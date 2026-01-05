ARA
  Yeni Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa çıktı... İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa çıktı... İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei, "Süper Versiyon" olarak tanımladığı yeni tableti MatePad 11.5 S'i Türkiye pazarında satışa sundu.


Yeni Huawei MatePad 11.5 S Türkiye'de satışa çıktı... İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni modelin en belirgin özelliği, ışık yansımasını ve parlamayı %99 oranında azaltmayı hedefleyen yeni nesil PaperMatte ekran teknolojisi. 11,5 inç boyutundaki bu panel, parlamayı engellerken netlikten ödün vermiyor. Cihaz, 2,8K çözünürlük ve 144 Hz adaptif yenileme hızı ile akıcı bir görsel deneyim sunuyor.

Aksesuar paketi ve güncel fiyatlandırma

Aksesuar paketi ve güncel fiyatlandırma

Huawei Online Mağaza üzerinde listelenen yeni MatePad 11.5 S, kullanıcıya tam bir çalışma istasyonu sunmak amacıyla klavye, kalem ve fare içeren bir paketle satışa sunuldu.

Huawei MatePad 11.5 S, klavye, kalem ve fare içeren 9 bin 497 lira değerindeki hediye paketiyle Huawei Online Mağaza'da listelendi.

 

Ürünün satış stratejisinde dikkat çeken diğer detaylar ise şöyle:

Fiyat Avantajı: Lansman dönemine özel olarak belirlenen 1.900 TL'lik indirimle kullanıcılarla buluşuyor.

Ekstra Ürün Desteği: 13 Ocak’a kadar satın alım gerçekleştiren ve Ocak ayı sonuna kadar deneyimlerini paylaşan kullanıcılara Watch Fit 2 akıllı saat temin ediliyor.
