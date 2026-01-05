EKK: "Enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında EKK toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci​​, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kararlılıkla uygulanan ekonomi programı sayesinde elde edilen kazanımların 2025 yılında daha da ileriye taşındığı bildirildi.

Rezervlerin tarihi yüksek seviyeye ulaştığı, uluslararası standartlarda rezerv yeterliliğinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, Türk lirası varlıklara duyulan güvenin arttığı ve önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduatın (KKM) sonlandırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ülke risk priminin, 2018 yılı mayısından sonraki en düşük seviyesine gerilediği, böylece kamu ve özel sektörün dış borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığı ve daha uygun koşullarla dış finansmana erişimin arttığı belirtilerek, tüketim ve yatırımın dengeli görünümüyle ekonominin ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 3,7 büyüdüğü kaydedildi.

- "Enflasyonla mücadeleyi çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz"

Mal ve hizmet ihracatındaki artışın etkisiyle 2025 yıl sonunda milli gelire oranla yüzde 1,4 civarında öngörülen cari açığın, sürdürülebilir seviyelerde korunduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşsizlik oranı 31 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Dezenflasyon süreci devam etmiş ve yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 30,89'a gerilemiş, temel mal enflasyonu ise yüzde 17,7 seviyesine inmiştir. Yüksek deprem harcamalarına rağmen mali disiplin korunmuş, kamu borçluluğu düşük seviyesini sürdürmüştür. Enflasyonla mücadeleyi, kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. 2026 yılında para ve maliye politikaları ile bütüncül bir yaklaşım ve eşgüdüm içinde atacağımız adımlarla enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızı sadece talep yönlü politikalarla değil gıda, konut, enerji ve ulaştırma gibi birçok alanda uyguladığımız arz yönlü tedbirler ve yapısal reformlarla da destekliyoruz. Deprem harcamalarının azalmasıyla oluşacak mali alanla yönetilen/yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefimizle uyumlu olarak belirlemeye devam edeceğiz.

Cari dengede kalıcı iyileşme hedefimiz doğrultusunda, enerjide arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, enerji ve doğal kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlayacak ve yenilenebilir enerji kapasitemizi artıracak yatırımlara öncelik veriyoruz. 2025 yılı temmuz ayında yapılan kanun değişikliğiyle, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak amacıyla izin ve onay süreçleri sadeleştirilmiştir. Jeotermal enerji kurulu kapasitesinde Avrupa'da ilk sırada yer alan ülkemizin, bu alanda küresel ölçekte lider konuma ulaşmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İklim değişikliğinin getirdiği riskler ve artan gıda talebi, tarımda verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı politikaları zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, planlı ve sözleşmeli üretime, modern tarım teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, yenilenebilir enerji kullanımına, sulama yatırımlarına ve organize tarım bölgelerinin artırılmasına öncelik veriyoruz."

- "Politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

Açıklamada, Türkiye'nin, jeopolitik konumu ve güçlü altyapısı sayesinde uluslararası taşımacılıkta önemli bir konumda bulunduğu belirtilerek, altyapı yatırımlarının, rekabet ve üretim gücünü artıracak şekilde bütüncül bir yaklaşımla önceliklendirildiği bildirildi.

Bu kapsamda, sanayi bölgeleri ve limanların mevcut demir yolu ağına bağlantısını sağlamak üzere iltisak hatları programının tamamlanacağı, böylece üretim bölgelerini demir yoluyla limanlara bağlayarak, iç ve dış pazara erişimin artırılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bugün yapılan EKK toplantısında ele alınan temel hususlar şunlardır; lojistik altyapının geliştirilmesi ve demir yolu-liman bağlantılarına yönelik çalışmalarda mevcut durum değerlendirilerek atılması gereken ilave adımlar istişare edilmiştir. Ülkemizde jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve jeotermal enerji potansiyeline ilişkin konular değerlendirilmiştir. Tarım sektöründeki son dönem gelişmeler ile tarımsal desteklerin etkileri ele alınmıştır.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda uyguladığımız programla elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek, ekonomide dönüşümü sağlayarak verimliliği ve rekabet gücümüzü artırmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 2026 yılında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi destekleyecek, enflasyonla mücadelemizi güçlendirecek yapısal reformları hayata geçireceğiz."