‘Teşvik modeliyle sigortada kamunun yükü azalabilir’

Sağlık sigortaları alanında sürdürülebilir büyümesini 2025 yılı ilk beş ayında da devam ettiren Türkiye Sigorta, genişleyen sigortalı portföyüyle sektördeki lider konumunu sürdürüyor. Rakamlara bakıldığında 1 Ocak – 31 Mayıs 2025 döneminde toplam 627 bin 537 yeni sigortalı poliçesi tanzim eden Türkiye Sigorta, 31 Mayıs itibarıyla toplam 914 bin 310 aktif sigortalıya hizmet sunuyor.

Yılın ilk beş aylık döneminde sağlık sigortası kapsamında sigortalılara toplam 5,04 milyar TL tutarında tazminat ödemesi gerçekleştirdiklerini söyleyen Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, 2025 yılının ilk çeyreğinde yatırım geliri dahil teknik karlılığın 1,60 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Sağlık sigortası branşında hem müşteri memnuniyetini hem de finansal sürdürülebilirliği önceliklendirdiklerini ifade eden Buldu, “Müşterilerimize kaliteli sağlık hizmetlerine erişim imkânı sunmaya ve sektördeki güçlü pozisyonumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

TSS’YE TALEP ARTIYOR

Sağlık branşında 2,8 milyon özel sağlık sigortalı, 5,2 milyon tamamlayıcı sağlık sigortalı yer aldığını, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) tarafında giderek artan bir talep olduğunu, ancak Özel Sağlık Sigortası’nda sigortalı sayısında yıllardır belirgin bir değişiklik yaşanmadığını söyleyen Buldu, TSS’de stratejik bir şekilde konumlanmayı ve portföyde bu alandaki ivmeyi yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kamunun hem en büyük sağlık sunucusu hem de en büyük sağlık finansmanı sağlayıcısı olduğunu bildiren Buldu, Toplam Gayri Safi Yurt içi Hasıla’nın yüzde 5'ini sağlık harcaması oluşturduğunu bunun yüzde 80'inin finansmanının kamu tarafından sağlandığını kaydetti. Yüzde 17'sinin finansmanı ise vatandaşın kendilerinin ödediği harcamalar olduğunu, sadece yüzde 3'ünün sigortacılık sektörü finanse edildiğini belirten Buldu, tahmini 85 milyon nüfusun yaklaşık yüzde 9’unun yani 8 milyonun özel sağlık sigortalı olan ülkemizde GSYH içindeki sağlık harcamalarının yüzde 7’sinin sigorta primlerine denk geldiğini söyledi.

Önümüzdeki dönemlerde kişilerde sağlık bilincinin artması, risk algısının yükselmesi ile tamamlayıcı sağlık branşında geçtiğimiz dönemde elde edilen büyümenin süreklilik göstereceğini ve yeni sigortalı kazanımının devam edeceğini öngördüklerini vurgulayan Buldu, özel sağlık sigortalarının özendirilmesi için farklı teşvik modellerinin değerlendirilmesinin hem sağlık sisteminin kamu maliyeti üzerindeki yükü hafifleteceğini hem de bireylerin sağlık sisteminden daha fazla faydalanmasını sağlayacağını söyledi.

PAZAR PAYINDA YÜKSELİŞ

Türkiye Sigorta olarak sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştıklarını ifade eden Buldu, şöyle devam etti:

“Uzaktan sağlık hizmetleri ile teminatlarımızı çeşitlendirdik. Bunun yanında müşterilerimize bence sadakatin en büyük unsuru olan Ömür Boyu Yenileme Garantisini daha iyi ve ulaşılabilir koşullarda sunacağız, bu da yeni adımlarımızdan birisi oldu. Pazar payımızı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 7’den yüzde 10’a çıkarmayı başardık. Veriyi daha iyi kullanmayı öğrendik, veri analizi konusunda yetenekli bireyleri ekiplerimize kattık, onların yapay zekâ konusundaki yetkinliklerini ilk sigorta okulunu kurarak süreçlere entegre etmelerini sağladık. Ortalama tazminat maliyetlerinden il bazlı maliyetlere, network bazlı maliyetlere ve detayda birçok veriyi anlık analiz ederek hem insan gücünü hem de teknolojiyi verimli ve efektif kullanarak teknik tarife modellerimizi kaliteli hale getirdik.”

