“Türkiye’de ilk kez zeytin unu üreteceğiz”

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle bu yıl 18’inci kez düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2025 yılı “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi” kategorisinin kazananı zeytinyağı markası Gaia Oliva’nın kurucusu Tuba Toprakçı Yılmaz oldu. Yılmaz, 22 yıllık kurumsal kariyerine sahip bir kadın girişimci. 22 yıl tanınmış hazır giyim markası Mavi’de üst düzey yöneticilik yaptı. Ancak Yılmaz için asıl önemli olan, geleneksel iş dünyasının ötesinde, Türkiye’nin zengin zeytin mirasını dünyaya tanıtabilecek bir marka yaratma tutkusuydu. İşte bu tutku Yılmaz’ı Gaia Oliva’yı kurmaya yöneltti.

Ekonomist’in 13 Nisan - 26 Nisan 2025 tarihli sayısından

Yılmaz, Gaia Oliva ile sürdürülebilir tarımsal uygulamalarla üretilen yüksek kaliteli zeytinyağı ve zeytine dayalı ürünlerin üretimi, satışı ve ihracatı alanında faaliyet gösteriyor. Bu yıl dünyanın en iyi zeytinyağı üretici firmaları arasında sekinci olmayı başaran kadın girişimcinin hedefi, zeytinyağı üretim süreçlerini deneyimleyebilecek eğitim tesisleri kurmak ve Türk zeytinyağını tanıtacak bir restoran açmak. Yılmaz, “Zeytin çekirdeğinden un üretimi projemiz çok heyecan verici. Dünyada az kullanılan ve Türkiye’de ilk olacak olan bu proje ile zeytin çekirdeğinin un haline getirilmesiyle glutensiz un alternatifi olarak kullanarak yakın zamanda satışa sunmayı hedefliyoruz” diyor. Tuba Toprakçı Yılmaz ile başarı hikayesine ulaşan yolculuğunu ve gelecek dönem planlarını konuştuk.

“Restoran açacağız”

“Türk zeytinyağını ve zeytinyağlı yemekleri uluslararası düzeyde tanıtacak bir restoran açmayı planlıyoruz. Konsept olarak, Ege mutfağının zenginliğini modern bir yaklaşımla sunmak istiyoruz. Zeytinyağı tadım atölyeleri, mutfak dersleri ve özel etkinliklerle bir konsept restoran düşünüyoruz. Lokasyon yine Salihli bölgesi olacak.”

Profesyonellikten girişimciliğe adım atma hikayeniz hangi motivasyonla başladı ve Gaia Oliva’yı kurmaya nasıl karar verdiniz?

Türkiye zeytin üretiminde dördüncü sırada yer almasına rağmen, markalı zeytinyağı satışında çok geriden geliyor. Dünya markası olmuş bir firmada uzun yıllar çalıştıktan sonra neden yüksek kaliteli, lezzetli bir zeytinyağı ile bir dünya markası olarak öne çıkmayalım diyerek şirketi 2020 yılında, pandemi döneminde kurdum. Hedefimiz İtalyan ve İspanyol markaları ile rekabet edecek kalitede zeytinyağı üretmek ve Amerika, Kanada, Japonya, İsviçre gibi zor pazarlarda yer almak.

Kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz?

10 çalışanımız var ancak zeytin hasadı sırasında çalışan yüzlerce kişiye dolaylı olarak istihdam yaratıyoruz. Ekibimizin yüzde 80’inini kadın çalışanlar oluşturuyor. Bu benim için gurur verici. Kadınların gücüne olan inancımız, her üretim aşamasında kendini gösteriyor.

Şu an ne kadarlık üretiminiz bulunuyor?

2024 yılında 700 tona yakın zeytin işledik. Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin en modern fabrikalarından biri olan tesisimizde İtalyan Mori Tem teknolojisiyle ürettiğimiz yüksek kaliteli zeytinyağımızda kaliteden ödün vermeyen bir yaklaşımla çalışıyoruz.

Bu yıl ve önümüzdeki yıl üretimde ne kadarlık artış hedefliyorsunuz?

Üretimimizin dördüncü yılında dünyanın en kaliteli zeytinyağı üretici sıralamasında sekizinci olduk. Her yıl bir önceki yılın iki katı kadar büyüme hedefimiz var. Bunu yaparken kaliteden asla taviz vermeyeceğiz. Yeni çeşnili zeytinyağı çeşitlerimiz, çocuk serisi ve cilt bakım ürünlerimizle üretim yelpazemizi genişletiyoruz. Ayrıca zeytin unu gibi yan ürün çalışmalarımız da üretim artışımıza katkı sağlayacak.

