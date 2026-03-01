Soru ve yanıtlarla 2025 kira vergisi

2025 yılında konut veya iş yerinden kira alan kişilerin bu gelirlerini mart ayının birinden başlamak üzere 31 Mart Salı gününe kadar vermeleri gerekiyor. Bundan hareketle, kira beyanıyla ilgili akla takılan sorular ve yanıtları şöyle:

1. Kiraların banka aracılığıyla tahsil edilmesi zorunlu mu?

Herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın, konut ve iş yeri kiralarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka veya PTT aracılığıyla yapılması zorunluluğu bulunuyor. Konutlarını haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli olarak kiraya verilmesi durumunda da bu zorunluluğa uyulması gerekiyor.

2. Banka aracılığıyla ödeme ve tahsilat zorunluluğuna uymamanın cezası nedir?

Tespit edildiğinde hem kiracıya hem de mal sahibine ayrı ayrı ceza kesilir. Cezanın tutarı ise mükellefiyet türüne göre değişiyor. Kirayı tahsil eden gerçek kişi açısından bakarsak ceza, 2025 yılında her bir tahsilat için 28 bin liradan (2026 yılında 35 bin liradan) az olmamak üzere tahsil edilen tutarın yüzde 10’u olarak hesaplanıyor.

3. Kiracım 2025 yılında sadece yedi aylık kira ödedi, son beş aylığını ödemedi. Tahsil etmediğim kirayı da beyan edecek miyim?

Kira gelirlerinin beyanında “tahsilat esası” geçerli olduğundan, bu mart ayında sadece, tahsil ettiğiniz yedi aylık kira bedeli (istisnayı aşıyorsa) için beyanname vermeniz gerekiyor. Kalan beş aylık kira bedelini ise ileride tahsil edebilirseniz, tahsil ettiğiniz yılın beyannamesine dahil edeceksiniz.

4. Evimi 2025/Nisan ayında kiraya verdim ve bir yıllık kirayı peşin tahsil ettim. Hepsini bu yıl mı beyan etmeliyim?

Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar ilgili oldukları yılın/yılların geliri olarak kabul ediliyor. Buna göre peşin tahsil edilen kiranın 2025/Nisan-Aralık dönemine isabet eden kısmını bu mart ayında, 2026/Ocak-Mart dönemine ilişkin peşin aldığınız kira ile 2026 yılının geri kalanına ilişkin tahsil edeceğiniz kiraların toplamını ise seneye mart ayında beyan etmeniz gerekiyor.

5. Kiralamalarda vergiden istisna olan bir tutar var mı?

Sadece konut kiraları için bir istisna uygulaması söz konusu. İstisna tutarı her yıl yeniden belirleniyor. 2025 yılı konut kira gelirleri için bu tutar yıllık 47 bin lira olarak uygulanıyor. Buna göre, konut olarak kiraya verilen gayrimenkul(ler)den 2025 yılında 47 bin liradan daha az kira alındıysa beyanname vermeye gerek yok. Yıllık konut kirası, bu tutarı aşıyorsa aşan kısmın gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor.

6. Birden fazla konuttan kira gelirim var. Her birine ayrı ayrı bu istisnayı uygulayabilir miyim?

Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde, bunların her biri için ayrı ayrı istisnadan yararlanılması mümkün değil. Bu durumda olan kişiler, kiraya verdikleri tüm konutlardan elde ettikleri kiraların toplamını beyan ederken, 47 bin liralık istisnayı sadece bir kez, konut kiralarının toplam bedelinden düşebiliyorlar.

7. Eşimle ortak olan daireyi kiraya verdik. Her birimiz ayrı ayrı bu istisnadan yararlanabilir miyiz?

Aynı konuta, eşler de dahil olmak üzere birden fazla kişinin sahip olması durumunda, kira alan her ortak ayrı ayrı beyanname vereceğinden 47 bin liralık istisnadan da ayrı ayrı yararlanabilirler.

