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“Türkiye’de unicorn olmayı hedefliyoruz”

Köstebek’in kurucusu Müge Baltacı ile yeni projelerini ve büyüme hedeflerini konuştuk.

23 Ağustos 2023
“Türkiye’de unicorn olmayı hedefliyoruz”

Elektronik atıkların yönetimi için dijital bir altyapı olan Köstebek’in kurucusu Müge Baltacı, “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”nda 2023 yılının ‘Kadın Sosyal Etki Girişimcisi’ seçildi. Unicorn olmayı hedefleyen Baltacı, 2024’te Avrupa’ya açılacak.

Müge Baltacı, elektronik atıkların yönetimi ve geri dönüşümü ile iklim krizine pozitif yönde etkileyecek dijital bir altyapı olan Köstebek platformunu hayata geçirdi. 

Köstebek, elektronik atıkların yönetimi için geliştirilen dijital bir altyapı. Köstebek mobil uygulamasının içinde bulundurduğu elektronik atık tanıma sistemi ile kullanılmayan elektronik cihazların kayıtlı olarak toplanmasını sağlarken, kişilerin geri dönüştürmek istediği cihazlar karşılığında puan kazanabilecekleri ve bu puanları istediği bağış platformunda kullanabilecekleri bir ekosistem sunuyor. 

Böylece hem çevresel hem de sosyal faydayı uçtan uca izleme imkanı sağlıyor. Bu başarısı Baltacı’ya Garanti BBVA, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ile düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda bu yıl ‘Kadın Sosyal Etki Girişimcisi’ ödülünü getirdi. 

2024 yılında platformu Avrupa’ya taşımaya hazırlanan Baltacı, “Türkiye’de unicorn olmak en büyük hedefimiz. İlk olarak 2024 yılında Avrupa’ya açılmayı planlıyoruz. 2028 yılında ise exit yapmayı hedefliyoruz” diyor. Baltacı ile yeni projelerini ve büyüme hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Burcu Tuvay




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