Turcorn etkisiyle globalde büyüyecek

Sermaye optimizasyonu ve işletme sermayesi likiditesi alanlarında çözümler sunan, yapay zekâ destekli yeni nesil bir fintech ve regtech şirketi olan Teamsec, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye’nin en değerli teknoloji girişimlerini kapsayan Turcorn 100 Programı’na dahil edildi. 2030 yılına kadar 100 unicorn girişim yaratmayı hedefleyen bu program, yalnızca finansal başarı değil; aynı zamanda küresel rekabet gücüne sahip yenilikçi iş modellerini de ön plana çıkarıyor.

Ekonomist’in 20 Temmuz - 02 Ağustos 2025 tarihli sayısından

TeamSec’i diğer finansal teknoloji şirketlerinden ayıran en önemli fark, finansal seküritizasyon hizmeti sunan ilk ve tek teknoloji şirketi olması. Finansal kuruluş olsun ya da olmasın, şirketler faturalı alacaklarını veya kredilerini TeamSec’in geliştirdiği uçtan uca seküritizasyon platformuna dahil ederek teminat haline getirebiliyor. Bu sayede finansmana erişim imkânı sağlanırken, şirketlerin sermaye yapılarını daha verimli yönetmeleri mümkün oluyor.

ETKİN NAKİT AKIŞI

TL ve döviz cinsinden alacaklara yönelik fatura finansmanı hizmeti de sunan şirketin sağladığı altyapı sayesinde işletmeler, alacaklarına karşılık birebir finansman elde edebiliyor ve böylece nakit akışlarını daha etkin biçimde yönetebiliyor. Yakın zamanda faaliyetlerine başlayan finansman şirketi Team Finans aracılığıyla da doğrudan şirketlerin faturalı alacaklarına finansman sağlanması hedefleniyor.

Aynı zamanda, uçtan uca seküritizasyon platformu sağlayan tek şirket olarak da öne çıkan TeamSec, 2025 yılında toplamda 12 milyon dolar tutarında yatırım hayata geçirmeyi planlıyor. TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, “5 milyon dolarlık bir yatırım bütçemizi, kısa zaman önce kurulan finansman şirketimiz Team Finans’ın faaliyetlerine ayırıyoruz. Bir diğer 5 milyon dolarlık kaynağımızı ise TeamSec olarak geliştirdiğimiz uçtan uca dijitalleşmiş menkul kıymetleştirme platformumuzu büyütmek için kullanacağız. Uluslararası piyasalarda konumumuzu daha güçlendirmek için de 2 milyon dolarlık bir yatırıma imza atacağız” diyor.

ULUSLARARASI AÇILIM

İngiltere merkezli bir bankaya finansal çözümler sunduklarını söyleyen Köroğlu, bu yıl içinde ise Suudi Arabistan ve Dubai’deki ilk işlemlerini tamamlamayı hedeflediklerini belirtiyor. Ortadoğu pazarının uluslararası büyüme stratejilerinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Köroğlu, şöyle devam ediyor: “Globalde seküritizasyonun en gelişmiş olduğu bölgeler sırasıyla Amerika, Çin, Avrupa, Avustralya ve Güney Amerika olarak öne çıkıyor. Buna karşılık, Türkiye ve Ortadoğu’da bu alanda henüz olgunlaşmış bir yapı bulunmuyor. Bu da bizim için önemli bir fırsat anlamına geliyor.”