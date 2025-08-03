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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

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Türkiye’de üretiyor 50 ülkeye kablo satıyor

Fransız Nexans, Türkiye’yi Ortadoğu ve Afrika’yı yöneten stratejik bir merkez olarak konumlandırdı. Tuzla ve Denizli’deki tesislerinde 17 milyon Euro yeni yatırımla kapasitesini artıran şirket, Türkiye’den 50 ülkeye 160 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor.

03 Ağustos 2025 | 09:40
Türkiye’de üretiyor 50 ülkeye kablo satıyor

Fransa merkezli Nexans, elektrik üretimi, dağıtımı ve kullanımı olmak üzere üç ana alanda kablo sistemleri ve ilgili hizmetlerin tasarımını ve üretimini gerçekleştiren bir şirket. 41 ülkedeki 92 fabrikasında 28 bin 500 kişilik ekibiyle faaliyet gösteren şirket, 8,5 milyar Euro’luk bir ciroya sahip. Şirket, 1968 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor. 300 milyon Euro ciroya sahip olan Nexans Türkiye, Türkiye operasyonlarını sadece bir ‘üretim üssü’ olarak değil, aynı zamanda küresel pazarlara teknoloji ve değer sunan bir merkez olarak konumlandırıyor.

Türkiye’nin, Nexans’ın globaldeki en önemli üretim tesisinden ikisine ev sahipliği yaptığını söyleyen Nexans Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Atilla Kurtiş, “Türkiye, şirketin 120 yıllık global tarihinin yaklaşık 60 yılına tanıklık etmiş köklü bir yapıya sahip. Bugün Nexans Türkiye de dahil olmak üzere, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinden sorumluyum. Üç farklı kıta ve dokuz fabrikada yaklaşık 2 bin kişilik bir ekibin liderliğini üstleniyorum” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

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