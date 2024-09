Sonbahar hesaplarını iyi yapın

Yatırımcı, yurt içindeki gelişmelerin yanında yurt dışındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in 19 Temmuz tarihindeki iki kademe not artışı sonrasında iyimserlik artarken, bu durum borsada yeni hikaye yaratılamamasıyla birlikte çok ciddi bir etki yapmadı. TL mevduat, fon, FED’in faiz indirimi beklentisiyle altındaki yukarı yönlü hareketlenme ile birlikte altın, yatırımcı açısından daha ön planda oldu. Buna jeopolitik riskler, bilançolar üzerindeki sıkı para politikası baskıları gibi faktörler eklenince 19 Temmuz sonrasında borsada yüzde 15’in üzerinde geri çekilmeler oldu. Bu negatif hava şimdilik devam ediyor.

Bundan sonraki süreçte piyasaların yönü nasıl olacak? Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Gözde Yeniova Saylak ve Ceren Oral Balaban arkadaşlarımızın hazırladığı kapak haberinde, piyasaların seyrini uzmanlarına sorduk. Yatırım tavsiyelerini aldık.

Görünen o ki sonbaharda piyasaların performansını etkileyecek en önemli konu, küresel merkez bankaların faiz indirim temposu. FED’in bu yıl birden fazla faiz indirimine gidebileceği beklentisi, piyasalarda iyimserliği artırıyor. Çünkü böyle bir hamle gelişmekte olan ülke piyasalarına ve altına olan talebi artırabilir. Son dönemde özellikle altının ons fiyatında yaşanan artışlarda bunun etkisi büyük. TCMB’nin baz etkisi ve göstergelerdeki iyileşmelerle birlikte sonbaharda faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiler de piyasalar tarafında yakından izlenecek.

Değerli okurlar, para ve sermaye piyasalarına yönelik beklentilerin yanında bu sayıda reel sektör tarafında da dikkatinizi çekmek istediğim haberler var. Öncelikle iki önemli isimle söyleşi yaptık. Birisi Anadolu’nun en büyük gruplarından biri olan Sanko Holding’in yönetim kurulu başkanı Adil Konukoğlu. Diğer isim ise Türkiye’de ve dünyada konut, havalimanı, AVM projeleri geliştiren Ant Yapı’nın patronu Mehmet Okay. Her iki isim de kredi faizlerine dikkat çekiyor. Mehmet Okay, konut piyasasının hareketlenmesi için faizlerin yüzde 1’in altına inmesi gerektiğini anlatıyor. Adil Konukoğlu ise bugünkü koşullarda döviz kurunun daha yüksek olması gerektiğini söylüyor. Yine yüksek faizlerin sorun olduğunu ancak enflasyonla mücadele için yüksek faize bir süre daha katlanmak gerektiğini anlatıyor.

Bu sayıda Çinli firmaların Türk konfeksiyon sektörüne olan ilgisinden enerjideki yatırımlara ve okullar açılırken kırtasiye pazarına kadar farklı içerikler hazırladık. Teknolojinin Liderleri dergimizi de dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum.

Sağlıkla kalın.