8. Evi 2025/Ekim ayında, aylık 15 bin liradan kiraya verdim. İstisnanın tamamından yararlanabilir miyim yoksa oranlama mı yapmam gerekiyor?

Kiralama yılın başında ya da içinde, ne zaman yapılmış olursa olsun, o takvim yılında (1 Ocak-31 Aralık) elde edilen kira tutarından istisnanın tamamı (2025 yılı için 47 bin lira) düşülebiliyor. İstisna tutarını oranlamanıza gerek yok. Buna göre söz konusu konuttan 2025 yılında tahsil ettiğiniz 45 bin (15.000 x 3) liralık kira, istisna tutarın altında kaldığından, bu gelir için beyanname vermenize gerek yok.

9. İstisnadan herkes yararlanabiliyor mu?

Sadece konut kira gelirleri için geçerli olan ve 2025 yılında 47 bin lira olarak uygulanan istisnadan aşağıda sayılan mükellefler yararlanamıyorlar:

a. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar,

b. İstisna tutarın üzerinde konut kira geliri elde edilip beyan etmeyen veya eksik beyan edenler,

c. İstisna tutarın üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, elde ettikleri gelirlerin (ücret, emekli ikramiyesi, faiz gelirleri, menkul kıymetlerden elde edilen gelirler, gayrimenkul satışından sağlanan kazançlar vb.) gayrisafi tutarları toplamı 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar.

10. İş yeri kira gelirlerinde kaynakta kesilen verginin oranı nedir?

Gerçek kişilerin iş yeri olarak kiraya verdikleri gayrimenkullerden elde edilen gelirler tevkifat (vergi kesintisi, stopaj) kapsamındadır. Bu vergiyi, kirayı öderken kiracılar kesiyorlar. Tevkifatın oranı yüzde 20 olarak uygulanıyor.

11. Kaynakta vergi kesilen iş yeri kira gelirlerinin ayrıca beyan edilmesi de gerekiyor mu?

Bu sorunun cevabı, iş yeri kirasının beyan sınırını aşıp aşmadığına göre değişiyor. Buna göre 2025 yılında elde edilen ve tevkifata tabi tutulmuş olan brüt kira geliri toplamı 330 bin liradan (beyan sınırı) azsa beyan edilmiyor. Ama iş yeri kira geliri bu tutarı aşıyorsa tamamının beyan edilmesi gerekiyor. 330 bin liralık beyan sınırı ile karşılaştırma yaparken; brüt iş yeri kira gelirine, varsa istisna düştükten sonra kalan konut kiraları ile beyana tabi menkul sermaye iratlarının eklenmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Gerçek kişilerin bu gelirlerini beyan etmesi durumunda beyannamede hesaplanan gelir vergisinden, yıl içerisinde kiracı tarafından kesilmiş olan vergiler mahsup edilebiliyor.

12. Gayrimenkulümü, basit usuldeki bir esnafa iş yeri olarak kiraya verdim. Kirayı öderken vergi kesintisi yap- mıyor. Beyanname vermem gerekir mi?

Kazancı basit usulde tespit edilen esnafa iş yeri olarak kiraya verilen gayrimenkulün kira bedeli üzerinden, bu mükellefler tarafından gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapılmıyor. Tevkifata tabi olmayan bu tür gelirler için 18 bin liralık bir sınır söz konusu. Buna göre 2025 yılında tahsil edilen, tevkifata tabi olmayan iş yeri kira geliri, 18 bin liradan azsa beyan edilmiyor. Kira gelirlerinin bu tutarı aşması durumunda ise tamamının beyan edilmesi gerekiyor.

13. Kira gelirinden düşülebilecek giderlere ilişkin iki farklı yöntem varmış. Bunlar neler ve hangisini istersem seçebiliyor muyum?

Giderler için yasada “götürü gider” ve “gerçek gider” olmak üzere iki farklı yöntem belirlenmiş durumda. Mükellefler her iki yönteme göre ödenmesi gereken vergi tutarını hesaplayarak, kendileri için daha avantajlı olan yöntemi seçebiliyorlar. Ancak götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda, iki yıl geçmedikçe gerçek gider usulüne dönülemediğini hatırlatmak isteriz.

