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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Tüketicinin alım gücü 2024’ü belirleyecek

Enflasyon kaynaklı yükselen maliyetler nedeniyle 2023 yılında perakende sektörü fiyatlama yapmakta zorlandı.

26 Aralık 2023
Tüketicinin alım gücü 2024’ü belirleyecek

Enflasyon kaynaklı yükselen maliyetler nedeniyle 2023 yılında perakende sektörü fiyatlama yapmakta zorlandı. 

Yeni yılda organize perakendenin performansında kira ve personel giderleri başta olmak üzere maliyet artışlarının düzeyi, tüketicilerin alım gücü ve turist alışverişi belirleyici olacak.

Organize perakende, 2 trilyon TL’yi aşan cirosuyla Türkiye’nin dev sektörlerinden biri. Gıdadan hazır giyime pek farklı oyuncuyu barındıran sektör, 2023’ün ilk yarısını deprem ve seçim gündemiyle geçirdi. 

İkinci yarıda ise gündem enflasyonun negatif etkileri oldu. Enflasyonist dönemin sonucu olarak maliyetlerin yükselmesi fiyatlamayı sektörün her faaliyet kolu için oldukça zorlaştırdı. 

Hazır giyim tarafında turist alışverişinde beklenen hacme ulaşılmasa da organize perakende sektörü için eylül ve ekim dışında diğer aylar genel olarak verimli geçti. 

Yerli müşteri yüksek enflasyon ortamında fiyatlar daha da artacak endişesiyle ihtiyaç alışverişlerini öne çekti. 

Herkes imkânlarının el verdiği ölçüde birikimlerini alışveriş yaparak değerlendirdiği için markaların büyük bölümü adet satışlarını artırdı.
 

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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