HASAR ÖDEMELERİ ARTTI

Türkiye Sigorta, oto, tarım ve diğer elementer sigorta branşlarında da güçlü büyümesini ve finansal istikrarını 2025 yılının ilk çeyreğinde sürdürdü. 2025 yılının ilk çeyreğinde elementer sigorta branşları toplamında 2 milyon 681 bin 97 poliçe üretildi. 2025 yılı ilk çeyreğinde ödenen toplam hasar tazminat tutarı 10,28 milyar TL olduğunu belirten Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, geçen yılın aynı dönemine göre ödenen hasarlarda yüzde 48,8 oranında artış gerçekleştiğini ifade etti. Yangın ve doğal afetler için 1,52 milyar TL, kara araçları sorumluluk için 3,91 milyar TL, kara araçları için 1,65 milyar TL, genel zararlar için 724,9 milyon TL, hastalık/sağlık için 2,02 milyar TL, su araçları için 103,1 milyon TL, nakliyat için 79,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.

2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla brüt yazılan prim tutarı yüzde 47 artışla 41,4 milyar TL’ye, teknik kar yıllık bazda yüzde 15 artarak 5,32 milyar TL’ye, net dönem karı yıllık bazda yüzde 28,3 artışla 4,52 milyar TL’ye ulaştı. Çınar, “Türkiye Sigorta olarak güçlü finansal performansımız ve geniş sigorta portföyümüzle tüm paydaşlarımıza güven vermeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürünlerimiz, etkin hasar yönetimimiz ve sürdürülebilir kârlılığımızla sektör liderliğimizi pekiştiriyoruz” dedi.

KİŞİYE ÖZEL FİYATLAMA

Yılın ilk çeyreğinde teknik kârlılıkta Türkiye Sigorta olarak yüzde 76’lar seviyesine ulaştıklarını söyleyen Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, yine ilk çeyrekte bileşik rasyonun yüzde 99 seviyelerinde olduğunu ifade etti. Hedeflerinin yıl sonunda da aynı finansal kararlılıkla benzer teknik kârlılık seviyelerini koruyarak yılı tamamlayabilmek olduğunu kaydeden Çınar, “Kaskoda geçtiğimiz yıllara oranla fiyat rekabetini sürdürmemize karşın teknik kârlılığımızı koruyabilmeyi başardık. 2025 yıl başlangıcından itibaren fiyat artış oranlarımızı enflasyonun altında tutma gayretini sürdürüyoruz. Amacımız, Kasko ve TSS’de sigortalı sayısını artırmak” dedi.

Kişiye özel fiyatlama yaparak kasko fiyatlarını bu şekilde yönettiklerine dikkat çeken Çınar, aynı davranış ve risk modeline uyan tüm müşterilere aynı fiyatı sunduklarını belirtti. Sektörde, enflasyon artışı ile beraber araç bedellerinde ve hasar maliyetlerine yansıyan artış yönlü dalgalanmalar 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren belli bir seviyede dengeye geldiğini ve 2025 yılında da bu seyrin devam ettiğini söyleyen Çınar, “Geçmişi analiz ederek geleceği öngördüğümüz aktüeryal modellerde, sigortalı adayının yaşadığı yerden, medeni durumuna, yaş grubundan önceki kaza kayıtlarına kadar 40’a yakın değişkeni kullanarak risk modellemesi yapıyoruz. Kaskoda müşteri sayısı geçen yıla oranla yüzde 30 civarında arttı. Amacımız sigortalı sayısını arttırmak, tabana yayılmak ve lider pozisyonumuz gereği halkın kaskoya rahat ulaşmasını sağlamak” diye konuştu.

