Pandemide başladı: Şimdi 17 ülkeye tekerlekli ev satıyo

Sektörde zor zamanlar da yaşadığını dile getiren Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın olarak bu işin artıları da çok oldu. Kadın olduğum için seviye atladım her seferinde. Ürünü çok iyi tanıyor ve ona göre alan kullanıyordum. Malzemeleri tamamen Avrupa standartlarında üretiyoruz. İlk başladığımızda Hollanda'dan bir ekiple çalıştık. Bunun da artısı oldu. Atılımım da Polonya'da bir ürün görmüştüm, ilk ona bakarak dizayn etmiştim. Fuara katıldım. O zamanın Valisi Çetin Oktay Kaldırım da bize çok büyük destek verdi sağ olsun. Sektörü tanıdık, çok kişiye istihdam verdik. Sektör de kendini geliştirdi ve yeni pazarlar açıldı. İnşallah bu ürünü daha iyi tanıtırız ve insanlar bu küçük alanda ne kadar büyük bir yaşam olduğunu fark edebilir."