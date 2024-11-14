100 yılı deviren şirketin hikayesi 1927'de küçük bir atölyede başladı

Evyap’ın hikayesi 1927 yılında Erzurum’da, küçük bir sabun atölyesinde başlıyor. Şirket kurucusu Mehmet Rıfat Evyap, temizliğin en doğal sembollerinden biri olan sabunu üretirken kaliteye öncelik veriyor. Bu kalite anlayışı, kısa sürede Evyap’ı Türkiye genelinde 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan bir marka haline getiriyor.

Ekonomist Dergisi/Yıldız Markalar ekinden - Ekim 2024

Yıllar içinde ürün gamını sabunun ötesine taşıyarak, duş jeli, şampuan, tıraş ürünü, cilt bakım kremi, bebek bezi ve evcil hayvan temizlik ve bakım ürünlerini de içerecek şekilde genişleten şirket bugün; Duru, Arko Men, Arko Nem, Activex, Emotion, Blade, Evy Baby ve Pet Love gibi güçlü markalarıyla Türkiye kişisel temizlik, kişisel bakım ve hijyen pazarının lideri konumunda. Türkiye, Malezya ve Mısır olmak üzere üç ülkede üretim tesisleri bulunduğunu ve ürünlerinin 100’den fazla ülkeye ulaştığını söyleyen Evyap Finans ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Ekrem Erdem, “Evyap’ın Malezya tesisi dünyanın en büyük oleo-kimya ve ester tesislerinden biri unvanına sahip. Yakın zamanda oleo-kimya alanında Evyap’a rekabet üstünlüğü sağlayacak yeni bir yatırımın daha temellerini Endonezya’da attık. Bu yatırım, Evyap’ın Endonezya’daki ilk girişimi olmakla beraber, şirketin Güneydoğu Asya’daki büyüme stratejisinin de önemli bir adımı. Proje, Türkiye ile Endonezya arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeye ve bölgenin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye de katkıda bulunacak. Dört binden fazla çalışanımızla ile Türkiye’nin ilk 100 sanayi şirketi arasındaki yerini koruyan Evyap olarak, dünyanın önde gelen firmaları için “kontratlı üretim” de yapıyoruz” diye anlatıyor. Erdem, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

100 yılı aşan Cumhuriyet’in, şirket olarak size katkıları neler oldu?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılı aşan tarihine tanıklık etmek, Evyap gibi Cumhuriyet ile akran köklü bir şirket için büyük bir onur ve gurur kaynağı… Cumhuriyet vizyonu ile kurulan Evyap, yine onun getirdiği sanayi ve kalkınma hamleleri ile büyüdü, gelişti. Görece ülkenin kalkınmada geri kalmış bir şehrinden yola çıkarak, önce ulusal, ardından uluslararası arenada tanınan, ürünlerine itibar edilen, 100’ü aşkın ülkede milyonlarca eve giren bir holdinge dönüştü. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da Cumhuriyet’in vizyonu ve ilkeleri doğrultusunda daima daha iyisini yaparak, yerel ve küresel ölçekte kazandığı güven ve saygınlıkla, Türkiye’nin ihracatına ve ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.

Sizi rakiplerinizden ayıran en güçlü yönleriniz, avantajlarınız neler? Alanınızda nasıl farklılaşıyorsunuz?

Evyap’ı rakiplerinden ayıran en güçlü yönleri, kurucumuz Mehmet Rıfat Evyap’ın üç altın kuralına dayanıyor. Bu kurallar, şirketimizin 97 yıllık başarısının temelini oluşturuyor ve tüm çalışma arkadaşlarımız tarafından benimseniyor. Birinci kural, üstün kaliteli ürünler üretip, uygun fiyata tüketiciye ulaştırmalıyız. Temele kaliteyi koyduğunuzda, ürünü alanlar, üründen maksimum faydayı sağlayacak. Bu da sadakati artıracak. İkinci kural da zaten bunu tarif ediyor: Üstün kaliteli ürün ürettiğimizde alacağımız ödül, güven ve sadakattir. Üçüncü kural ise güven ve sadakat, en iyi ürünlerin üretimini gerektirir. Bu kuralın içinde inovasyon, yenilikçilik ve AR-GE önemli bir yer tutuyor.

