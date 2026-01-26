Türk şirketleri rotayı ABD’ye kırdı

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler, son dönemde hem ticaret hacmindeki artış hem de Türk şirketlerinin ABD pazarına yönelik yatırımlarıyla yeni bir ivme yakaladı. Trump döneminde ABD’nin Çin başta olmak üzere birçok ülkeyle ticari ilişkilerinde izlediği korumacı politika, Türkiye’yi alternatif üretim ve tedarik merkezi olarak öne çıkarırken iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi Türk şirketlerinin ABD pazarına yönelik ihracat ve yatırım iştahını artırıyor.

Ekonomist’in 04 - 17 Ocak 2026 tarihli sayısından

YATIRIMCI VE ÜRETİCİ KİMLİĞE YÖNELDİ

Özellikle Trump döneminde ABD’nin küresel tedarik zincirinde alternatif arayışları hızlanırken bu süreçte Türkiye; coğrafi konumu, sanayi altyapısı ve ABD pazarına uyumlu üretim kapasitesiyle öne çıkan ülkelerden biri oldu. Beyaz eşya, tekstil, otomotiv ve elektrik-elektronik gibi sektörlerde Türk firmalarının ABD’ye ihracatını artırması, bu dönemin olumlu sinyallerinden biri olarak görülüyor. Uzmanlara göre Trump döneminin bir diğer etkisi, Türk şirketlerinin ABD pazarına yalnızca ihracatçı olarak değil, yatırımcı ve üretici kimliğiyle yönelmesi oldu.

2000’lerin başında 8 milyar dolar olan ticaret hacmi, bugün enerji ve hizmetler dahil 40 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Türk şirketlerinin ABD pazarındaki varlığı her geçen gün daha da güçleniyor ve şu an doğrudan yatırımlar 13,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye ekonomisine 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 150’ye yakın ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter, şunları söylüyor: “İki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz artık çok daha ulaşılabilir bir noktada görünüyor. 2026 yılında yatırım iştahının toparlanması ve artması yönünde potansiyel bulunuyor.”

YATIRIM 500 MİLYON DOLARA ULAŞACAK

ABD pazarının önemli yatırımcılarından Borusan Boru, ABD’deki ilk yatırımını 2014 yılında gerçekleştirdi. Teksas eyaletinin Baytown bölgesinde, yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırımla kurduğu üretim tesisiyle ABD pazarına adım atan şirketin, satın almalar ve kapasite artırımları dâhil olmak üzere bugüne kadar ABD’de her yıl rutin olarak yaptığı bakım harcamaları dışında gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarının 500 milyon doların üzerine çıkması bekleniyor.

ZAFER ATABEY / BORUSAN BORU

Şirket, son olarak Panama City tesisinde hayata geçirdiği ileri form verme teknolojisine yönelik yatırım kararlarıyla, bugün ABD’de ithalatla karşılanan bazı ürünleri yerli üretimle sunmayı hedefliyor. Borusan Boru İcra Kurulu Başkanı Zafer Atabey, “2027 yılı başında devreye alınması planlanan bu yatırım, daha yüksek katma değerli ve çevreye duyarlı ürün gamına geçişimizin yanı sıra sürdürülebilir ve teknoloji odaklı büyüme vizyonumuzun da önemli bir parçasını oluşturuyor” şeklinde konuşuyor. Türkiye’nin önde gelen seramik üreticilerinden NG Kütahya Seramik, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında ABD yatırımlarını hızlandırıyor. Markanın Amerika’daki temsilcisi olan NG Kütahya USA, Florida’nın Doral bölgesinde yeni bir mağaza açtı. Toplam 3 bin 500 mertekare büyüklüğe sahip yeni yapı hem depo hem de showroom olarak hizmet veriyor. NG ailesinin genç temsilcilerinden Umut Güral, NG markasının Avrupa’daki başarısını Amerika’ya taşımak istediklerini vurguluyor.

