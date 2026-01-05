Yeni modelin en belirgin özelliği, ışık yansımasını ve parlamayı %99 oranında azaltmayı hedefleyen yeni nesil PaperMatte ekran teknolojisi. 11,5 inç boyutundaki bu panel, parlamayı engellerken netlikten ödün vermiyor. Cihaz, 2,8K çözünürlük ve 144 Hz adaptif yenileme hızı ile akıcı bir görsel deneyim sunuyor.