KPSS 2026 ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim (lise), Ön Lisans, Lisans, DHBT başvuru ve sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılında gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin takvimini kamuoyuyla paylaştı. Çift yıl olması nedeniyle hem lise hem de ön lisans mezunlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen 2026 KPSS maratonu, Eylül ayında başlayıp Ekim ayı sonunda tamamlanacak.
2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi:
Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026
2026 KPSS Ön Lisans Kritik Tarihler:
Başvuru Başlangıcı: 29 Temmuz 2026
Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2026
Sınav Uygulama Günü: 4 Ekim 2026
Sonuçların İlanı: 30 Ekim 2026
2026 KPSS Lisans Özet Takvimi:
|Oturum / İşlem
|Tarih
|Başvuru Dönemi
|1 - 13 Temmuz 2026
|Genel Yetenek - Genel Kültür
|6 Eylül 2026
|Alan Bilgisi (1. Gün)
|12 Eylül 2026
|Alan Bilgisi (2. Gün)
|13 Eylül 2026
|Sonuç Açıklama
|7 Ekim 2026
2026 KPSS DHBT Kritik Takvim:
Başvuru Süreci: 22 - 30 Eylül 2026
Sınav Günü: 1 Kasım 2026
Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2026