Türk girişimcilerin 2025 yılında başvurabileceği beş özel göçmenlik programı

Öncelikle tüm okurlarıma yazılarıma gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Geçen 10 yıl içerisinde yalnızca bir defa, Kasım 2018’de, girişimcilere özel göçmenlik programlarını ele almıştım. Aradan geçen 6 yılda dünya genelinde önemli değişimler oldu. Bu bakımdan programlarla ilgili bilgiyi tazeleme ihtiyacı duydum. Yaptığım güncel araştırmanın sonuçlarına göre ABD, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda ve Singapur halen yabancı girişimcilere özel göçmenlik programı sunmaya devam ediyor. Altta sırasıyla her ülkenin güncel program detaylarını ve başvuru koşullarını sizlerle paylaşıyorum. Faydalı olması dileklerimle…

Kobi Girişim Aralık 2024 ekinden

ABD-International Entrepreneur Rule (IER) programı

‘Girişimci dostu’ bir siyasi figür olduğunu düşündüğüm Donald J. Trump’ın 47. ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte, 2025-2029 döneminde ABD’nin girişimciliğin küresel merkezi olmaya devam edeceğini ve bu konumunu çok daha güçlendireceğini tahmin ediyorum. Kısacası, ABD’nin yabancı girişimciler için zaten yüksek olan cazibesinin daha da yükseleceğini düşünüyorum.

ABD’de yürürlükte olan International Entrepreneur Rule (IER) programı, ABD’de yerleşik bir melek yatırımcıdan veya girişim sermayesi şirketinden en az 311 bin Dolar yatırım almış olan yabancı girişimlerin kurucuları ile birlikte ABD’ye taşınmalarını mümkün kılıyor. Girişimin kurucu ekibinde yer alan en fazla 3 kurucu ortak bu haktan yararlanabiliyor. Girişimci ekipteki kişiler çekirdek aileleri birlikte ABD’ye göç ederek şirketlerini ABD merkezli olmak kaydıyla ABD’de sürdürebiliyor. Program kapsamında verilen vizeler ilk etapta en fazla 2.5 yıl süreyle veriliyor. Uzatma ise girişimin gösterdiği ticari başarıya bağlı olarak zamanı geldiğinde yeniden değerlendirilerek veriliyor. Önemli bir dipnot, program kapsamında ABD’ye taşınan girişimcinin eşi de ABD’de çalışma iznine sahip oluyor.

Kanada - Start-up Visa programı

Kanada, oluşturduğu Start-up Visa programı ile, bu programa akredite olmuş, Kanada merkezli kuluçka merkezleri, girişim sermayesi şirketleri ve melek yatırımcı ağlarının en az 1 tanesinden referans mektubu alan girişimcilerin Kanada’ya taşınmalarını mümkün kılıyor. Dolayısıyla ABD’nin programından en temel farkı, yatırım almış olmayı şart koşmuyor olması ve bir pozitif referansı yeterli görüyor olması. Kanada’ya taşınmak isteyen girişimci Kanada’da şirket kuracak olmalı ve kurulacak olan şirkette en az yüzde 10 hisseye sahip olmalı. Girişimin kurucu ekibinde yer alan kişiler eğer tek başlarına Kanada’ya göç edeceklerse (yanlarında aile üyeleri olmadan), Kanada’da açacakları banka hesabına ilk 1 senenin asgari yaşam harcamalarını karşılayacak tutar olarak 14.690 Kanada Doları transfer edebilir durumda olmalı. İki kişilik aile için 18.288 Kanada Doları, üç kişilik aile için ise 22.483 Kanada Doları transfer edilmeli. Bunun haricinde kayda değer bir finansal gereklilik bulunmuyor.

Birleşik Krallık - Innovator Founder and Scale-up Visa programı

Birleşik Krallık, başvuruların kabul yöntemi odağa alındığında, Kanada’ya benzer bir program inşa etmiştir. Yenilikçi girişimcilere özel göçmenlik programına başvuru yapacak olan girişimler ve kurucuları, seçilmiş olan 4 adet ‘Business Endorsing Body’den birine başvurmak zorundalar. Değerlendirmeyi ve kabulü bu kurumlar yapıyor. Bu 4 kurumdan bir tanesi olumlu görüş bildirirse, girişimcinin Birleşik Krallık’a taşınabilmesinin önü açılıyor. Kurumların hangisi olduğu programın web sitesinde detaylı olarak listelenmiş. Bu program kapsamında Birleşik Krallık’a taşınacacak olan girişimciler yanlarında aile üyeleriyle birlikte ilk etapta 3 yıllık oturma ve çalışma izni sahibi oluyor. Devamı ise, ilk kabulü veren ‘Business Endorsing Body’nin yeniden yaptığı değerlendirmenin olumlu olmasına bağlı. İşiniz başarılı bir çizgide ilerlediği sürece izinleriniz yenilenmeye devam ediyor.

İrlanda - Start-up Entrepreneur programı (STEP)

Alphabet, Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin Avrupa merkezlerine ev sahipliği yapan İrlanda kısa adı STEP olan göçmenlik programını uyguluyor. Bu program çerçevesinde İrlanda’ya göç etmek isteyen girişimciler İrlanda’da şirket kurmayı taahhüt etmeli ve bu şirkete en az 50.000 Euro tutarında finansman sağlamış olmalı. Bu tutar girişimcinin kendi yatırdığı öz sermayeden karşılanabileceği gibi, bir melek yatırımcıdan veya girişim sermayesi şirketinden de temin edilebilir. Değerlendirme kriteri olarak basit birkaç kriter üzerinde duruluyor. Bunların başında, girişimin devam eden 3 yılın sonunda İrlanda’da en az 10 kişiye istihdam sağlama ve senelik en az 1 milyon Euro gelir yaratma potansiyeli geliyor. Bu kriterlerden geçer not alan girişimin kurucu ekibindeki kişiler aile üyeleriyle birlikte İrlanda’ya göç edebiliyor.

Singapur - EntrePass programı

Asya’nın Batı ekonomileri ile en yüksek seviyede entegre olmayı başarabilmiş ender ülkelerinden biri konumundaki Singapur, EntrePass programı ile yenilikçi girişimcilere Singapur’a göç etme imkanı sunuyor. Program kapsamında Singapur’a göç etmek isteyen girişimcilerin ‘tanınmış’ bir melek yatırımcıdan veya girişim sermayesi şirketinden yatırım almış olması veya Singapur’da yerleşik bir kuluçka merkezi / girişim hızlandırıcıdan kabul mektubu almış olması gerekiyor. Eğer girişimci elinde değerli bir fikri mülkiyet hakkı (patent vb.) bulunduruyorsa, bu da bir kabul kriteri olarak öne çıkıyor.

Yukarıdaki tüm bilgileri şu şekilde harmanlayıp, yazıma son vermek istiyorum: Elbette “ağaç yerinde ağırdır”. Ne zaman yer değiştirilmelidir? Her türlü gayrete rağmen girişimcinin ektiği tohum, ekilen yerdeki toprak tarafından kabul görmüyorsa ve filizlenmiyorsa, tohumun ekildiği yeri değiştirmek ancak o zaman gündeme gelmelidir.