Şirket olarak Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yurt içinde ve yurt dışında hangi atılımları gerçekleştireceksiniz?

Evyap olarak, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir büyüme stratejilerimizi devam ettireceğiz. Türkiye’deki liderliğimizi daha da pekiştirirken, aynı zamanda küresel pazarlardaki varlığımızı genişletmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar için inovasyona dayalı ürünler geliştirerek, müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yurt içinde, kişisel temizlik, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde öncü rolümüzü sürdürmenin yanı sıra üretim kapasitemizi artırarak Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı planlıyoruz.

Sürdürülebilirlik alanında neler yapıyorsunuz? Bu alana dair yeni dönem planlarınız neler?

Evyap, ürün geliştirme sürecinde çevresel etkileri göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir uygulamaları tüm aşamalarda dikkate alıyor. Sürdürülebilirlik alanında hedeflerimiz arasında, ürünlerimizin üretiminden, dağıtımına ve nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan süreçlerde karbon ayak izini azaltmak için stratejiler geliştirmek ve enerji verimliliğini artırmak var.

İnovatif çözümler ve dijitalleşme konularında hangi noktadasınız?

Bu alandaki en büyük yatırımımız, süreçlerimizin dijitalleşmesinde çok büyük rol oynayacak SAP HANA dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi oldu. Yedi ülke ve 20 firmayı kapsayan projede Evyap’ın gelecek yıllardaki çalışma modelini sistem üzerinde kurguladık.

Pandemide de uygulamaya aldığınız dijital projeler olduğunu biliyoruz…

Evet. O dönem, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), arttırılmış gerçeklik gözlüğü ile uzaktan denetim, e-imza, bilgi güvenliği farkındalık platformu, Seeing AI ve AR-GE Suite gibi birçok farklı projeyi de dijitalleşme yatırımı başlığı altında sayabiliriz. Finans departmanımız ile yürüttüğümüz robotik süreç otomasyonu projesi kapsamında; gelen e-faturaların muhasebeleşmesi ve mutabakat süreçlerini robotik süreç otomasyon yazılımı ile yönetmeye başladık. Faturalar, artık sistem tarafından otomatik muhasebeleşirken, insan kaynaklı kayıt hatalarını ortadan kaldırdık, verimliliği artırdık. Böylece boşa çıkardığımız insan kaynağını da katma değeri yüksek işlere yönlendirme fırsatı bulduk. Ayrıca, Microsoft’un liderliğinde Türkiye’de hayata geçirilen Seeing AI projesine pazarlama departmanımız ile destek verdik. Bu proje kapsamında, Microsoft tarafından geliştirilen mobil uygulama, yapay zeka servislerini kullanarak görme engelli kişilere ürün tanıma, sahne betimleme, metin okuma gibi çeşitli gündelik aksiyonlarda yardımcı oluyor. Evyap olarak ürünlerimiz ve bilgilerini bu platforma entegre ederek, ürünlerimizin bu uygulama tarafından tanınır hale getirilmesini sağladık.”

AR-GE SÜREÇLERİ DE DİJİTALLEŞTİ

“Bir diğer dijitalleşme yatırımımız da AR-GE alanında oldu. AR-GE süreçlerini Siemens R&D Suite platformunda dijitalleştirme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda AR-GE’nin laboratuvarda başlayan süreçleri boyunca oluşturduğu tüm verileri takip edip yönetebilecekleri hem verimliliği arttıran hem de Evyap için değeri yüksek verileri kolay erişilebilir şekilde konsolide eden, arşivleyen ve kullanıma sunan bir platforma geçiş yaptık.”

“YAPAZ ZEKADAN GENİŞ BİR ALANDA FAYDALANIYORUZ”

“Markalarımız yapay zeka desteğinden ürün geliştirmeden ambalaj tasarımına kadar çok geniş bir alanda faydalanıyor. Pazarlama tarafında ise yapay zeka ile tüketici davranışlarını analiz edip en doğru zamanda, en etkili içerikleri sunarak kampanyalarımızı güçlendiriyor ve trendleri anında yakalıyoruz.”