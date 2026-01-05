KPSS 2026 ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim (lise), Ön Lisans, Lisans, DHBT başvuru ve sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılında gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin takvimini kamuoyuyla paylaştı. Çift yıl olması nedeniyle hem lise hem de ön lisans mezunlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen 2026 KPSS maratonu, Eylül ayında başlayıp Ekim ayı sonunda tamamlanacak.