Tarfin Polonya pazarına açılacak

Türkiye’de 60 bin çiftçiye hizmet veren Tarfin, Romanya’nın ardından önümüzdeki üç ay içinde Polonya’ya da açılmayı planlıyor. Tarfin CEO’su Mehmet Memecan, yeni yatırımlarla Türkiye ve Doğu Avrupa’da büyüyerek daha fazla çiftçiye ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.

Tarımda çiftçilerin gübre, tohum ve yem gibi girdilere yönelik vadeli alım ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla 2017’den bu yana çalışmalarını sürdüren Tarfin, yurtdışında ikinci adımı atmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de yaklaşık 400 bin mobil kullanıcı ve 60 bin çiftçiye ulaşan ve tarım girdileri konusunda rekabetçi fiyatlarla vadeli ödeme hizmeti sunan şirket, 2021’de açıldığı Romanya’nın ardından Polonya çiftçilerine de hizmet vermek üzere çalışmalara başladı.

Polonya’nın Türkiye’ye benzer parçalı tarım yapısı yatırımın önemli bir nedeni oldu. Bunun için İngiltere ve Avrupa merkezli iki yatırım grubuyla 20 milyon dolarlık anlaşma yapmak üzere adım atan şirket, önümüzdeki üç ay içinde Polonya’da ilk girişimlerine başlamayı planlıyor.

Şu ana kadar yaklaşık 39 milyon dolarlık toplam yatırım alan ve bu yeni sermaye yatırımıyla bilançosunu kuvvetlendirdiğini aktaran Tarfin CEO’su Mehmet Memecan, Türkiye ve Doğu Avrupa’da büyümek istediklerini söylüyor.

Memecan, “Yeni tarım sezonunda veri bilimine, mobil teknolojilerine ve ekibe yaptığımız yatırımları katlayarak Türkiye ve Doğu Avrupa’da daha fazla çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

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