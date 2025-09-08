Tanzanya, çelik ihracatçıları için Sahra Altı'nın kapısı olacak

Tanzanya'nın yıllık 700 milyon dolarlık çelik ithalatında Türkiye'nin payının sadece 30 milyon dolar olduğunu belirten ÇİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, ilk etapta bu rakamı 100 milyon dolara çıkarmak istediklerini belirtti. Dalbeler, Tanzanya’nın konumu ve yaptığı yatırımlarla Sahra Altı Afrika’nın giriş kapısı olduğunu anlattı.

Hint Okyanusu’na kıyısı olan Tanzanya, 945 bin km yüzölçümü ve 68 milyon milyona yaklaşan nüfusu ile Doğu Afrika Bölgesi’nin en büyük ülkelerinden biri. Ülkenin ticaret şehri Darüsselam, dış ticaretin yüzde 75’ini tek başına karşılıyor. Tanzanya son yıllarda yaptığı demiryolu başta olmak üzere alt yapı yatırımlarıyla Sahra Altı Afrika Bölgesi’nin ticarete açılan kapısı olmaya aday ülkelerinin başında geliyor. Dünyada artan rekabet koşulları ve korumacılık duvarları, Türk ihracatçını yeni pazarlara yönlendiriyor. Türk çelik sektörü de yeni pazarlara ulaşma stratejisi kapsamında, 2-6 Eylül tarihleri arasında 16 firmayla Tanzanya’nın ticaret merkezi Darüsselam’a sektörel ticaret heyeti düzenledi. Tanzanya’dan 60’ın üzerinde firmanın katıldığı, ikili görüşmelerin yapıldığı etkinliğin açılışını Türkiye Cumhuriyeti Darüsselam Büyükelçisi Dr. Bekir Gezer yaptı. Yine Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ve Tanzanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Boniface Ndengo da etkinlikte konuşma yaptı.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, Tanzanya'nın Darüsselam şehrine yapılan ziyareti ve ikili görüşmeleri yerinde takip etti. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Talip Yılmaz'a özel değerlendirmelerde bulundu.

RAKAM ÇOK DÜŞÜK



Tanzanya, ağırlığı Çin’den olmak üzere yıllık 700 milyon dolar çelik ithalatı yapıyor. Türkiye'nin Tanzanya'ya sadece 30 milyon dolarlık ihracat yaptığına dikkat çeken Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, atılan bu adımın tüm bölge için önümüzdeki yıllar adına çok önemli olduğunu kaydetti. Dalbeler, 30 milyon dolar rakamın ilk etapta 100 milyon dolara çıkabileceğini anlattı.



Tanzanya'nın Sahra Altı Afrika için bir giriş kapısı olduğunu söyleyen Dalbeler, "Biz yıllardır özellikle Kuzey Afrika'da çok önemli bir oyuncuyuz. Fas'tan başlayıp Mısır'a kadar bütün bu ülkelerde sadece ticaret değil, yatırım anlamında da varlığımız var. Ancak Sahra Altı Bölgesi’ndeki ekonomilerin küçük olması ve ödeme problemleri gibi sorunlar nedeniyle bu bölgeye şimdiye kadar çok fazla konsantre olamadık. Fakat 2018 yılından bu yana dünyada etkili olmaya başlayan korumacılık önlemleri bizi de yeni pazarlara doğru itiyor. Tanzanya'da attığımız bu adım, çevre ülkelerle birlikte düşünüldüğünde önümüzdeki yıllar için bize kuvvetli bir alternatif olacak" dedi.





POTANSİYEL BÜYÜK



Sadece Sahra Altı Afrika değil, Afrika'nın tamamında çelik sektörü adına çok önemli bir potansiyel olduğuna işaret eden Dalbeler, "Afrika’nın özellikle doğal kaynakları itibariyle bütün dünyanın radarında olduğunu söylüyor. Önümüzdeki süreçte özellikle nüfus artışı göz önünde bulundurulduğunda Afrika büyük bir potansiyele sahip. Afrika'nın toplam nüfusu 1,4 milyar civarında, sadece 2030'da 1,7 milyara, 2050'de 3 milyara çıkması bekleniyor. Dalbeler’in verdiği bilgiye göre dünyada kişi başına çelik tüketimi yaklaşık 250 kilo civarında iken Afrika'da ise sadece 30 kilogram.



“Bir an önce gelip burada ilişkilerimizi kurmaya başlamamız lazım. Asıl mesele de sadece fiyatla gelip rekabet etme meselesi değil. Bize pandemi de bunu gösterdi. Sizin güvenli, düzenli, kalıcı bir tedarikçi olmayı başarabiliyor olmanız lazım” diyen Dalbeler, bu öngörülerle Afrika ve potansiyeli olan diğer pazarlara önümüzdeki dönemde çok daha fazla ilgi göstermeyi hedeflediklerini anlatıyor.



TÜRK MÜTEAHHİTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI



Tanzanya'da çok gelişmiş bir sanayi olmadığı için çelik talebinin ağırlığı inşaat çeliği şeklinde. İnce saç, tel, çit ve çivi gibi ürünler talep ediliyor. Türkiye’de birçok inşaat firmasının yurt dışında çok ciddi anlamda taahhüt işi yapıyor. Uğur Dalbeler, “Nasıl ki diğer ülkeler taahhüt işlerine girdiklerinde ön şart olarak kendi ürünlerinin kullanılmasını koyuyorsa, bizim de müteahhit firmalarımızla bu anlamda bir iş birliği içerisinde olmamız lazım" dedi.

‘TANZANYA'DA YATIRIM VE TİCARET İÇİN ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR’



Tanzanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Boniface Ndengo da Tanzanya'nın bölge ülkelerle birlikte çok büyük bir potansiyelinin olduğunu belirtti. Çelik sektöründe Türkiye ile şimdiye kadar çok sıkı bağların kurulmadığını ancak düzenlenen ticaret heyetiyle birlikte iki tarafın da birbirini daha yakından tanımaya başladığını ifade eden Ndengo, "Bu etkinliğin ardından iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağını ve içerideki üreticilerin Türk çeliğine daha fazla talep göstereceğini düşünüyorum. Bunun yanında Tanzanya'da yatırım ve ticaret için çok önemli fırsatlar olduğunun altını çizmek istiyorum. Tanzanya Afrika'ya açılan bir kapı gibi. Etraftaki ülkelerle iletişim kurma ve de kendi potansiyeli açısından yatırım anlamında giderek daha önemli bir cazibe merkezi haline geliyor. Yatırımcılar Afrika'nın neredeyse yarısına Tanzanya'dan hitap edebilir" dedi.