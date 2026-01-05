ARA
  • KPSS 2026 ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim (lise), Ön Lisans, Lisans, DHBT başvuru ve sınav tarihi

Kamu kurumlarında görev almak isteyen memur adaylarının merakla beklediği 2026 KPSS takvimi, ÖSYM tarafından açıklandı. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyindeki sınavlar için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki KPSS 2026 ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim (lise), Ön Lisans, Lisans, DHBT başvuru ve sınav tarihi


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılında gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin takvimini kamuoyuyla paylaştı. Çift yıl olması nedeniyle hem lise hem de ön lisans mezunlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen 2026 KPSS maratonu, Eylül ayında başlayıp Ekim ayı sonunda tamamlanacak. 

2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi:

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026

2026 KPSS Ön Lisans Kritik Tarihler:

Başvuru Başlangıcı: 29 Temmuz 2026

Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2026

Sınav Uygulama Günü: 4 Ekim 2026

Sonuçların İlanı: 30 Ekim 2026

2026 KPSS Lisans Özet Takvimi:

Oturum / İşlemTarih
Başvuru Dönemi1 - 13 Temmuz 2026
Genel Yetenek - Genel Kültür6 Eylül 2026
Alan Bilgisi (1. Gün)12 Eylül 2026
Alan Bilgisi (2. Gün)13 Eylül 2026
Sonuç Açıklama7 Ekim 2026

2026 KPSS DHBT Kritik Takvim:

Başvuru Süreci: 22 - 30 Eylül 2026

Sınav Günü: 1 Kasım 2026

Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2026
