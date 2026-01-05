Yeni modelin en belirgin özelliği, ışık yansımasını ve parlamayı %99 oranında azaltmayı hedefleyen yeni nesil PaperMatte ekran teknolojisi. 11,5 inç boyutundaki bu panel, parlamayı engellerken netlikten ödün vermiyor. Cihaz, 2,8K çözünürlük ve 144 Hz adaptif yenileme hızı ile akıcı bir görsel deneyim sunuyor.
1 Aksesuar paketi ve güncel fiyatlandırma
Huawei Online Mağaza üzerinde listelenen yeni MatePad 11.5 S, kullanıcıya tam bir çalışma istasyonu sunmak amacıyla klavye, kalem ve fare içeren bir paketle satışa sunuldu.
Ürünün satış stratejisinde dikkat çeken diğer detaylar ise şöyle:
Fiyat Avantajı: Lansman dönemine özel olarak belirlenen 1.900 TL'lik indirimle kullanıcılarla buluşuyor.