ENERJİDEN 2 MİLYAR TL’LİK KATKI

Trafik sigortasında zararın devam ettiğine dikkat çeken Çınar, bu durumun tüm sektör için geçerli olduğunu vurguladı. Çınar, trafik sigortalarında maliyeti iyi yöneterek ve öngörü modellerini etkin kullanarak, maliyetleri yönetmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi. Tarım sigortalarında sektörün lideri olduklarını ifade eden Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dönem dönem yaşanan coğrafi iklim olayları bu alanda önemli finansal yükleri de beraberinde getiriyor. Örneğin, bu yıl yaşadığımız zirai don hadisesinde büyük bir finansal yük oluştu. Ama iyi bir risk yönetimiyle bu dönemi hedeflerden sapmadan atlatabildik. Bu tarz olaylarda iyi bir finansal kapasiteye sahip olmak çok önemli. Bu yüzden 2025 yılı hedeflerinde bir sürpriz beklemiyoruz. Enerji tarafında da çok iyi bir portföy yönettik. Geçen sene başladığımız pek çok enerji projesine devam ediyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda agresif bir büyüme stratejisi izliyoruz. Artık geleceğin enerjisi “yeşil enerji” olacak. Yaklaşık 2 milyar TL’ye varan bir finansal katkı bekliyoruz.”

PROVİZYON SÜRESİ 5 SANİYEYE DÜŞTÜ

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç ise yapay zekâ asistanı “Bilge” ile Ekim 2024'ten bu yana 3,5 milyondan fazla sorguyu ele aldıklarını söyledi. Örneğin, hastaneye giden bir sigortalının “Ödememi nasıl alırım?” diye sorduğunda dijital asistanın konuya ilişkin tüm detaylara hâkim olduğunu belirten Kılıç, böylece bir insan müdahalesine gerek kalmadan pek çok sorunu hızlıca çözdüklerini ifade etti. Provizyon sürelerinin yüzde 87’sini 5 saniye içinde, yüzde 13’ünü ise 5 dakikanın altına getirebildiklerine dikkat çeken Kılıç, mobilden yüklenen faturaları da 3 gün içinde ödediklerini kaydetti.

Tüm bunları yaparken şeffaflığı, operasyonel kolaylıkları sağlamak, müşterilerimizin her an her yerden güvencelerine ve birikimlerine ulaşabilmesi, müşteri adaylarının ve tüm ekosistemin sorduğu sorulara anında cevap bulabilmesi için de mobil ve web de de sürekli gelişim içindeyiz. Geçen sene web sitemizi yeniledik, yeni özellikler kattık; mobil uygulamamız 6.6 milyon kişinin cebinde anlık takip ve işlem gücü sağlıyor.

MİLLİLERİMİZ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Ekonomist Dergisi olarak A Millî Kadın Basketbol takımımızın 18-19 Haziran tarihlerinde Yunanistan Pire’de gerçekleşen FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kapsamındaki Türkiye – Fransa ve Türkiye – İsviçre karşılaşmalarını takip ettik. Fransa’ya 71 – 69 mağlup olan millilerimiz İsviçre’yi 91 – 67 yenerken, 21 Haziran’da oynanan Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında ise Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti ve çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

19 Haziran’da gerçekleşen müsabakada milli takımımız İsviçre’yi 91- 67 yendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, galibiyet sevincini basın mensuplarıyla paylaştı.

2022 yılından bu yana Basketbol Süper Ligi isim sponsoru ve Türkiye Basketbol Ligi isim sponsoru olan Türkiye Sigorta, basketbola desteğini bir adım daha ileriye taşıyarak, A Millî Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarının ana sponsorluğunu üstlendi. Haziran ayında Kadınlar Avrupa Finali’nde ve ağustos ile eylül aylarında gerçekleşecek Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda millîlerin yanında yer alacak Türkiye Sigorta’nın sponsorluğu yıl boyu devam edecek.