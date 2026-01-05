Akıllı Hayat Akademisi’nde 7. Dönem eğitimleri tamamlandı

Bu yıl Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) işbirliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında; iklim krizi ve adaletinden ekolojik ekonomiye, kurumsal gönüllülükten girişimcilik ve inovasyona uzanan geniş bir çerçevede sürdürülebilirliğin temel kavramları ve güncel yaklaşımları ele alındı.

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda “sorumlu yatırım holdingi” yaklaşımıyla çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarında tüm paydaşları için kalıcı değer yaratmak üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Zorlu Holding’in, çalışanlarının sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığı, bilgi birikimi ve yetkinliklerini artırmak amacıyla 2019 yılından bu yana aralıksız olarak hayata geçirdiği Akıllı Hayat Akademisi’ne bugüne kadar yaklaşık 1.600 Zorlu Grubu çalışanı katılım gösterdi. Bu yıl Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) işbirliğiyle gerçekleştirilen program, çalışanların sürdürülebilirlik odağındaki küresel gelişmeleri, güncel bakış açılarını yakından izlemesine, güncel yaklaşımları iş süreçlerine taşımasına olanak sağlıyor.

Eğitimde Ele Alınan Konu Başlıkları

Beş hafta süren program kapsamında katılımcılar, Sürdürülebilirliğin Temelleri, İklim Krizi ve Adaleti, Ekolojik Ekonomi, Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Strateji, Sistem Düşüncesi ve Uyumlu Stratejiler, Kurumsal Gönüllülük, Kapitalizmi Yeniden Düşünmek – Entegre Yaklaşım ve ÇSY Yönetimi, Çoklu Krizler Çağı ve Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Liderliği, Büyüme Paradigmasının Eleştirel Değerlendirilmesi, Girişimcilik ve İnovasyon, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik konularında, değerli akademisyenler ve sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmış sektör profesyonelleri Nilüfer Aktaş, Dr. Ozan Duygulu, Zeynep Bahar, Dr. Nuri Zafer Yenal, Neşe Merdinler, Dr. Kemal Kılıç ve Ebru Nihan Celkan’dan derinlemesine bilgi edinme fırsatı buldu.

Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Şahika Özcan Ortaç, Akıllı Hayat Akademisi’nin Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirlik yolculuğundaki stratejik önemine dikkat çekerek; şöyle konuştu:

“Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin merkezine konumlandırıyor, bu yaklaşımı toplum için değer yaratan bir dönüşüm aracı olarak görüyoruz. Akıllı Hayat Akademisi de bu vizyonun hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenerek Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirlik kültürünü güçlendiren stratejik bir gelişim programı niteliği taşıyor. Bugüne kadar yedi yılda yaklaşık 1.600 çalışma arkadaşımızın katılım gösterdiği program, sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş modelleri, inovasyon pratikleri ve dönüşüm odaklı düşünme süreçleriyle ilişkilendirerek kurum genelinde daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine katkı sunuyor. Her dönem yeni içeriklerle gelişen ve yenilenen program, bu yıl Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi’nin (EDU) akademik birikimi ve yaklaşımıyla daha da zenginleşti. Akıllı Hayat Akademisi’nin genişleyen perspektifiyle Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirlik yolculuğunda bir kaldıraç olmaya devam edeceğine ve daha yaşanabilir bir dünya hedefimize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.”