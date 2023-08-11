Tekne kiralama pazarı 2 milyar dolara ulaştı

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda tekne kiralama pazarında hareketlilik yaşanıyor. Tekne tatili, otel fiyatlarındaki yüksek artışa göre daha butik ve özgür bir tatil sunması gibi sebeplerle tercih ediliyor.

Tekne kiralama pazarının Türkiye’deki toplam büyüklüğü 2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’de 5 bin 555 tekneden oluşan bir ticari tekne filosu bulunurken, bu filo mavi turda 600 milyon dolarlık bir işlem hacmi yaratıyor.

Saatlik tekne kiralamaları da eklenince rakam 1 milyar doları aşıyor. Geçen yılı yüksek doluluk oranlarıyla tamamlayan tekne kiralama sektörü bu yıla yavaş başlasa da 2023 sonunda beklenen seviyeye ulaşmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.