14. “Götürü gider” yöntemi nasıl uygulanıyor?

Kira gelirlerinin beyanı sırasında genellikle “götürü gider” yöntemi kullanılıyor. Çünkü basit olanı bu. Beyannamede gelirin yüzde 15’i hiçbir belgeye ihtiyaç duyulmadan gider olarak düşülebiliyor.

İstisnadan (konut kira gelirleri için 2025 yılında 47 bin lira) yararlanma hakkı olan mükellefler, yıllık kira tutarından önce istisnayı düşüp kalan tutar üzerinden de yüzde 15 oranında götürü gider indirebiliyorlar.

Örneğin kiraya verdiği bir konuttan 2025 yılında 200 bin lira kira alan bir kişi beyanname üzerinde; önce bu tutardan 47 bin liralık istisnayı düşecek, kalan 153 bin liradan ise yüzde 15 oranına göre hesapladığı 22 bin 950 liralık götürü gideri indirebilecektir. Bundan sonra kalan 130 bin 50 lira üzerinden yüzde 15 oranına göre hesapladığı 19 bin 507 lira 50 kuruşluk gelir vergisini de iki taksitte ödeyebilecektir. İstisnadan yararlanamayan mükellefler ise direkt olarak aldıkları yıllık kiranın yüzde 15’ini düşüp kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyecekler.

15. Gerçek gider yöntemi nedir? Daha avantajlı olduğu söyleniyor. Doğru mu?

Kira gelirinden, gelir vergisi yasasının 74. maddesinde sayılan ve belgeye dayandırılması gereken giderlerin indirilebildiği bir yöntemdir. Kiraya verdikleri eve boya, badana, tamir, bakım gibi masraf yapan mükelleflerin yanında özellikle evini kiraya verip kendi de kirada oturanlar veya yeni aldığı bir konutu kiraya verenler için gerçek giderin genellikle götürü gidere oranla daha avantajlı olduğu söylenebilir. Ancak konut kira gelirlerinin 47 bin lirası üzerinden vergi hesaplanmadığı için giderlerin de bu tutara isabet eden kısmının indirimine izin verilmiyor. Bu nedenle öncelikle istisna dışı hasılatın, toplam hasılat içerisindeki oranı bulunmalı, bu oranla gerçek gider tutarı çarpılmak suretiyle beyannamede indirilebilecek gider tutarına ulaşılmalıdır.

16. Hem kira alıyorum hem de kendim kirada oturuyorum. Ödediğim kirayı aldığım kiradan düşebilir miyim?

Sahibi oldukları konutları kiraya verenler, elde ettikleri kira gelirinden, kira ile oturdukları konuta ödedikleri kira bedelini düşebiliyorlar. Ancak bu giderin, kira gelirini aşması durumunda aşan kısmın diğer gelirlerden indirilmesi veya gelecek yıllara devretmesi mümkün değil.

17. Kiraya verdiğim gayrimenkulü kredi ile almıştım. Ödediğim kredi faizlerini kira gelirinden düşebilir miyim?

Gerçek gider usulünü seçmiş olan mükellefler, kredi ile aldıkları gayrimenkulü (konut veya iş yeri) kiraya verdiklerinde, ödedikleri kredi faizlerini kira gelirinden düşebiliyorlardı. Ancak geçtiğimiz yılın sonunda yapılan yasal düzenlemeyle, kiraya verilen konutların alımı sırasında kullanılan borçlara (örneğin konut kredisi) ilişkin faizlerin kira gelirinden indirilebilmesi imkanına son verildi.

Bu düzenleme sonrası 2026 Mart ayında verilmesi gereken beyannamelerden (2025 yılı gelirleri) başlamak üzere, kiraya verilen konutların alımında kullanılan kredilerin faizleri, bu konutlardan elde edilen kira gelirlerinden indirilemeyecek. Konut dışındaki diğer mal (örneğin iş yeri olarak kiraya verilen gayrimenkul) ve hakların alımında kullanılan kredilere ilişkin faizlerin ise bunlardan elde edilen kira gelirlerinden indirilmesi uygulamasında bir değişiklik bulunmuyor.

