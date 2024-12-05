Tarımda yeni iş fikirlerine yön verecek

Kuruluşunun 50’nci yılını kutlayan, Tekfen Holding’in iştiraki Toros Tarım öncülüğünde, girişimci adaylarının tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğine değer katacak yenilikçi fikirlerin uygulanabilir projelere dönüştürülmelerini sağlamak amacıyla AGRI Tech Ön Kuluçka Programı hayata geçirildi.

Kasım 2024 Kobi Girişim dergisinden

Bu program çiftçilerin baskın tutum ve davranışlarından hareketle karar alma süreçlerini ve tarımsal faaliyetlerdeki tercih ve beklentilerini daha iyi anlayabilmek ve sektöre katkı sağlayacak aksiyon ve çözüm önerilerini keşfetmek adına yapılan Toros Tarım Çiftçi Anketi’nden elde edilen çıktılarla; bitki beslemede yenilikçi yaklaşımlar ve iyi tarım uygulamalarının nesilden nesile aktarılmasını desteklemek için kullanılacak.

“Amaç rekabet gücünü artırmak”

Programın tanıtımında yaptığı konuşmada 2050’de dünya nüfusunun 10 milyara ulaşmasının beklendiğini hatırlatarak önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği kaynaklı aşırı iklim olayları, sürdürülebilir olmayan tarım teknikleri ve tedarik zincirleri, yerel gelir kaynaklarının azalması, ormansızlaşma, arazilerin ve su havzalarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilememesi gibi sebeplerden dolayı tarım ve gıdanın oldukça olumsuz etkileneceğine dikkat çeken Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Genel Müdürü Ahmet Eren, “Sektörümüzün öncü firması olarak kurulduğumuz günden bu yana yani 50 yıldır ‘Tarım Neredeyse Toros Tarım Oradadır’ misyonuyla hareket ediyoruz. Değişen dünyada ve ekonomik koşullarda amacımız çiftçilerimizin rekabet gücünü artırmak ve çevresel etkileri azaltmak. Bu dönüşümde teknolojinin ve yenilikçi iş modellerinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu dönüşümde, Türk tarımının sürdürülebilirliğine de hizmet etmek ve sektördeki ihtiyaçlara sürdürülebilir, öncü ve yenilikçi çözümler sunma misyonumuzu yerine getirmek için yeni bir adım daha attık ve AGRI Tech Ön Kuluçka Programı’nı hayata geçirdik” dedi.

13 girişimci kabul edildi

Program paydaşları, program ile tarım sektöründe çalışmayı arzulayan girişimci adaylarının tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğine katkı sağlamalarını, fikirlerini uygulanabilir projelere dönüştürmelerini ve tarım sektöründe etki yaratmaya yönelik işletmeler kurmalarını desteklemeyi amaçladıklarını vurguladılar.