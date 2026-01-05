KYK bursu 2026 ne kadar olacak? Gözler KYK burs ücretleri zammında

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine girilmeye hazırlanırken, milyonlarca öğrencinin temel gündem maddesi KYK burs ve kredi miktarlarına yapılacak artış oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl ocak ayı itibarıyla güncellenen ödeme tutarları için bu yıl da beklentiler yükseldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonlarca üniversitelinin merakla beklediği burs ve kredi zammına ilişkin ilk somut sinyalleri verdi. Bakan Bak, artış için Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, yeni rakamların yakında kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.
Bakan Bak, halihazırda uygulanan ödeme tablosunu şu sözlerle hatırlattı:
"Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere ödemelerimiz devam ediyor."
Yeni yılın zam oranları için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bak, "İnşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız" ifadelerini kullanarak öğrencileri heyecanlandırdı.
Sosyal devlet vurgusu yapan Bakan Bak, burs alan öğrenci sayısına dair verileri de paylaştı. Şu anda Türkiye genelinde 650 binin üzerinde öğrencinin karşılıksız burs imkanından yararlandığını belirten Bakan, kredi imkanlarıyla birlikte bu sayının çok daha yüksek seviyelerde olduğunu ifade etti.
|Eğitim Kademesi
|Mevcut Burs Tutarı (TL)
|Durum
|Lisans
|3.000 TL
|Zam Bekleniyor
|Yüksek Lisans
|6.000 TL
|Zam Bekleniyor
|Doktora
|9.000 TL
|Zam Bekleniyor
3 KYK zammı ne zaman?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026 yılı KYK burs ve kredi zammı için takvim daralıyor. Her yıl Ocak ayı başında netleşen zamlı ücretlerin, Bakanlığın yapacağı son dakika duyurusuyla birlikte önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.
2026 yılına girilmesiyle birlikte üniversite camiasının en önemli gündem maddesi olan KYK burs ve kredi ücretlerindeki artış oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için 3 bin TL olarak uygulanan burs miktarının, yeni yılda hangi seviyeye çekileceği konusundaki belirsizlik devam ederken, gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.