Türkiye'nin ilk yerli SMA ilaç ve etken maddesini üretecek

Türkiye’nin ‘En Büyük 500 Sanayi’ kuruluşundan biri olan ve yaklaşık 40 yıldır toplum sağlığına ve sağlık sektörüne katkı sağlayan Polifarma, yenilikçi çözümler ve ‘yerli üretim’ vizyonuyla büyüme yolculuğuna yeni yatırımlarla devam ediyor. Şirket, Tekirdağ Ergene’de 11 bin 233 metrekare alan üzerinde inşa edilen yeni Ar-Ge merkezini,hizmete açmaya hazırlanıyor. Yeni Ar-Ge merkezini, 'global sağlık üssü' olma vizyonunun temel taşı olarak değerlendiren şirket, gelecek dönemde, yerli SMA ilacı ve etkin maddesinin yanı sıra, farklı nadir hastalıklara yönelik ilaç ve etkin madde üretimini de gerçekleştirecek.

40 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, ilaç sektöründe yaklaşık 40 yıl önce yüzde 100 yerli sermayeli bir kuruluş olarak başladıkları yolculuğa; bugün Tekirdağ-Ergene’de 62 bin metrekare alan üzerine kurulu modern üretim tesisleri, güçlü Ar-Ge alt yapısı ve yenilikçi çözümleri ile global pazarlardaki varlıklarını güçlendirerek devam ettiklerini ifade ediyor.

16 farklı üretim hattında; ilaç, serum, parenteral beslenme solüsyonu (TPN), tıbbi cihaz ve veteriner ürünleri olmak üzere farklı formlardaki ürünleri üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Kumrulu, “13 farklı ülkeden alınmış GMP sertifikası ve 600 ruhsatımız ile uluslararası pazarlardaher geçen gün gücümüze güç katıyoruz. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşundan biri olarak ilaç sektöründe alanımızda öncü konumdayız. İlaç, serum, parenteralbeslenme solüsyonu (TPN) ve diğer ürün grupları bazında yıllık toplam 495 milyon kutu ve serum üretim kapasitesine sahibiz. Bağımsız araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre; hastane ürünlerinde en çok tavsiye edilen, en çok memnun olunan ve en güvenilir markayız. Aynı zamanda Türkiye Ar-Ge 250, ‘Ar-Ge’ye En Çok Yatırım Yapan Şirketler’ araştırmasında hem kendi sektörümüz hem tüm sektörler arasında her yıl yükselerek üst sıralara yerleşiyoruz” diye konuşuyor.

CİROSUNU YÜZDE 45 ARTIRACAK

Kumrulu, Türkiye’de ilaç üretiminin yerelleşmesine katkıda bulunmak, ilaca erişimi kolaylaştırmak ve ülkemizin ilaçta dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, “50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı içerisinde ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını 50’den daha yukarıya çıkarmayı ve ciromuzu 2024 yılına göre yüzde 45 oranında artırmayı hedefliyoruz. Yurt içi pazarda ise hastane ürünlerindeki güçlü bilinirliğimizi; onkoloji, kan ve göz hastalıkları alanlarındaki çözümlerimiz ile eczane pazarına taşıma hedefimiz doğrultusunda fabrikamızda kapasite artışına yönelik yatırımların yanı sıra saha yapımızı da güçlendiriyoruz. ABD’de FDA sertifikası sürecine girdik.Dünyanın dört bir yanına yaptığımız ihracatın yanında ayrıcaKörfez İş Birliği Konseyi ülkeleri olan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da ürün ruhsatlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan; Meksika, Brezilya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik Adaları’nda da faaliyetlerimizi genişleterek büyümeyi planlıyoruz” diye anlatıyor.

DIŞA BAĞLILIĞI AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Yeni tesislerinin orijinal molekül sentezleme yeteneklerini güçlendirerek, nadir hastalıklara yönelik çözümler üretmelerini sağlayacağını söyleyen Kumrulu, şöyle devam ediyor: "Eczane kanalı ve yurt dışı pazarlardaki büyümemizi hızlandıracak. Aynı zamanda ithal ikame ürünleri artırarak dışa bağımlılığı azaltma ve katma değerli terapötik alanlarda ürün yelpazemizin genişlemesine de imkan sağlayacak. Burada daha yenilikçi ve katma değerli ürünler geliştirerek ‘global bir sağlık üssü’ olma hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz."

18.1 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Sürdürülebilir büyümenin ve Ar-Ge faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ise; “Polifarma olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Ar-Ge yatırımlarımızın etkilerinin sadece sağlık alanı ile sınırlı kalmayıp toplumsal ve ekonomik refaha kadar uzanan bir dalga boyu etkisi yarattığına inanıyoruz. İşte bu inançtan yola çıkarak; SMA ve API projesi de dahil olmak üzere 18 milyon 150 bin dolarlık yatırımla, Tekirdağ Ergene’de 11 bin 233 metrekare alan üzerinde inşa edilmiş yeni Ar-Ge merkezimizi hayata geçirdik. Yeni tesisimiz hem hammadde sentezini hem bitmiş ürün üretimini aynı çatı altında yapabilmesi ve nadir hastalıklara yönelik çözümler geliştirmesi ile Türkiye’nin en kapsamlı Ar-Ge merkezlerinden biri olacak. Aynı zamanda Türkiye'de İlaç Etkin Maddesi (API) sentezi yetkinliğine ve onayına sahip yalnızca 6 ilaç firması merkezinden biri olma özelliğini de taşıyor" diye anlatıyor.

Vildan Kumrulu, yeni Ar-Ge merkezleri ile ‘Antisensoligonukleotid’ üretim platformuna yatırım yapan ilk ve tek Türk firması olduklarının altını çizerek şöyle devam etti:

“Bu teknoloji sayesinde mRNA teknolojisi kullanıp kısa RNA zincirleri oluşturarak genetik hastalıkların tedavisine daha kolay odaklanabileceğiz" diyor.