazminat alacaktır.

Memur Maaş Katsayıları (Ocak 2026)

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 1 Ocak - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacak yeni katsayılar şunlardır:

Aylık Katsayı:  1,387871 

Taban Aylık Katsayısı:  22,722793 

Yan Ödeme Katsayısı:  0,440141

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, çalışanın iş yerinde geçirdiği her bir tam yıl için, son aldığı "giydirilmiş brüt ücret" (maaş + düzenli yardımlar) üzerinden hesaplanır.

Formül:Yıl Sayısı x Brüt Maaş (Tavanı Geçmiyorsa)

Kesinti: Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez; sadece binde 7,59 oranında Damga Vergisi kesintisi yapılır.

Örnek Hesaplama:

Aynı iş yerinde 10 yıl çalışan ve brüt maaşı 70.000 TL olan bir vatandaşın kıdem tazminatı; maaşı tavanı geçtiği için yeni tavan rakamı üzerinden hesaplanır:

10 yıl x 64.948,77 TL = 649.487,70  TL (Brüt Toplam)

(Bu tutardan damga vergisi düşüldükten sonra net ödeme yapılır.)
0
