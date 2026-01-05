KYK bursu 2026 ne kadar olacak? Gözler KYK burs ücretleri zammında

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonlarca üniversitelinin merakla beklediği burs ve kredi zammına ilişkin ilk somut sinyalleri verdi. Bakan Bak, artış için Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, yeni rakamların yakında kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

Bakan Bak, halihazırda uygulanan ödeme tablosunu şu sözlerle hatırlattı:

"Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere ödemelerimiz devam ediyor."

Yeni yılın zam oranları için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bak, "İnşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız" ifadelerini kullanarak öğrencileri heyecanlandırdı.