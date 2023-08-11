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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Tekne kiralama pazarı 2 milyar dolara ulaştı

Türkiye’de 5 bin 555 teknelik bir ticari tekne filosu var. Bu filo mavi turda 600 milyon dolarlık bir işlem hacmi yaratırken, saatlik kiralamalarla bu rakam 1 milyar doları aşıyor. Tekne kiralama pazarının büyüklüğü ise 2 milyar dolar seviyesinde.

11 Ağustos 2023
Tekne kiralama pazarı 2 milyar dolara ulaştı

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda tekne kiralama pazarında hareketlilik yaşanıyor. Tekne tatili, otel fiyatlarındaki yüksek artışa göre daha butik ve özgür bir tatil sunması gibi sebeplerle tercih ediliyor. 

Tekne kiralama pazarının Türkiye’deki toplam büyüklüğü 2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye’de 5 bin 555 tekneden oluşan bir ticari tekne filosu bulunurken, bu filo mavi turda 600 milyon dolarlık bir işlem hacmi yaratıyor. 

Saatlik tekne kiralamaları da eklenince rakam 1 milyar doları aşıyor. Geçen yılı yüksek doluluk oranlarıyla tamamlayan tekne kiralama sektörü bu yıla yavaş başlasa da 2023 sonunda beklenen seviyeye ulaşmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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