Kaç ülkeye ne kadarlık ihracat yapıyorsunuz?

Altı ülkeye 500 bin dolar civarında ihracatımız bulunuyor. Avrupa, Uzakdoğu ve Amerika kıtasındaki ülkelere zeytinyağlarımızı ulaştırıyoruz. Öncelikli pazarımız ABD, Kanada ve Japonya. Her biri kaliteli ürün konusunda çok zor pazarlar. Dünyanın en prestijli zeytinyağı yarışmalarından yüzlerce büyük ödül aldık, bu yıl dünyanın en iyi zeytinyağı üretici firmaları arasında sekizinci olduk. ABD’de kategorisinin en iyisi seçildik. Japonya’da ve İtalya’da “Türkiye’nin En İyi Zeytinyağı” ödülünü aldık.

Yeni pazar hedeflerinizden bahseder misiniz?

Özellikle bu yıl yeni ülkeler yerine bulunduğumuz ülkelerde daha fazla büyümeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Japonya pazarının güçlenmesiyle birlikte Kore, Tayvan gibi diğer Uzakdoğu ülkeleri ve Avrupa pazarı öncelikli pazarlarımız arasında.

2024 yılını cirosal olarak nasıl tamamladınız? Bu yılki büyüme hedefiniz nedir?

2024 yılını 24 milyon TL ciro ile tamamladık. 2025 yılında beklentimiz 60 milyon TL’nin üzerinde ciro ile kapatmak.

İç pazarda ne kadarlık bir satış hacminiz bulunuyor? Bu konudaki beklentileriniz neler?

Şu an satışlarımızın yüzde 70’ini Türkiye pazarında gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında başarılı olabilmek için kendi evimizde güçlü olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden yurt dışı pazarlardaki büyümenin daha fazlasını yurt içinde hedefliyoruz.

Yörenize nasıl bir katkı sağladınız?

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin en modern fabrikalarından birini kurarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek veriyoruz. Yerel çiftçilerle adil ticaret anlayışımız sayesinde, onların gelir düzeylerini artırma ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Bölgedeki kadın istihdamına özel önem vererek, yerel kadınların iş gücüne katılımını destekliyoruz. En önemlisi bizi İtalyan ve İspanyol zeytinyağları ile rekabette farklılaştıran sadece ülkemizde yetişen zeytinlerimizi dünyaya tanıtarak bölgenin ekonomik değerini yükseltiyoruz.

Üzerinde çalıştığınız AR-GE projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Zeytin çekirdeğinden un üretimi projemiz bizim için çok heyecan verici. Dünyada az kullanılan ve Türkiye’de ilk olacak olan bu proje ile sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Zeytin çekirdeği, birçok besin değeri taşıyan ve faydalar sunan bir bileşendir. Zeytin çekirdeğinin un haline getirilmesiyle glutensiz un alternatifi olarak kullanarak çok keyifli, sağlıklı ürünleri yakın zamanda satışa sunmayı hedefliyoruz.

Bir eğitim tesisi kurmayı hedefliyorsunuz. Ne zaman hayata geçireceksiniz? Bu tesisle neler hedefliyorsunuz?

Hem çocuklar hem yetişkinler için zeytinyağı üretim aşamalarını deneyimleyebilecekleri bir eğitim tesisi kurmak istiyoruz. Hedefimiz 2025 hasat sezonunda hayata geçirmek. Ziyaretçiler zeytinden zeytinyağına kadar tüm üretim sürecini yakından görebilecek, interaktif atölye çalışmalarına katılabilecekler. Amaçlarımız arasında tarım bilincini artırmak, Türk zeytin kültürünü tanıtmak ve genç nesillere sürdürülebilir tarımın önemini anlatmak var. Bizim tonlarca zeytini işleyerek üretim yaptığımız makinenin çok daha küçük boyutunu çocukların kullanabilecekleri şekilde İtalya’dan getirttik. Projemizin ismi Mini Miller Atölyesi olacak. Zeytinden zeytinyağını elde eden makineyi kullanan tüm üretimi takip eden kişiye Master Miller denir. Mini Miller atölyesinde çocuklar kendi topladıkları zeytinleri makinaya koyarak, kendi zeytinyağlarını elde edecekler.