Sabancı Holding, son dönemde ABD’de yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık vermiş durumda. Geçen yılı ortasında Sabancı İklim Teknolojileri’nin yüzde bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables, ABD’nin Teksas eyaletinde 130 MWdc kapasiteli güneş enerjisi santrali geliştirme hakkına sahip olan Lucky 7 Solar Farm’ın yüzde 100 hissesini satın aldı. Holding yeni yatırımlarıyla ABD’deki toplam yenilenebilir enerji portföyünü 790 MW’a ulaştıracak.

TOYGAR NARBAY / TGSD

TEKSTİLDE HEDEFLER BÜYÜK

ABD pazarına rotayı kıran sektörlerden biri hazır giyim sektörü oldu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin tahminlerine göre Türk hazır giyim şirketlerinin ABD’deki yatırımlarının yaklaşık büyüklüğü 400-600 milyon dolar seviyelerinde. 2025 yılını 856 milyon dolar civarında bir ihracatla kapatmayı planlayan hazır giyim sektörü, ekonomi politikalarının ihracatı destekleyici yönde değişmesi durumunda ABD pazarında hızlı bir büyümenin mümkün olduğunu savunuyor. ABD/Japonya ve Çin arasındaki gerilimin tedarik zincirini önemli ölçüde etkileme potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, “İlave olarak BRICS ülkelerinin kendi para birimleri ile ticaret yapacaklarını açıklamaları, ABD ile başta Çin olmak üzere bölgedeki gerilimi artıracaktır” diyor. Hindistan’a uygulanan yüzde 50 ilave vergi ve Çin ile oluşması muhtemel politik ve askeri gerilimlerin tedarik zincirleri Çin’e bağlı olan Endonezya, Sri Lanka, Vietnam gibi ülkeleri de etkileyeceği için Türk hazır giyim sektörü açısından büyük bir fırsat potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Narbay, “Ancak bu fırsatların gerçek bir fayda yaratması yine Türkiye’nin maliyetlerinin 2022 seviyelerine dönmesi ile mümkün olacaktır” diye konuşuyor.

MURAT ŞAHİNLER / TETSİAD

EV TEKSTİLİ İDDİALI

Ev tekstili üreticileri de ABD pazarında iyi bir performans gösteriyor. 2025 yılının sekiz ayında ABD’nin toplam ev tekstili ithalatı yüzde 6,5 azalarak 8,6 milyar dolara gerilerken, pazar lideri Çin yüzde 19,4 gibi keskin bir kayıpla 3,8 milyar dolara düştü. Bu daralan pazarda Türkiye, yüzde 9,2’lik bir artışla 175 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşarak pozitif ayrışmayı başardı. “Mevcut durumda yüzde 2 pay ile altıncı sırada yer alıyoruz” diyen Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Murat Şahinler şu değerlendirmeyi yapıyor: “2026 hedefimiz ise bu ivmeyi koruyarak pazar payımızı üst seviyelere çıkarmak. ABD pazarı, Türk ev tekstili için sadece bir satış kanalı değil, markalaşma vizyonumuzun en önemli kalelerinden biridir. Çin’in pazar kaybı, güvenilir ve kaliteli alternatif arayan ABD’li alıcılar için Türkiye’yi tasarım gücü ve hızlı teslimat kabiliyetiyle rakipsiz kılıyor.”

EMRE KARTER / AMCHAM TÜRKİYE YKB.

“Türkiye yönetim merkezi olmaya aday”

“Gelecek dönemin en büyük fırsatlarını yapay zeka, siber güvenlik ve sürdürülebilir enerji alanlarında görüyoruz. Türkiye’nin sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda bir ‘yönetim merkezi’ olma potansiyeli çok yüksek. Bölgesel ticareti destekleyen serbest ticaret anlaşmalarının geliştirilmesi ve dijital dönüşümün hızlanmasıyla Türkiye, Amerikan şirketleri için Orta Asya ve Kafkasya’ya açılan en güvenli ve verimli kapı olma konumunu pekiştirecektir. Bu stratejik ortaklık, orta vadede 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmamızdaki en büyük gücümüzdür.”