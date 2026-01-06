Kıdem tazminatı tavanı belli oldu: 64 bin 948 lira

Kıdem tazminatı tavanı, yüksek maaşlı çalışanların işten ayrıldıklarında alabilecekleri yıllık maksimum tutarı belirler.

2025 (Temmuz-Aralık): 53.919,68 TL

2026 (Ocak-Haziran): 64.948,77 TL

Önemli: Brüt maaşı bu rakamın üzerinde olan çalışanlar (örneğin 80.000 TL brüt maaş alan biri), çalıştığı her yıl için 80.000 TL değil, tavan olan 64.948,77 TL üzerinden tazminat alacaktır.