18. Yeni alınıp kiraya verilen konutlarla ilgili avantaj nedir?

Bu avantaj sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için geçerli. Kiraya verilen konutun alış bedelinin yüzde 5’i, alındığı yıldan itibaren beş yıl süreyle sadece o konuttan alınan kira gelirinden düşülebiliyor. İndirim hakkının bir veya birkaç yıl kullanılmamış olması beş yıllık süreyi uzatmıyor. Ayrıca bu şekilde hesaplanan giderin elde edilen kira gelirini aşması durumunda, aşan kısmın diğer gelirlerden indirimi veya gelecek yıllara devretmesi mümkün değil.

19. Gerçek gider usulünü seçersem bunlardan başka hangi giderleri düşebilirim?

Kiraya verilen gayrimenkulle ilgili olmak şartıyla aşağıdaki giderler de kira gelirinden düşülebiliyor:

Aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

Yönetim giderleri,

Sigorta giderleri ile ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyeler, • Isı yalıtımı (mantolama) ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,

Amortismanlar (%2),

Onarım giderleri, bakım ve idame giderleri,

Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler.

20. Vergi dairesine gitmeden beyanname verilebilir mi?

Evet verilebilir. Hatta ilk defa beyanname verecek olanlar dahi vergi dairesine hiç gitmeden bütün işlemlerini internet aracılığıyla yapabilirler. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde (https://www.gib.gov.tr/) yer alan “Hazır Beyan” sistemi kullanılıyor. Bu sistemde; kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin bilgiler, 2025 yılında tahsil edilen kira tutarları yazılarak, gider yöntemi (götürü-gerçek) seçiliyor. Götürü gider seçildiyse sistem kendisi gider tutarını hesaplayıp gelirden düşüyor. Gerçek gider yöntemi seçildiğinde ise tek tek giderlerin yazılması isteniyor. Bütün bilgiler girilip beyanname son haline getirildikten sonra onaylanıyor ve tahakkuk fişi de çıkınca beyan işi tamamlanmış oluyor.

21. Beyannameyi ne zamana kadar vermeliyim?

2025 yılı kira gelirlerine ilişkin beyanname, 31 Mart 2026 Salı günü mesai sonuna kadar verilebilir. Hazır beyan sistemini kullananlar ise aynı gün gece yarısına kadar beyannamelerini verebilirler. Ama son günü beklemeye gerek yok. Çıkabilecek aksaklıklar düşünülerek gecikmeden beyannamenin verilmesinde fayda var.

22. Hesaplanan vergi nereye, kaç taksitte ödeniyor?

Beyannamenin erken verilmesi verginin de erken ödenmesi anlamına gelmiyor. Vergi iki taksitte; ilki 31 Mart’a kadar, ikincisi de 31 Temmuz’a kadar ödenebilir. Taksitlerin nakit olarak vergi dairesine, “Dijital Vergi Dairesi” üzerinden kredi kartıyla ya da anlaşmalı bankalar (kamu bankaları) aracılığıyla hesaptan ödenmesi mümkün.

23. Yukarıda yer alan istisna ve beyan sınırı tutarlarında artış nasıl hesaplanıyor, 2026 gelirleri için kaç lira olarak uygulanacaklar?

Vergi uygulamasında bu tutarların her yıl yeniden değerleme oranında arttığını söyleyebiliriz. 2025 yılı yeniden değerleme oranı (yüzde 25,49) dikkate alındığında konut kiraları için geçerli olan istisna tutarı 2026 yılı gelirleri için 58 bin lira oluyor. İş yeri kira gelirleri için geçerli olan beyan sınırı ise 2026 gelirleri için 400 bin lira (gelir vergisi tarifesinin 2. dilimi) olarak uygulanacak.